Kunstmesse: Art-Basel-Ableger wird in Paris kaum wahrgenommen

Kunstmesse Die Basler Kunstwelt schaut auf Paris – dort nimmt man den Art-Basel-Ableger aber kaum wahr Teresa Suarez/EPA In Paris findet bis Sonntag zum ersten Mal die Kunstmesse Paris+ statt. Die Kunstszene brummt, nur spürt das in Paris kaum jemand. Mélanie Honegger aus Paris 21.10.2022, 05.00 Uhr

In den Champs-Élysées sind sie schon von weit her zu sehen, die roten, gelben und violetten Fahnen der Paris+. Die Kunstmesse, ein Projekt der Art Basel, findet diese Woche zum ersten Mal in der französischen Hauptstadt statt. Doch ausser den bunten Fahnen weist kaum etwas auf den neuen Grossanlass hin. Wer mit dem Zug in den Gare de Lyon einfährt, spürt und entdeckt weder neue Kunst noch ein besonderes Publikum.

Die Pariser Luxushotels seien schon länger ausgebucht, sagte Clément Délepine, Direktor der neuen Messe, kürzlich in einem Interview mit der «Frankfurter Allgemeinen Zeitung» (FAZ). Doch selbst im Hotel scheint die Kunstmesse am Personal vorbeizugehen. Paris+? Was war das schon wieder? Zu gross, zu mondän ist diese Stadt, als dass sie durch eine Kunstmesse vom Courant normal abkommen würde. «Basel ist dichter. Dort wird die Werbung anders wahrgenommen», sagt eine Sprecherin der Art Basel. Daran ändern auch die 800 Plakate nichts, die nun in Paris hängen.

Unscheinbarer Auftritt vor dem Eiffelturm

Auch draussen vor dem Grand Palais Ephémère, wo sich die Kunstmesse temporär eingerichtet hat, kommt an diesem Mittwoch kaum Feststimmung auf. Die Lage direkt vor dem Eiffelturm ist hervorragend, der Auftritt aber bleibt unscheinbar.

Nach bloss neun Monaten Vorbereitungszeit ist die Paris+ seit Donnerstag fürs breite Publikum zugänglich. In den Champs-Élysées machen Fahnen auf den Anlass aufmerksam. zvg/Courtesy Of Paris+ Par Art Basel

Dass in dem langen, weissen Zelt, das den Ausstellungsraum des Palastes erweitert, eine Kunstmesse stattfindet, ist einzig an den violetten Pullovern mit Art-Basel-Aufschrift zu erkennen, den einzelne Angestellte vor Ort tragen. Die Messe befindet sich im öffentlichen Raum – eine Beschilderung sei daher nicht erlaubt, erklärt die Art-Sprecherin. Daher setzte man auf Hosts, die an den wichtigsten Stellen positioniert seien.

Wer schliesslich den Schritt ins Innere wagt, taucht ein in eine andere Welt. Am Mittwoch wuselt und brummt es hier, Kunstsammlerinnen und -sammler aus der ganzen Welt sind angereist. Mehr noch als Französisch und Deutsch sprechen sie hier Englisch. Eine Beobachtung, die auch Art-Chef Marc Spiegler macht. Besonders aus dem amerikanischen Raum seien viele Gäste gekommen.

«It’s too crowded» wird jemand später sagen, «zu viele Leute». Tatsächlich ist die Sicht auf einzelne Kunstwerke oft verstellt; die engen Gänge zwischen den einzelnen Ausstellungsräumen sind kaum mehr passierbar. Die Messe ist eben nicht nur für Kunst da, sondern auch für das Netzwerk. Und dieses pflegen die Gäste eifrig: Ein Küsschen hier, eine Umarmung da, überall freut man sich über das Wiedersehen.

Dabei gäbe es rundum auffällig bunte und grossformatige Werke zu bestaunen. Ganz grosse Namen wie Picasso, Modigliani oder Mondrian sind nur selten anzutreffen. Stattdessen hängen an den Wänden moderne Gemälde, darunter viele Porträts: Häufig zeigen sie dunkelhäutige Personen, Zeichen der Gegenwart und der vielfältigen Herkunft der Kunstschaffenden. Hilary Balu verbindet in seinen Werken Fantasiewelten mit der Realität und lässt Menschen auf einem Krokodil davonfliegen. Ian Mwesiga wiederum fängt alltägliche Gesprächssituationen ein.

