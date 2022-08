Kunstmesse Um der Pariser Konkurrenz zu trotzen: Basel plant eine Art-Basel-Offensive Vor rund einem Monat äusserte der Basler Galerist Stefan von Bartha in einem offenen Brief seine Bedenken zur Art Basel. Nun ist klar: Die Stadt nimmt die Sorge um den Standort Basel offenbar ernst – und plant bereits für die kommende Ausgabe Verbesserungen. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 30.08.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Unvergessen: 2013 trat US-Rapper Kanye West während der Art Basel in der Messehalle auf – und schüttelte jedem Gast die Hand. Getty Images

Eiffelturm statt Messehalle, Boulevards statt Clarastrasse, Charles de Gaulle statt Euro-Airport: Im Vergleich zu Paris ist Basel eine Provinz. Grösste Ausnahme war bisher die Art Basel. Rauschende Feste und ein hochkarätiges Kunstprogramm lockten gar Hollywoodstars an. Schenkt man den Worten des Basler Galeristen Stefan von Bartha Beachtung, dürfte die goldene Zeit der Basler Kunstmesse aber schon bald vorbei sein. Vor rund einem Monat publizierte er einen offenen Brief, in dem er seine Bedenken zum Zustand der Messe äusserte.

Nun ist klar: Auch die Basler Regierung erkennt Handlungsbedarf. Bereits kommendes Jahr soll sich in Basel spürbar etwas verändern. Wie das zuständige Departement für Wirtschaft, Soziales und Umwelt (WSU) bestätigt, hat Regierungsrat Kaspar Sutter (SP) mit von Bartha Kontakt aufgenommen. «Die Anliegen von Stefan von Bartha als international tätiger Galerist mit Basler Standbein sind wichtig und konstruktiv», sagt Sutter.

«Warnsignale ignoriert»

Auslöser für von Barthas Schreiben war unter anderem die Expansion der Art Basel nach Paris. Dort findet diesen Herbst zum ersten Mal die Kunstmesse Paris+ statt. Welchen Einfluss das auf die hiesige Kunstmesse haben wird, dürfte erst in den kommenden Jahren erkennbar werden.

Wandte sich in einem offenen Brief an die Regierung: Galerist Stefan von Bartha. Nicole Nars-Zimmer

Die Bedenken, dass Basel im Vergleich mit Paris weiter an Attraktivität verliert, sind allerdings gross. «Es muss sich in Basel wieder mehr anfühlen wie früher», sagt von Bartha. In seinem Brief schreibt er: «Es überrascht, dass alle Warnsignale in einer fast schon arroganten Haltung von der Stadt und ihrer Politik ignoriert werden.»

Anreise zu schwierig, Hotels zu teuer

Dass bereits die Uhren- und Schmuckmesse kein Teil von Basel mehr sei, sei Grund genug, sich «um die einzige grosse, internationale und bedeutende Messe in der Stadt zu kümmern». Es sei realistisch, dass die Stadt Basel in den kommenden Jahren ihrem Ruf als Kleinstadt gerecht werde.

«Viele Leute haben mir erzählt, wie mühsam die Anreise vom Euro-Airport gewesen sei. Ausserdem sind während der Art Basel die Hotels zu teuer und die Restaurants bieten zu wenig.» Sein Fazit:

«So können wir mit Paris nicht mithalten.»

Hotellerie, Gastronomie und Flughafen im Fokus

Die Kritik hat bei der Regierung offenbar Eindruck hinterlassen. Regierungsrat Sutter betont, der Stadt Basel sei es «sehr wichtig», dass die Stadt und private Akteurinnen und Akteure ihren Beitrag für eine weiterhin erfolgreiche Art Basel leisten. Man werde im Hinblick auf die Art Basel 2023 gemeinsam mit Stakeholdern festlegen, wie die Unterstützung verbessert werden könne.

«Dabei geht es einerseits um das kulturelle Basel mit seinen Museen und Galerien und andererseits um die Willkommenskultur bei der Infrastruktur, Hotellerie, Gastronomie und dem Flughafen.»

Auch bei der Messe nimmt man die Bedenken ernst. Eine Sprecherin der Art Basel bestätigt, dass man mit der Stadt, dem Tourismussektor, dem Gastgewerbe und Kulturinstitutionen in Kontakt stehe: «Wir sind stets offen für eine Zusammenarbeit mit allen relevanten Akteuren, um das Gesamterlebnis in Basel zu verbessern.»

Für Basel Tourismus der «wichtigste wiederkehrende Anlass im Jahr»

Wie hoch der Stellenwert der Kunstmesse für die Stadt ist, zeigt auch die Rückmeldung von Basel Tourismus. «Die Art Basel ist für den Tourismus in Basel zweifellos der wichtigste wiederkehrende Anlass im Jahr», sagt Christoph Bosshardt, stellvertretender Direktor von Basel Tourismus.

Man teile von Barthas Anliegen, die Bedingungen für die Art Basel mit den vereinten Kräften so attraktiv wie möglich zu gestalten. «Wir stehen mit dem Kanton, den Betrieben im Gastgewerbe und der Art Basel in regelmässigem Kontakt und nehmen gerne neue Ideen und Anregungen auf», so Bosshardt.

Erste Gespräche sind für September geplant

Für Stefan von Bartha sind die Rückmeldungen als positives Zeichen zu werten: «Die Message ist bei der Messe angekommen, das spüre ich.» Er habe auf seinen Brief von vielen Privatpersonen Reaktionen erhalten. «Darunter befinden sich auch einige Mäzene und Gönnerinnen, die sich vorstellen können, für öffentliche Projekte während der Art Basel Geld zu investieren», sagt von Bartha.

Für die nächsten Monate stünden weitere Gespräche an. «Die Idee ist, dass wir im September und Oktober die verschiedenen Leute in Gruppen zusammenbringen, um zu schauen, was wir als Stadt 2023 anbieten können, damit es eine Verbesserung gibt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen