Kunstmesse Mit Speck fängt man Mäuse – und mit opulenter Optik Kunstsammler: Ein Rundgang an der Art Basel Kann die abgespeckte Art Basel den Kunstmarkt aus der Krise retten? Welch dumme Frage! Galeristen und Publikum verbreiten Optimismus und das Geschäft scheint zu laufen. Sabine Altorfer Jetzt kommentieren 24.09.2021, 05.00 Uhr

Kommt das gut? Die Schlangen an den Vorbesichtigungstagen sind deutlich kürzer als in den letzten Jahren. Amerikanische und asiatische Sammlerinnen und Sammler hört und sieht man kaum, selbst beim Champagne Breakfast für die VIPs im Rundhof herrschte kein Gedränge wie sonst. Und – ein schlechtes Omen? – man sieht kaum extravagante Kleider, es sei denn man betrachte die kurzen Hosen einiger junger Männer als neuen Sammlerstyle.

Zudem: Wie wird sich die reduzierte Anzahl Galerien – 272 statt der üblichen gut 300 – auf den dringend benötigten Umsatz auswirken? In den letzten Jahren, verstärkt durch Corona, waren satte Rückgänge, Galerieschliessungen und Personalabbau zu bilanzieren. Alleine 2020 sank der Umsatz zweistellig, im ersten Halbjahr 2021 bei den europäischen Händlern noch um 7 Prozent, wie der UBS Report zur Art Basel auswies.

Weniger VIPs im Rundhof am Morgen. Sabine Altorfer

«Kommt das gut?», fragte ich mich also bange. Doch ausser mir schien niemand von ­Pessimismus gequält. Die Stimmung beim (exklusiven) Publikum war bestens bis über­schwänglich. Endlich, endlich sieht man sich wieder. Endlich, endlich ist wieder Messe. Endlich, endlich gibt es wieder reale, richtige Kunst und nicht nur Online-Viewings (wobei es diese für alle Zuhausegebliebenen auch gibt).

Das sagen die Galeristen und Galeristinnen

Ok, so ist das Publikum. Aber was sagen, fürchten und erwarten die Galeristinnen und Galeristen? Nun, kurz nach der Eröffnung der Messe, nachdem das Publikum fröhlich-erwartungsvoll in die Hallen strömte, stiess ich mit meinen Fragen ­gelinde gesagt auf ziemliches Unverständnis. «We are happy to be here, to see the collectors», sagte man bei der Grossgalerie Gagosian. Und bei allen anderen heisst es unisono:

«Hauptsache, die Art Basel findet statt, jetzt können wir wieder loslegen.»

Dann redeten sie lieber mit Interessenten über Kunstwerke und Preise als über die schlechte Vergangenheit. Handeln statt hadern lautet die Losung.

Optimismus braucht das Geschäft und er kurbelt es auch an. Kunsthändlerinnen und Kunsthändler sind darin Weltmeister. Laut UBS Report erwarten 91 Prozent der befragten 700 Dealer höhere oder zumindest stabile Verkäufe in den nächsten zwölf Monaten.

Das Geschäft läuft, es läuft gut

Mit Speck fängt man Mäuse, mit verführerischer Optik die Kunstsammlerinnen und -sammler. Das Erfolgsrezept der gut besuchten Stände lautet also optische Opulenz. Und vor allem: optischer Optimismus. Man lässt die Eingänge der Kojen weit offen, platziert an den Ecken skulpturale Augenfänger und an den zentralen Wänden grosse Hingucker – am besten von Künstlerinnen und Künstlern, die vielen vertraut sind. Denn nichts macht einen zufriedener als Bekanntes und gleichzeitig offen für Neues oder Unbekanntes. Wer karg hängt, nur auf Neues oder Experimente setzt oder – wie einst – mit Tisch und Stühlen und Katalogen Kunden willkommen heisst, hat das Nachsehen.

Glitzer und grosse Namen

Ein lebensgrosses glitzerndes Cheerleader-Girl von Duane Hanson hebt bei der New Yorker Van de Weghe Gallery Stab und Knie zum Marsch auf ein Glitzerbild von Andy Warhol und einen gelb-blauen Zweiteiler von Jean-Michel Basquiat zu. Das wilde Bild «Hardware Store» von 1983 sei mit 40 Millionen Dollar das teuerste Werk der diesjährigen Art, berichtete das Portal Artnet.

