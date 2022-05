Mit Bildern gegen das Artensterben

Kunst Mit zarten Bildern gegen das Artensterben: Eine Baslerin schafft ihren eigenen Urwald Biodiversität ist für die Künstlerin Mireille Gros kein modisches Schlagwort. Die Baslerin macht mit ihren Werken seit bald 30 Jahren die Flora reicher. Anna Raymann 16.05.2022, 05.00 Uhr

Mireille Gros ist eine Sammlerin: Papier, Farbpigmente und Pflanzenarten trägt sie zusammen. Roland Schmid

Es sind zarte Blüten, die Mireille Gros eigensinnig den steigenden Temperaturen, den trockenen Böden trotzen lässt. Gros ist keine findige Gärtnerin, sondern Künstlerin. Ihre Pflanzen wachsen auf Papier und Leinwand, sind mal aus Tusche, mal aus Wachs gemalt. Es sind keine chemischen Züchtungen, sondern präzis gezogener Wildwuchs.

Mit diesem Wildwuchs trifft sie einen Nerv der Zeit. Man hat inzwischen – und man hofft, noch rechtzeitig – erkannt, was unter Asphalt und Beton verloren geht. «Biodiversität» und «Artenvielfalt» sind heute Schlagworte der Stunde. Doch schon als diese für die meisten Leute noch sperrige Vokabeln waren, nannte Mireille Gros eine Ausstellung in Freiburg in Breisgau «bioDiverstity» (2013). Die Schau kam an, wenn da nur nicht dieser sperrige Name gewesen sei, hiess es damals.

Ein Koffer voll mit Farbpigmenten

Mireillle Gros wurde 1954 in Aarau geboren, wuchs in der Stadt, später in einem Aussenquartier – etwas näher am Wald – auf. Heute lebt und arbeitet sie in Paris und in Basel, wo sie gleich zwei Ateliers hat: Eines mit Blick auf den Rhein Richtung Hafen, und eines mit hohen Räumen und Platz genug für die grossen Leinwände.

Das dichte Werk ist nun parallel in zwei Einzelausstellungen im Museum Franz Gertsch in Burgdorf und im Kunsthaus in Zofingen zu sehen. Die Kuratorin in Zofingen, Eva Bigler, stellt Mireille Gros als «Wirbelwind» vor. Wenn aber die Künstlerin während des Rundgangs immer wieder Informationen einstreut, kleine Randnotizen zur Umweltverträglichkeit gewisser Farbpigmente zum Beispiel, zur Luftfeuchtigkeit in den Subtropen oder diesem einen, ganz bestimmten Werkzeug, dann geschieht dies weniger aus Ungeduld als vielmehr aus Sorgfalt zu ihrem Schaffen.

«Wenn es um Papier geht, um Pinsel und Pigmente, dann bin ich eine Sammlerin.»

Die Zeichnungen, die hier auf fünf Tischen unter den Kronleuchtern ausliegen, sind auf ganz unterschiedlichen Papiersorten skizziert. Manche sind kostbar, andere wiederverwertet aus alten Herbarien etwa. Ganze Koffer habe sie manchmal mit Papieren und Pigmenten gefüllt, habe sich kürzlich eine ehemalige Mitbewohnerin aus Studienzeiten in New York erinnert. Die Künstlerin lacht: «Dabei kann ich mit kleinstem Gepäck durch die ganze Welt reisen!»

Wie der Urwald weiter wächst

1993 bereiste Gros den letzten Primärurwald in der Elfenbeinküste, den Parc national de Taï. Sie skizzierte Naturstudien, die zwei Bände ihrer insgesamt 144 Arbeitsbücher füllen. Zum Malen sei sie damals aber kaum gekommen. «Das Wasser hat man getrunken – und nicht damit aquarelliert», erzählt Gros. Auch fast 30 Jahre später zehrt sie noch von den Eindrücken, die sie dort gesammelt hat. Sie sind Auslöser für eine Lebensaufgabe:

«Jeden Tag verschwindet eine Pflanzenart, jeden Tag erfinde ich eine neue.»

Daraus ergibt sich die Zeichnungssammlung «Fictional Plant Biodiversity», ein laufend wachsendes Herbarium erfundener Pflanzenarten. Ausschnitte davon sind zum Dschungel verwoben in Burgdorf und in Zofingen zu sehen, wo neben den Zeichnungen auch Video und Malerei der Künstlerin gezeigt werden. Denn fast so reichhaltig wie ihre Pflanzenwelt sind die Medien und Werkzeuge, die Mireille Gros verwendet.

Da wird geschichtet und wieder freigelegt, alte Bilder werden zu neuen Objekten – Upcycling, ökologisch verträglich. Sie verbindet, ergänzt, kombiniert. In der Zofinger Ausstellung kommt sie damit immer wieder auf die Zahl fünf, so wie bei den fünf Tischen unter den Kronleuchtern – «Es ist ein klassizistisches Gebäude, es geht um den goldenen Schnitt», erklärt sie – logisch. Mireille Gros behält auch im grössten Dickicht den Blick offen für das grosse Ganze.

Im Kronleuchtersaal liegen die Zeichnungen auf fünf Tischen aus. Rachel Bühlmann Jeden Tag erfindet Mireille Gros eine neue Pflanze. (Fictional Plant Biodiversity) Rachel Bühlmann Ihre Pflanzen zeichnet sie auf unterschiedliche Papiersorten. (Fictional Plant Biodiversity) Rachel Bühlmann Mireille Gros arbeitet in vielen Schichten. Rachel Bühlmann Die Pflanzen aus der Serie Fictional Plant Biodiversity wachsen zum Wald. (210cm x 120cm) Mireille Gros Rêver la forêt (230cm x 130cm): Eines der neun Bilder, die nun erstmals in einer Ausstellung gezeigt werden. Mireille Gros

Wo aber findet Gros auch nach all den Jahren noch neue Pflanzen? Wenn es darauf eine Antwort gibt, läge sie irgendwo in der Herzgegend, sagt Gros nach chinesischer Lehre. In einem Zustand, der «ego-frei» ist, selbstvergessen und das passt gut in diesen unbändigen Dschungel, der einen mit seinem Dickicht und den Düften exotischer Blüten betört und verwirrt. «Die grösste Gefahr im Urwald sind nicht die gefährlichen Tiere – denen sage ich freundlich ‹Bonjour› –, sondern dass man sich verirrt.»

Vielfalt der ARTen: bis 26. Juni, Kunsthaus Zofingen.

Dschungelergänzungen: bis 19. Juni, Museum Franz Gertsch