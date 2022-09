Kunsthalle: Daniel Turner betreibt Spurensicherung in der Pharma

Kunsthalle Basel US-Künstler Daniel Turner betreibt Spurensicherung in der Basler Pharmaindustrie In seiner beunruhigenden Ausstellung «Three Sites» in der Kunsthalle Basel spürt der US-amerikanische Künstler dem Gedächtnis von Alltagsobjekten nach. Hannes Nüsseler 19.09.2022, 05.00 Uhr

«Es fühlte sich manchmal an, als sollte ich gar nicht dort sein»: Daniel Turner in der Kunsthalle Basel. zvg / Philipp Hänger

Ein Heizkörper lässt sich aus einer chemischen Fabrik nehmen, aber die Chemie aus dem Heizkörper? Daniel Turner glaubt nicht daran. Selbst wenn der 39-jährige US-Amerikaner Radiatoren von drei verschiedenen Standorten zu drei nahezu identischen Barren einschmilzt, will er deren Unterschiede noch wahrnehmen können – «intuitiv».

Haben Gegenstände und Materialien über ihre Abnutzung und sogar Zerstörung hinaus ein Gedächtnis, das sich auf uns überträgt? Keine angenehme Vorstellung, denkt man an all die PET-Flaschen, die in einem ewigen Kreislauf von Mund zu Mund wandern. Und bestimmt nichts, womit sich der Minimalismus mit seinen Readymades aufgehalten hätte: Raus aus dem Nutzungszusammenhang, rein ins Museum, fertig ist das Kunstwerk.

Für Turner dagegen ist der Kontext König. 2006 verbrannte der ausgebildete Maler all seine Werke auf der Suche nach einem neuen Umgang mit Oberflächenphänomenen. «Ich überlegte mir, wie sich die Geschichte von Objekten navigieren lässt», erzählt der Künstler, der sie zu diesem Zweck – paradoxerweise – oft zerstört. Vorhänge aus einem ehemaligen Basler Laborgebäude etwa löst er in einem dunklen Öl-Säure-Bad auf. Zurück bleibt die Geschichte wechselnder Besitzverhältnisse, eine Provenienz.

Heavy Metal: Drei Barren aus eingeschmolzenen Heizkörpern. zvg / Philipp Hänger

«Ciba-Geigy, BASF, Swiss Life» heisst es auf dem Schild zum Säurebad in der Kunsthalle Basel, wo Turner unter dem Titel «Three Sites» ausstellt. Auf weiteren Schildern finden sich die Herkunftsbezeichnungen Novartis und Holdenweid: Wie die ausgedienten Gebäude auf dem Klybeckareal, die Turner im Zuge seiner Recherchen besuchte, steht auch die ehemalige psychiatrische Anstalt in Hölstein vor einer Transformation respektive dem Abbruch. Ihre thematische Anbindung bilden die in Basel hergestellten und verwendeten Psychopharmaka.

Gänsehaut-Momente im ehemaligen Labor

«Möglich wurden solche Umnutzungen, weil sich die Technologie ständig überholt», erklärt Kunsthalleleiterin Elena Filipovic. So erhielt Turner Zugang zu Örtlichkeiten, die sonst weitgehend von der Öffentlichkeit abgeschirmt sind. Im Sekundentakt einer noch tickenden Uhr, die der Künstler vor Ort fand, wischt eine Diashow mit Impressionen der menschenleeren Einrichtungen über die Wand.

«Es fühlte sich manchmal an, als sollte ich gar nicht dort sein», sagt Turner, «haunted.» Eine Empfindung, die sich schlecht aus dem Englischen übersetzen lässt, aber für Gänsehaut sorgt.

Wie ein Forensiker, der den Schauplatz eines möglichen Verbrechens sichert, geht der Künstler vor und sammelt Fundstücke, die inhaltlich aufgeladen, aber nicht toxisch sind, wie Filipovic versichert. Dass Turner sich auf Kühl- und besonders Heizungselemente konzentriert, ist dabei kein Zufall, handelt es sich dabei doch um geschlossene, zyklische Systeme. Jeder Durchlauf führt an den Anfang zurück, nichts geht verloren.

Er bildet keine Oberflächen mehr ab, sondern trägt sie direkt auf

Für den letzten Ausstellungsraum hat Turner aus dem Metall der ehemaligen Heiztanks der Holdenweid eine Art Stahlwolle herstellen lassen und damit von Hand wuchtige Leinwände bearbeitet, deren Grundierung Rost und Öl absorbiert. Hier schliesst sich für den ehemaligen Maler der Kreis, wie Filipovic erklärt, bildet Turner doch keine Oberflächen mehr ab, sondern trägt sie direkt auf.

Dabei entstehen faszinierende Objekte, die sowohl Gemälde als auch flache Skulpturen sind, Architektur und nachglühende Erinnerungen: betörend, haunted.

«Three Sites», Kunsthalle Basel, bis 8. Januar 2023. www.kunsthallebasel.ch