Kunstmuseum Basel Wer folgt auf Josef Helfenstein? Das sind die Anwärterinnen und Anwärter auf den Direktoren-Job Die Direktion des Kunstmuseums ist das Amt mit dem grössten Renommee in der Kulturstadt Basel. Die «Schweiz am Wochenende» nennt die Namen von acht Frauen und Männern, welche die Nachfolge von Josef Helfenstein antreten könnten. Patrick Marcolli und Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 07.01.2023, 05.00 Uhr

Das Basler Kunstmuseum: Ein Haus mit Werken von Weltbedeutung (hier: Holbeins «Der Leichnam Christi im Grabe»). Bild: Roland Schmid

Um Direktorin oder Direktor des Kunstmuseums in Basel zu werden, brauchte es in der jüngeren Vergangenheit keinen vorgängigen Bezug zur Stadt. Josef Helfenstein, der noch bis Ende Jahr im Amt ist, sowie seine beiden Vorgänger Bernhard Mendes Bürgi und Katharina Schmidt zogen aus anderen Städten ans Rheinknie.

Einmal war die Basler Herkunft sogar hinderlich: Als Theodora Vischer Anfang der 2000er-Jahre mit Sukkurs der Mäzenin Maja Oeri das Amt übernehmen sollte, wurde sie von der damaligen Erziehungs- und Kulturdirektorin Veronica Schaller (SP) ausgebremst. Der letzte «waschechte» Basler im Amt war Georg Schmidt, der dem Haus von 1939 bis 1961 vorstand.

Mäzenin Maja Oeri hat auch in diesen Tagen wieder ein gewichtiges Wort mitzureden. Sie sitzt in der sechsköpfigen Findungskommission, die sich Mitte des vergangenen Jahres auf die Suche nach einer neuen Direktorin oder einem neuen Direktor gemacht hat. Noch sind keine Namen von möglichen Anwärterinnen und Anwärtern an die Öffentlichkeit gedrungen.

Tatsache ist: Die künftige Amtsträgerin oder der künftige Amtsträger wird die Arbeit in einem Haus aufnehmen, das für einen dreistelligen Millionenbetrag über Jahre baulich saniert wird. Das Projekt hat bereits jetzt Verspätung (siehe bz vom Mittwoch) und wird für den Ausstellungsbetrieb und die Pläne der neuen Amtsinhaberin oder des Amtsinhabers zur grossen Hürde.

Die «Schweiz am Wochenende» präsentiert im Folgenden acht mögliche Kandidatinnen und Kandidaten. Sie sind alle keine gebürtigen Basler, haben aber eine professionelle «Basler Vergangenheit»: Ihre Karrieren begannen hier und haben sich in anderen Schweizer Städten, in Deutschland, England oder den USA an teils namhaften Institutionen fortgesetzt.

Nina Zimmer. Bild: Sandra Ardizzone

Nina Zimmer (50). Die deutsche Kunsthistorikerin war von 2006 bis 2016 Konservatorin für die Kunst des 19. Jahrhunderts und der klassischen Moderne am Basler Kunstmuseum und zwei Jahre dessen Vizedirektorin. Danach wurde sie zur Direktorin des Kunstmuseums und des Zentrums Paul Klee in Bern berufen, also zu einer Art Super-Direktorin in der Schweizer Hauptstadt. Unter anderem oblag es ihr, die Raubkunst-Sammlung Gurlitt zu integrieren und aufzuarbeiten. Mit der aktuellen Ausstellung hat sie diesen Prozess abgeschlossen.

Philipp Kaiser. Bild: Ennio Leanza

Philipp Kaiser (51). Der Kurator und Kunstkritiker stammt ursprünglich aus Bern, hat aber in Basel studiert. 2001 wurde er von Kunstmuseums-Direktor Bernhard Mendes Bürgi zum Kurator des Museums für Gegenwartskunst berufen. Dieses Amt hatte er bis 2007 inne. Danach wurde er leitender Kurator am Museum of Contemporary Art in Los Angeles, schliesslich trat er 2012 das Amt des Direktors der Sammlung Ludwig in Köln an. Dieses legte er zwei Jahre später nieder. Seit 2019 ist Kaiser zuständig für die Ausstellungen der Marian Goodman Gallery in New York, Paris und London.

