Kunstmesse Volta-Leiter Kamiar Maleki: «Als Sammler möchte man nicht nur kaufen, sondern auch unterstützen» Der neue Leiter der Volta Art Fairs über die Freude am Entdecken und wie er das Messeerlebnis nach Basel zurückbringen will. Hannes Nüsseler 16.09.2021, 05.00 Uhr

Kamiar Maleki: «Selbst wenn die Art Basel nicht stattfinden würde, wären wir hier.» Kenneth Nars

Nach zwei Jahren bei der Kunstmesse Istanbul Contemporary hat Kamiar Maleki 2019 die Leitung der Volta Art Fairs von Amanda Coulson übernommen. Es ist seine erste Show in Basel.

Sie leben in London, haben eine Kunstmesse in Istanbul geleitet und sprechen Deutsch. Wie kommt das?

Kamiar Maleki: Ich stamme ursprünglich aus Persien, mein Grossvater war vor dem Sturz des Schahs Botschafter in Deutschland und Österreich. Meine Familie spricht deshalb schon in der dritten Generation Deutsch, es war uns wichtig, das beizubehalten. Später ist Englisch dazugekommen, ich habe dann Universitäten in den USA, aber auch in Paris besucht. Jetzt beherrsche ich fünf Sprachen, was gut für meinen Job ist: Ich cha sogar es bitzeli Schwiitzerdütsch.

Sie sind selbst Sammler, wie hat sich das ergeben?

Ich hatte Glück, meine Eltern sammeln seit 35 Jahren Kunst. Auch mein Cousin, der das Teheraner Museum für Zeitgenössische Kunst entworfen hat, ist ein grosser Sammler. Er hatte meinen Eltern geraten, sich nicht nur auf alte Meister zu konzentrieren, sondern den Fokus für die Nachkriegsmalerei zu öffnen: Richter, Kiefer und so weiter. Nach dem Studium haben mein Bruder und ich von meinem Vater ein kleines Budget erhalten, um selbst Kunst zu kaufen – keine Uhren, keine Ferien, nur Kunst. Mittlerweile habe ich 80 Werke in meiner Sammlung, vornehmlich von jungen Kunstschaffenden: Ich liebe Entdeckungen.

Was macht gute Kunst für Sie aus?

Da fragen Sie wahrscheinlich den Falschen, ich schaue mir so viel an. Aber ich mag es, wenn man sieht, wie ein Werk «gemacht» ist, wie es entsteht. Und natürlich hilft es, wenn man die Kunstschaffenden persönlich kennt und schätzt. Mache ich trotzdem Spontankäufe? Unbedingt! Ich sehe so viel auf Instagram und bin an so vielen Messen…

Und wie wird aus einem Sammler ein Messeleiter?

Durch Zufall. Ich kannte den Besitzer der Kunstmesse Istanbul Contemporary, er fragte mich, ob ich nicht in seine Messe investieren wollte. Ich erwiderte: Falls Du wirklich Geld verdienen willst, solltest Du mich lieber als Leiter anstellen. Innerhalb von drei Wochen war der Vertrag unterschrieben. Ich liebe es, Messen zu leiten. Als Sammler möchte man nicht nur kaufen, sondern auch unterstützen: die Galerien, die Kunstschaffenden, eine ganze Stadt. Wir wollen für Basel da sein.

Ist es das, was für Sie eine gute Messe ausmacht? Sich einer grösseren Sache zugehörig zu fühlen?

Wir wissen, dass wir nicht die Art Basel sind, aber es ist wichtig, aufstrebende Sammlerinnen und Sammler zu pflegen. Und das nicht nur während einer Woche, wir arbeiten rund ums Jahr. Basel ist eine Stadt mit rund 200'000 Einwohnerinnen und Einwohnern, alles potenzielle Sammlerinnen und Sammler. Wir wollen Kunst zugänglich machen und den Leuten die Angst nehmen, unsere Messe zu besuchen.

Die Art Basel setzt auf Millennials als kauffreudiges Zielpublikum. Für wen ist die Volta Art Fair?

Ich habe keine Zielgruppe. Wir denken schon auch, dass die Millennials die Zukunft sind, aber wir wollen die anderen deswegen nicht vernachlässigen. Es gibt so viele intelligente Leute, die Kunst mögen.

Wo findet die Messe dieses Jahr statt?

Wieder auf dem Lysbüchelareal, wir haben frisch renoviert und jetzt erstmals eine feste Messeplattform. Als die Volta vor 15 Jahren gegründet wurde, deckte sie den Markt ab für Galerien, die zu alt waren für die Liste, aber noch nicht reif genug für die Art Basel. Hoffentlich wird man bei uns einige Kunstschaffende sehen, die den Sprung an die Art Basel in den nächsten Jahren schaffen werden.

Ärgern Sie sich nicht, wenn andere Galerien sie wegschnappen?

Im Gegenteil, es ist ein Kompliment für uns! Dieses Jahr haben wir viele Galerien an der Volta, die noch nie hier waren. Ich reise viel, damit andere es nicht tun müssen. Für mich ist eine Messe dann gut, wenn ich mindestens eine neue Galerie oder einen Künstler entdecken kann.

Da Sie vom Reisen sprechen: Wie hart hat die Pandemie die Volta getroffen?

Sehr, wir mussten uns überlegen, ob wir online gehen sollten. Zuletzt haben wir uns dagegen entscheiden und die Zeit genutzt, um die Messe umzubauen und unseren Auftritt anzupassen. Wir haben den Kontakt mit Top-PR-Firmen gesucht, die uns in den Städten vertreten, unser Ziel besteht darin, mehr Sammlerinnen und Sammler zu kreieren. Art Basel kümmert sich um die internationale Klientel, wir wollen uns um Basel kümmern.

Anders als bei der Art Basel gibt es also keinen digitalen Teil?

Nein. Eine Messe muss natürlich relevant bleiben und Veränderungen annehmen. Aber man kann einem Trend folgen oder selber einen setzen. In Basel haben wir deshalb Galerien, die NFT anbieten – Kunstwerke also, die in digitaler Form bestehen und über die Blockchain gehandelt werden. Wir schliessen diese Entwicklungen nicht aus, aber Onlineportale sind nichts für uns. Wir wollen das Messeerlebnis zurückbringen.

Ist Basel dafür immer noch die richtige Stadt?

Sicher! Das ist auch der Grund, warum ich Messeleiter bin – weil ich in drei der besten Kunststädte ausstellen kann, und Basel gehört dazu. Es gibt fantastische Museen, und wir sind nur eine Stunde von Zürich entfernt, wo es noch mehr zu sehen gibt. Selbst wenn die Art Basel nicht stattfinden würde, wären wir hier.

Volta Art Fair, Elsässerstrasse 215, 20.–26. September. www.voltaartfairs.com