Die Gänge im Zelt der Paris+ füllen sich nicht nur mit Kunstbetrachtenden, sondern auch vielen Menschen, die netzwerken. zvg/Courtesy Of Paris+ Par Art Basel

Glückwünsche an Heiner Vischer

Unter das Publikum gemischt hat sich auch der Basler LDP-Politiker und Kunstsammler Heiner Vischer. Nach dem Besuch der Messe blitzen seine Augen freudig auf. Er hat ein Kunstwerk von Ólafur Elíasson ersteigert: ein braungoldenes Auge, in dem sich der Betrachter spiegelt.

«Félicitations», nicken ihm andere Sammler anerkennend zu, Glückwunsch. Sie kennen Vischers Privatsammlung, haben sie bereits besichtigt. Nun sitzen sie im Restaurant gleich nebenan. Offenbar ist es auch in Paris möglich, sich zufällig anzutreffen, wenn auch nur im direkten Umfeld der Messe.

Vischer freut sich über das Wiedersehen in Paris. Er zeigt sich beeindruckt: «Ich finde es bewundernswert, dass es die Art Basel in nur neun Monaten geschafft hat, diese Messe aufzubauen», sagt er. «Die Zusammenstellung der Galerien hat mir gut gefallen.» 156 Galerien sind dabei, gut 130 weniger als in Basel. Vischer glaubt nicht, dass die Pariser Messe die Art Basel in Gefahr bringt. «Wichtig sind aber die Auswahl der Galerien und die Begleitprogramme.»

Sex und Kunst an der Seine

Besonders bei Letzteren gibt es aktuell noch Unterschiede. Nebenmessen sowie eine Art Unlimited gibt es in Paris bis anhin nicht. Gerade die Unlimited dürfte im Konkurrenzkampf zwischen Basel und Paris eine essenzielle Rolle spielen. «Nirgendwo ausser in Basel würden wir eine Fläche von 23’000 Quadratmetern finden, die wir für drei Wochen besetzen können», sagt Art-Basel-Chef Marc Spiegler dazu.

Und anders als beim Basler Art-Parcours sind beim Pariser Pendant «Sites» die Kunstwerke nicht auf die gesamte Innenstadt verteilt, sondern an einzelnen ausgewählten Orten zu sehen. Spiegler sagt: «Paris hat seinen Charme, Basel hat seine Intimität.»

Das gilt nicht nur für den Kunsthandel und das Kontakteknüpfen. Auch für das Erlebnis ist das ein erheblicher Unterschied: Über Kunst stolpert hier niemand zufällig, man muss sie suchen.

Kunstwerke im Jardin des Tuileries

Im Jardin des Tuileries beispielsweise, wo an die zwanzig Kunstwerke ausgestellt sind. Ein blauer, phallusförmiger Obelisk von Niki de Saint Phalle versperrt den sandigen Weg und den Blick auf den Obelisken von Luxor auf der Place de la Concorde. Es ist eine der auffälligsten Skulpturen im Park, wird von Passantinnen und Passanten aufmerksam betrachtet. Genauso wie Robert Montgomerys Skulptur «Love is the revolutionary energy», die mit ihren leuchtenden Lettern ein besonders beliebtes Fotosujet ist.

Niki de Saint Phalle: Obélisque bleu aux fleurs im Jardin des Tuileries versperrt den Blick auf den Obelisken von Luxor. zvg/Courtesy Of Paris+ Par Art Basel

Andere Kunstwerke wie das Gewächshaus von Odile Decq passen so gut in den Park, dass sie kaum als Kunst erkennbar sind. Hin und wieder bleibt eine Person vor dem Glashaus stehen und schaut neugierig ins Innere – womöglich ohne zu realisieren, dass es sich bei der Pflanzensammlung um ein Kunstwerk handelt.

Auf der Place Vendôme stellt derweil Alicja Kwade ihre grossflächige Installation «Au cours des Mondes» aus: Planetenähnlich sind auf dem ganzen Platz riesige, runde Steine arrangiert, umgeben von Treppen, die hinauf in die Unendlichkeit führen.

Auch das Centre Pompidou zieht mit

Spektakulärer dürfte nur der offizielle Apéro im bekannten Hôtel d’Évreux gleich nebenan gewesen sein, dem Gebäude, das im 18. Jahrhundert entstand und bis heute als Meisterwerk der klassischen französischen Architektur gilt. Es ist nur eine von vielen Partys und Cüpli-Anlässen, die während der Kunstmesse in Paris stattfinden.

Zahlreiche renommierte Museen eröffnen zudem zum Beginn der Paris+ neue Ausstellungen: Das Centre Pompidou zeigt Werke von Giuseppe Penone und Patti Smith, die Fondation Louis Vuitton konzentriert sich auf Claude Monet und Joan Mitchell und das Musée d’Orsay auf Edvard Munch. Das Gesprächsformat «Conversations» findet auf einem Boot auf der Seine statt – mit Veranstaltungen, die klingende Titel wie «Sex and art along the Seine» oder «Rave New World: clubbing, art and resistance» tragen.

Schweizer Empfang hinter verschlossenen Türen

Die Schweizer Präsenz bleibt in Paris derweil bescheiden. Am Freitag empfängt die Schweizerische Botschaft 100 geladene Gäste. Aus Basel dabei sein wird Baudirektorin Esther Keller – Regierungspräsident Beat Jans und Wirtschaftsdirektor Kaspar Sutter hingegen seien verhindert, heisst es aus den verschiedenen Departementen.

Beim Basler Standortmarketing sieht man die Messe im Ausland als Chance. «Für die Stärkung der Art Basel weltweit ist es wichtig, dass die Pariser Messe erfolgreich ist», sagt Sabine Horvath, die beim Kanton Basel-Stadt für die Aussenbeziehungen verantwortlich ist. Die Erfahrungen mit den Messen in Miami Beach und Hongkong hätten gezeigt, dass sich eine Messe im Ausland positiv auf die Art Basel in Basel auswirke. «Eine solche Messe trägt immer den Namen unserer Heimatstadt in die Welt hinaus, nun auch nach Paris.» Dadurch erhalte Basel als Kulturhauptstadt der Schweiz eine attraktive Plattform.

Basler Galerien sind an der Kunstmesse in Paris nicht vertreten. zvg/Courtesy Of Paris+ Par Art Basel

Davon ist in Paris derweil noch wenig spürbar: Baseldeutsch spricht kaum jemand, Basler Galerien sind nicht dabei, Werbung für Basel macht niemand. Letzteres ist auch Heiner Vischer aufgefallen. «Da könnte die Art Basel noch mehr tun», sagt er nur.

Hoher Besuch aus New York

Von Galeristinnen und Galeristen ist indes zu hören, dass die Pariser Messe zu kurz vor der Art Basel Miami Beach stattfindet, die dieses Jahr bereits am 1. Dezember losgeht. Art-Basel-Chef Spiegler sagt dazu: «Aktuell haben wir keine Rückmeldung unserer Ausstellerinnen und Aussteller, dass dies ein Problem wäre».

Vor allem aber ist er zufrieden mit dem bisherigen Verlauf der Paris+: «Wichtige Museumsdirektoren wie Glenn D. Lowry vom Museum of Modern Art in New York oder Laurence des Cars, Direktorin des Louvre, waren bereits zu Besuch», schwärmt Spiegler. Die Rückmeldungen seien durchwegs positiv.

Marketingtechnisch will die Art Basel aber noch einiges verändern. So steht eine vertiefte Zusammenarbeit mit der französischen Bahn an: «Wir haben eine Partnerschaft mit TGV Lyria, die Verbindungen aus der Schweiz nach Paris anbietet», sagt die Art-Sprecherin. Eine ähnliche Partnerschaft strebe man nun auch mit der Messe in Basel an.

4,5 Millionen in Paris, 40 Millionen in Basel

Wurde bereits am ersten Tag für 4,5 Millionen US-Dollar verkauft: Joan Mitchells Gemälde «Border». zvg/Galerie David Zwirner

Bis jetzt spielt die Paris+ noch in einer anderen Liga als die Basler Muttermesse. Das verdeutlicht ein Besuch im Provisorium vor Ort. Aber auch die Verkäufe, die am ersten Tag kommuniziert wurden, weisen darauf hin. Das teuerste Kunstwerk, dessen Verkauf mitgeteilt wurde, kostete 4,5 Millionen US-Dollar. Es stammt aus der Galerie David Zwirner, der an einem Tag Kunstwerke im Wert von elf Millionen verkaufen konnte und verlauten liess, in Paris noch nie so viel Umsatz gemacht zu haben.

Von den 40 Millionen, die dieses Jahr für eine Louise-Bourgeois-Spinne an der Art Basel bezahlt wurden, ist man zwar noch weit weg. Spätestens 2024 dürften sich diese Dimensionen aber ändern. Dann wird die Messe in den deutlich grösseren Grand Palais umziehen. Rund 250 Galerien will Spiegler darin unterbringen. Die Reifeprüfung für die Art Basel steht damit erst noch aus.

