Kunstmuseum Basel Die andere Geschichte des Curt Glaser Das Kunstmuseum Basel leistet mit einer Ausstellung Wiedergutmachung für Erwerbungen aus der Sammlung Curt Glaser. Der Katalog zeigt: Dafür gibt es eigentlich keine stichhaltigen Gründe. Christian Mensch 02.12.2022, 05.00 Uhr

Glaser, Kurt; Kunsthistoriker, Leiter der Bibliothek und des Kupferstichkabinetts der Berliner Kunstsammlungen. akg-images

Der Kunsthistoriker Curt Glaser verlor 1933 ohne Zweifel aufgrund seiner jüdischen Wurzeln seine Stelle als Direktor der Berliner Kunstbibliothek. Er löste seinen grossbürgerlichen Hausstand auf und emigrierte im gleichen Jahr in die Schweiz und acht Jahre später in die USA. Seine Buch-, Möbel- und Kunstsammlung hatte er vor der Emigration in Berlin unter den Hammer gebracht. An der Kunstauktion im Mai 1933 war auch der Direktor des Kunstmuseums Basel, Otto Fischer, zugegen. Er ersteigerte ein Konvolut von 200 Zeichnungen aus verschiedenen Epochen der Kunstgeschichte.

War dies verwerflich?

Seit dem Jahr 2000 pochten Glasers ferne Nachkommen auf eine Restitution (Rückgabe). Zweimal lehnte Basel-Stadt das Ersuchen ab; das erste Mal in pauschaler Weise (2004), das zweite Mal (2008) mit dem inhaltlich falschen Argument, das Kunstmuseum habe nicht gewusst, dass es sich bei der Auktionsware um die Auflösung der Sammlung Glaser gehandelt habe. Mit dem dritten Anlauf (ab 2017) waren die Nachkommen erfolgreich.

Die Zeit hatte sich gewandelt. Andere Museen, in deren Depots sich ebenfalls Werke aus der Sammlung Glaser fanden, hatten sich bereits auf Restitutionen mit der Familie eingelassen, und die «Basler Zeitung» hämmerte eine Kampagne, bei den Erwerbungen habe es sich um «Fluchtgut» gehandelt, Glaser sei «eines der ersten Opfer der Judenverfolgung».

Eine «faire und gerechte Lösung» mit den Erbberechtigten

Nach einem länglichen Gutachten des Kunstkommissionspräsidenten und Staatsrechtsprofessors Felix Uhlmann unterzeichnete das Kunstmuseum 2020 schliesslich mit den Nachkommen eine Vereinbarung. Demnach bestehe zwar kein Anspruch auf Rückgabe jener 200 Kunstwerke, doch festgehalten ist auch, dass Glaser ein Opfer des Nationalsozialismus sei.

Deshalb hätten seine Erben Anrecht auf eine «faire und gerechte» Lösung. Dazu gehört eine finanzielle Entschädigung in unbekannter Höhe sowie die Verpflichtung des Kunstmuseums, die Sammlung und den Sammler Glaser in einer Ausstellung zu würdigen.

Katalog zeigt differenziertes Bild

Die Ausstellung, deren Realisierung der Kanton «grosszügig» unterstützt hat, ist mittlerweile eröffnet und dazu ist ein ausführlicher Katalog publiziert. Die darin veröffentlichten Aufsätze zeigen ein differenzierteres Bild: Unbestritten ist Glaser Opfer des Nationalsozialismus, doch das Kunstmuseum hatte sich nicht in erkennbarer Weise an ihm oder an den Umständen begünstigt.

Wer wollte, könnte vielmehr auch die umgekehrte Geschichte schreiben: Das Basler Kunstmuseum hat durch den Grosseinkauf erst ermöglicht, dass heute überhaupt noch von einer Sammlung Glaser geredet werden kann.

Curt Glaser auf einem Gemälde von Max Beckmann im Jahr 1929. Kunstmuseum Basel

Wie würde wohl Glaser selbst rückblickend an diese Zeit denken?

Im November 1943 starb Glaser in Lake Placid, seinem Exil in den USA, an Tuberkulose. Sein Wunsch, sich eine neue berufliche Existenz aufzubauen, hatte sich nicht erfüllt. Trotz Empfehlungsschreiben hatte man auch in den Vereinigten Staaten nicht auf ihn gewartet. Ein beruflicher Neuanfang ist ihm zuvor in der Schweiz schon nicht gelungen, wo er zwischen 1933 und 1941 in Ascona eine Bleibe gefunden hatte.