Christina Végh. Bild: Neue Westfälische

Christina Végh (52). Die gebürtige Zürcherin kennt Basel aus ihrer Zeit als Kuratorin an der Kunsthalle bestens. Dort arbeitete sie zwischen 2000 und 2003 mit Peter Pakesch und Adam Szymczyk zusammen. 2005 wurde sie zur Leiterin des Bonner Kunstvereins berufen. Dieses Amt hatte sie zehn Jahre inne. Danach leitete sie die Kestnergesellschaft in Hannover. Seit Februar 2020 steht sie der Kunsthalle in Bielefeld vor.

Hartwig Fischer. Bild: Dave Benett/Getty Images

Hartwig Fischer (60). Er ist der Kandidat mit der engsten Verbindung zum Basler Kunstmuseum. Der gebürtige Hamburger arbeitete von 1993 bis 2000 an diesem Haus als wissenschaftlicher Mitarbeiter und Assistent der Direktion. 2001 wurde er hier zum Konservator für das 19. Jahrhundert und die Klassische Moderne ernannt. Ab 2006 bekleidete Fischer das Amt des Direktors am Museum Folkwang in Essen. Nach einem Intermezzo als Leiter der staatlichen Kunstsammlungen Dresden folgte er 2016 einem Ruf nach London: Als Nachfolger von Kunsthistoriker Neil McGregor wurde er Direktor des British Museum.

Madeleine Schuppli. Bild: Severin Bigler

Madeleine Schuppli (57). Die Zürcherin kennt Basel bereits aus ihrer Studienzeit. 1996 wurde sie Kuratorin der Kunsthalle Basel. Später leitete sie das Kunstmuseum Thun und bis 2020 das Aargauer Kunsthaus. Bis Mai 2022 arbeitete sie bei Pro Helvetia als Leiterin der Abteilung Bildende Kunst. Aktuell ist Schuppli als freiberufliche Kuratorin, Autorin und Kunstwissenschafterin tätig.

Adam Szymczyk. Bild: Kenneth Nars

Adam Szymczyk (52). Der Pole ist in Basel bestens bekannt, amtete er doch zwischen 2003 und 2014 als Direktor der Kunsthalle. 2017 war er künstlerischer Leiter der Documenta 14 in Kassel und Athen. Seit 2020 ist er Co-Kurator des Stedelijk Museums in Amsterdam.

Sabine Schaschl. Bild: Keystone

Sabine Schaschl (55). Die Österreicherin steht aktuell dem Haus Konstruktiv in Zürich vor. Die Kunsthistorikerin leitete von 2001 bis 2013 das Kunsthaus Baselland in Muttenz. Sie ist mit der Region eng verbunden: Seit bald zehn Jahren ist Schaschl Mitglied des Stiftungsrats bei der Cristina-Spoerri-Stiftung in Reinach. Sie lebt und arbeitet in Basel und Zürich.

Daniel Baumann. Bild: Kunsthalle Zürich

Daniel Baumann (55). Der in Basel und Zürich wohnhafte Kunsthistoriker startete als Kurator bei der Adolf-Wölfli-Stiftung im Kunstmuseum Bern. Von 2003 bis 2010 kuratierte er in Basel die Kunsttangente, ein öffentliches Kunstprojekt, das vom Basler Baudepartement beim Bau der Nordtangente lanciert wurde. Nach Ausstellungen in Wien und Georgien war er erneut in Basel tätig. Bis 2013 leitete er hier den Ausstellungsraum New Jerseyy an der Hüningerstrasse. Seit acht Jahren ist er Direktor der Kunsthalle Zürich.