Das teuerste Bild der diesjährigen Messe? Jean-Michel Basquiat's Hardware Store (1983) bei Van de Weghe Gallery. Sabine Altorfer

Mich lockt im Erdgeschoss bei den Schwergewichten des globalen Handelns aber mehr eine luftig-leicht von der Decke hängende farbige Textilarbeit zu Pace. Nein, das ist nicht ein neues Experiment der Farbzaubererin Katharina Grosse, der ich aber andernorts und typisch kräftig begegne, sondern verführerisch pastellige Abstraktion von Sam Gilliam. Ich bekomme Auskunft über den US-Künstler, die Zusicherung, das funktioniere flexibel auch für einen Raum mit niedrigerer Decke, das passe zu mir und meinem orangen Shirt – und den Preis. 1,5 Millionen Dollar. Tja.

Doch andere kaufen: rund 30 Werke seien in den ersten Stunden verkauft worden, gab Pace bekannt. Auch andere global Players meldeten Geschäfte in Millionenhöhe: Hauser & Wirth verkaufte unter anderem ein Gemälde von Philip Guston für 6,5 Millionen Dollar, Gladstone einen Keith Haring für rund 5 Millionen. Und, und, und...

Optimismus wirkt ansteckend

So wird geschwatzt und gehandelt, und bevor man sich’s versieht, ist man angesteckt von der guten Laune und gibt sich der Lust an der Kunst, am Schauen und dem Traum vom Kaufen hin. Zeitgenössisch soll es sein. Bei Gagosian hängt eines der riesigen Nackt-Porträts von Jenny Saville. Wuchtig mit starker Körperlichkeit blickt sie auf einen herunter, irritierend nur, dass sie sich drei Beine malt. «Das machte sie öfters», erklärt mir die junge Angestellte, «es ging ihr um das Körpergefühl.» Für mein «Danke, da habe ich wieder etwas gelernt» ernte ich ein ehrliches Lächeln. Sie macht trotzdem keinen Abschluss, 4 Millionen Dollar, tja...

Gemälde von Jenny Saville. Sabine Altorfer

Nacktheit ist bis heute in der Kunst generell kein Tabuthema. Dass man über weibliche und männliche Sichtweisen diskutieren kann und soll, beweist Zwirner: Er hat neben einem klassischen Akt von Francis Picabia ein schonungsloses Nacktbild von Alice Neel gehängt. Grossartig – Letzteres.

Im oberen Stockwerk, bei den jüngeren Galerien, locken bei Contemporary Fine Arts feministisch stark die Britin Sarah Lucas und der Schweizer Ugo Rondinone gar bei zwei Ständen mit wuchtigen, zweifarbig bemalten «Nuns and Monks».

Sarah Lucas' provokante Figur. Sabine Altorfer

Etwas Chauvinismus darf sein

Es sind die Schweizer und insbesondere die Basler Galerien wie Gisèle Linder oder Carzaniga, die oft mit bezahlbaren Werken aufwarten. Soll ich mir die blauglänzenden Beine unter einem Silbermantel von Sylvie Fleurie bei Karma International, Zürich, für 45000 Franken leisten? Oder auf Latifa Echakhch, die nächstes Jahr die Schweiz an der Biennale vertritt, als Versprechen für die Zukunft setzen? Bei ihrer Mailänder Galerie ist das grosse Wandstück aber schon verkauft (für 240000 Franken).

Sylvie Fleurie: «Not yet titled», 2021 Sabine Altorfer

Dann doch lieber bei Stampa eine der schönen Fotocollagen von Sabine Hertig oder eine Zeichnung von Zilla Leutenegger oder ein Roman Signer? Bei von Bartha lockt eine kleine, präzise Aluminiumwandarbeit von Imi Knoebel. Man habe nicht nur diese Doppel-, sondern auch eine Dreierarbeit, sagt man und öffnet mir die Tür zum Vorratsschrank. Verführerisch ist das, aber über Budget.

Ich nehme mir eine Auszeit, sehe im Rundhof bei schönstem Sonnenschein die vielen zufriedenen Menschen, vor dem Raclettestand am Warten oder eifrig diskutierend. Wie war das am Morgen mit meinen Zweifeln?

Art Basel Publikumstage: Fr, 24. bis So, 26. 9., 11 bis 19 Uhr, Tageskarte für 65 Franken.