Curt Glaser bewarb sich beim Kunstmuseum Basel

Dass er sich in der Schweiz oder von schweizerischen Institutionen schlecht behandelt gesehen hätte, ist aufgrund der Aufsätze nicht erkennbar. Beim Kunstmuseum Basel hatte er sich 1938 als einer von 23 Kandidaten sogar um die Stelle des Direktors beworben, als Otto Fischer – der Mann, der bei der Auktion eingekauft hatte – in den frühzeitigen Ruhestand ging. Doch die Basler bevorzugten mitten im Krieg aus nachvollziehbaren Gründen mit Georg Schmidt einen Schweizer – keinen deutschen – Direktor als dessen Nachfolger.

Einen intensiven Austausch pflegte Glaser vor allem mit dem Kunstmuseum Zürich. Sieben Werke aus seiner Sammlung, die er mit in die Schweiz gebracht hatte, fanden 1935 dort als Leihgabe einen sicheren Aufbewahrungsort. 1939 folgte zusätzlich Munchs «Musik auf der Karl Johan Strasse».

Dieses Bild hatte Glaser 1932 in Erinnerung an seine verstorbene erste Frau Elsa der Berliner Nationalgalerie gestiftet, es jedoch wieder erfolgreich zurückverlangt. Damit sei es gelungen, «einen wichtigen Teil der Sammlung Glaser dem Zugriff des NS-Regimes zu entziehen», folgert die neue Forschung.

Kontakt zu Basel hielt trotz der erfolgloser Bewerbung

In den Jahren 1941, 1942 und 1946 erwarb das Kunsthaus Zürich insgesamt vier Werke aus der eingelagerten Sammlung Glaser, zuletzt auch das 1939 an der Clearingstelle und am Zoll vorbeigeschleuste Munch-Gemälde. Die Tatsache, dass Glasers zweite Frau Maria auch nach dem Tod ihres Mannes Gemälde nach Zürich verkaufte, wird als Ausdruck der Familie für «die bleibende Wertschätzung für das Kunsthaus» gewertet.

Der Kontakt nach Basel ist auch nach der erfolglosen Bewerbung offenkundig nicht abgebrochen. Curt und Maria Glaser blieben schon deshalb mit der Region verbunden, weil ihre gemeinsame, mit Trisomie-21 geborene Tochter in einem anthroposophischen Heim in Arlesheim untergebracht war, wo sie wenige Monate vor ihrem Vater starb.

Zudem sei zu vermuten, dass Museumsdirektor Otto Fischer die Glasers nach seiner vorzeitigen Pensionierung 1938 in der Tessiner Künstlerkolonie Ascona getroffen habe, meinen die Biografen.

Anhaltende Kontakte mit dem Kunstmuseum Basel

Selbst nach der Emigration des Ehepaars Glaser über Kuba in die USA hielt die Verbindung nach Basel an. Etwa zum Kunsthändler Charles Albert de Burlet, der ebenfalls von Berlin nach Basel emigriert war. Auf dessen Vermittlung liess Maria Glaser 1947 zwei Gemälde im Basler Kunstmuseum einlagern.

In dessen Archiv liegen zudem zwei Briefe aus den Jahren 1949 und 1951, die Maria Glaser an das Kunstmuseum schickte. In den Forschungspublikationen wird daraus allerdings bloss referiert, dass die Witwe offenkundig über die finanziellen Mittel verfügte und sich nach dem Krieg «über längere Phasen in Frankreich aufhielt». Berichtet wird von Aufenthalten an der Côte d’Azur und in Paris.

Hätte sich Maria Glaser in den Schreiben beklagt, das Kunstmuseum habe sich in den 1930er-Jahren beim Ankauf der 200 Zeichnungen nicht fair verhalten, wäre daraus wohl ausführlich zitiert worden.

Der Verlust der Wohnung stand vor dem Jobverlust

In der Geschichtsschreibung, die zur «fairen und gerechten Lösung» mit den Erben von Curt Glaser führte, finden die anhaltenden Kontakte auch zum Kunstmuseum Basel keine Erwähnung. Vielmehr dominieren in dieser Erzählung strenge Kausalitäten zwischen dem Verlust seiner Anstellung, seiner Wohnung, seiner Kunstsammlung und seiner Heimat als Folge des Nationalsozialismus.

Aus der Forschung, wie sie nun das Kunstmuseum Basel im Ausstellungskatalog wiedergibt, lässt sich die Geschichte auch weniger eindeutig erzählen.

Als Glaser 1925 in einem Seitengebäude der von ihm geführten Berliner Kunstbibliothek eine grossbürgerliche Wohnung bezog, war die Bleibe von Anfang an vertraglich auf fünf Jahre befristet, da eine Umnutzung angedacht war. Ab Juli 1930 wurde der Vertrag jeweils auch nur um ein halbes Jahr verlängert. Im März 1933 mussten alle Mieter ausziehen.

