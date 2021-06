Kunsttage Basel Laufend neue Entdeckungen: Das regionale Kunstschaffen lädt zum Rundgang Zum zweiten Mal während der Pandemie präsentiert sich die regionale Kunstszene mit einem niederschwelligen Auftritt, an dem sich 55 Institutionen beteiligen. Tanja Opiasa-Bangerter 02.06.2021, 05.00 Uhr

Medienkonferenz der Kunsttage Basel im Café Spitz: Daniel Kurjakovic, Carlo Knöll und Petra Sigg (v.l.). Kenneth Nars

Von Riehen bis an den Dreispitz, von Olafur Eliassons «Life» im Beyeler bis zu Dialogwerken der FHNW zur 13. Schanghai Biennale im Tank: Die zweite Ausgabe der Kunsttage animiert an vier Tagen dazu, zeitgenössische Kunst flanierend zu entdecken. Frei zugänglich und an kein Ticket gebunden, spreche das Angebot alle – ob kunstaffin oder nicht – an, betont Ines Goldbach vom Kunsthaus Baselland und präzisiert: «Es ist eine Einladung, sich und die Wirkung der Kunst im Schauen und Gehen zu spüren.»

Ines Goldbach. Kenneth Nars

Die Kunsthaus-Direktorin führt als eine der zehn Persönlichkeiten, die vorab einen digital kuratierten Entdeckungsparcours zur Verfügung stellen, durch das Angebot. Es sei ihr nicht gelungen, sich in der enormen Vielfalt einzuschränken, betont sie. «Ich biete deshalb zwei Touren an», sagt Goldbach und spricht den ausladenden Radius des Angebots an. Sie sehe in den Kunsttagen auch ein Zeichen für das Zusammenwachsen der beiden Basel.

«Die Zukunft liegt in der Kollaboration», sagt Mitinitiant und Galerist Carlo Knöll. Ein Jahr nach den ersten Basler Kunsttagen, die aus einer tiefen Verzweiflung über die prekäre Lage für Kulturschaffende entstanden, stehe man heute an einem ähnlichen Punkt, sagt Knöll und fügt an: «Unsere Situation bleibt merkwürdig.» Erst im April habe man beschlossen, die Kunsttage in einem kollektiven Kraftakt rund drei Monate vorzuziehen. Statt zur Saisoneröffnung im September könne im Juni veranstaltungstechnisch eine Lücke gefüllt werden, betont Knöll, der in der kurzfristigen, fordernden Entscheidung einen erheblichen Mehrwert sieht.

Corona zwingt zum Umdenken

Innerhalb kürzester Zeit hätten etliche Kunsträume neue Projekte und Ideen lanciert, betont Knöll. Das Atelierhaus Klingental ermöglicht in den Open Studios den Austausch mit diversen Künstlern, der Projektraum PilzWelleLust lanciere das Pop-up-Format «I Never Read» und die Galerie Knoell zeigt Medienkünstler Janiv Oron. Auch die diesjährige Ausgabe lebe vom Sponsoring, bereits ein Minimalbetrag hätte einige Kunstschaffende von der Teilnahme abgehalten, ist sich Knöll sicher.

«Wir wollen Hemmschwellen abbauen», sagt Knöll, der sich nebst einer potenziellen Käuferschaft mehr Interessierte in den Galerien wünscht. Er sehe die Kunsttage als wertvolle Ergänzung der Basler Kulturagenda, sagt er: «Diese Stadt kann einen solchen Anlass vertragen.»

Dominique Jehle. Kenneth Nars

«Wir ermöglichen damit einen neuen Fokus auf die Stadt», schwärmt Daniel Kurjakovic, Kurator Programme des Kunstmuseums Basel, von der spartenübergreifenden Qualität des Anlasses. Man wolle mit dem Medium Kunst die ganze Region anregen, sagt er. In den im Frühling abgehaltenen Gesprächen der regionalen Kunstszene sieht er eine Brutstätte für Visionen für und aus Basel: «Corona zwang uns zum Umdenken.»

Dass die Kunsttage nicht als Event organisiert sind, liege an den Schutzmassnahmen, erklärt Nicolas Schmutz, Kulturmanager von «das mgmt»: Der «zirkulative Charakter des Konzepts» sorge für sichere Verhältnisse. Und Dominique Jehle, Malerin und Mitglied der Freunde des Kunstmuseums, sieht den Kunstparcours als «subtile Heranführung an die künstlerischen Reichtümer der Stadt».

Kunsttage Basel, 3. bis 6. Juni 2021.