Dass die Gestapo in diesem Gebäude einzog, verstärkt zwar den Eindruck einer gezielt antijüdischen Aktion, doch ursächlich für den befristeten Mietvertrag war es nicht. Die rassistisch begründete berufliche «Freistellung in den vorzeitigen Ruhestand» erfolgte zudem erst im Monat darauf. Da war Glaser aber offenkundig schon einige Wochen damit befasst, seinen Hausstand aufzulösen und seine Sammlung geordnet zur Auktion zu bringen.

In Notlagen trennte Glaser sich von seinem Kunstbesitz

Das Schicksal hatte Glaser hart getroffen: Im Sommer 1932 hatte er seine erste Frau verloren, mit der er die Kunstsammlung aufgebaut hatte, im Frühjahr 1933 seine Wohnung und anschliessend die Stelle. Zitiert wird oft aus einem Brief: «Alles, was mich belastete, musste schwinden.» Er schrieb jedoch auch: «Da ich es sinnlos fand, jetzt eine neue grosse Wohnung zu mieten, habe ich mich von all meinem Besitz frei gemacht, um irgendeinmal wieder ganz neu anzufangen.»

Curt Glaser (l. ) und Edvard Munch in den 1920er Jahren. zvg

Dass er sich in Notlagen auch von Kunstbesitz trennen musste, war Glaser nicht fremd. Als Folge der Wirtschaftskrise schrieb er schon 1923 seinem Künstlerfreund Munch, er sei nicht mehr in der Lage, «unseren Kunstbesitz im ganzen Umfange zu erhalten». Drei Jahre später klagte er ihm, er habe «durch den Verlust meines Vermögens, auch meine Bewegungsfreiheit verloren». 1927 verkaufte er 13 Munch-Zeichnungen aus seiner Privatsammlung dem Kupferstichkabinett Berlin, dessen Kustor er bis 1924 gewesen war.

Kunstverkäufe von den 1920er- bis zu den 1960er-Jahren

Am Verkauf seines Mobiliars samt Bibliothek und seiner Kunstsammlung an Auktionen im Mai 1933 war Glaser nach Eindruck der Forschenden eng beteiligt. Ein Inventar hatte er zuvor offenkundig nicht angelegt und so sei am ehesten aus den Auktionskatalogen zu entnehmen, was zur «Sammlung Glaser» gehörte. Der Erlös aus den Auktionen sei zwar unter seinen Erwartungen gelegen, doch durchaus im Rahmen der Schätzungspreise, die den allgemeinen Preiszerfall dieser Zeit berücksichtigt hatten.

Glaser und seine zweite Frau Maria verkauften auch nach ihrer Emigration weiter Kunstwerke. Einige, um den Unterhalt für die behinderte Tochter in der Schweiz zu bezahlen, andere, um Werke in der sicheren Obhut eines Museums zu wissen. Wirtschaftlich beengt waren die Verhältnisse nicht. Nach dem Krieg konnte es sich Maria leisten, nach einem Besuch in Ascona für einige Zeit in Frankreich zu leben.

Zurückgekehrt in die USA kümmerte sich Maria auch um die 17 Zeichnungen, die Glaser mit in die USA genommen hatte. Auf Empfehlung des wiederum in Basel lebenden Kunsthistorikers Adolph Goldschmidt vermachte sie die Werke zu Lebzeiten der Morgan Library. Nicht mehr dabei war eine Zeichnung, die Henri Matisse 1914 von Curt Glasers ersten Ehefrau Elsa gefertigt hatte. Diese hatte Maria bereits in den 1960er-Jahren dem Kunsthändler Eugene V. Thaw verkauft.

Dank dem Kunstmuseum gibt es Reste einer «Sammlung Glaser»

Die Geschichte wäre damit beinahe zu einem Abschluss gekommen und Curt Glaser samt seiner Sammlung in Vergessenheit geraten. Doch nach ihrer Rückkehr in die USA heirate Maria 1955 in zweiter Ehe den verwitweten und ebenfalls von Deutschland in die USA emigrierten Rechtsanwalt Ernst Ash.

Als Maria Ash, verwitwete Glaser, 1981 starb, nahmen sich Ashs Tochter aus erster Ehe sowie wiederum deren Tochter ihrem Nachlass an. Sie begannen nach der zerstreuten Kunstsammlung ihres ersten Mannes zu suchen. In Basel wurden sie unter anderem fündig: An keinem anderen Ort finden sich angeblich mehr Werke, die einen Eindruck geben von der einstigen Sammlungsbreite und -qualität.

Es ist eine besondere Paradoxie: Es hat einer Ausstellung der Wiedergutmachung bedurft, um in aufwendiger Provenienzforschung festzustellen, dass die Geschichte auch ganz anders erzählt werden könnte. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sich der Kunsthistoriker Curt Glaser im Rückblick glücklich geschätzt hätte, dass das Kunstmuseum Basel damals bei der Auktion tüchtig aus seiner Sammlung Werke gekauft hat.

