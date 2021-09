Theaterdirektor Helmut Förnbacher im Interview

Letzter Vorhang Theaterdirektor Helmut Förnbacher: «Theater lebt von Menschen für Menschen und mit Menschen» Helmut Förnbachers Theater Company war fast 25 Jahre im Badischen Bahnhof in Basel untergebracht. Nun muss sie sich einen neuen Ort suchen. Tamara Funck Jetzt kommentieren 08.09.2021, 05.00 Uhr

Hier errichtete er seine Bühne und schmückte den Eingang mit Bildern von Celestino Piatti: Helmut Förnbacher in der ehemaligen Schweizer Zollhalle im Badischen Bahnhof Basel. Nicole Nars-Zimmer

Seit 1997 bespielt der Schauspieler und Theaterdirektor Helmut Förnbacher mit seiner Theater Company die Räume im Badischen Bahnhof, zunächst das Erstklassbuffet, danach eine zum Theater umgebaute Zollhalle im gleichen Gebäudekomplex. Neben populären Komödien und Musicals hat die Company vor allem Klassiker von Brecht über Schiller zu Shakespeare realisiert. Das langjährige Provisorium läuft nun auf Ende Monat aus, da die Deutsche Bahn künftig Eigenbedarf angemeldet hat.



Wie blicken Sie auf die 25 Jahre im Badischen Bahnhof zurück?

Helmut Förnbacher: Es war sau schön! Gewaltig! Weil wir hier wirklich tolles Theater gemacht haben. Und zwar 25 Jahre provisorisch. Dass ein Vierteljahrhundert daraus wird, hätte ich nie erwartet. Es ist das längste Provisorium, das ich überhaupt kenne. Eigentlich eine unmögliche Sache.

Wieso unmöglich?

Ein nicht staatlich finanziertes Theater, dass das ganze Jahr spielt und produziert? Das ist viel zu teuer. Das ist ein völliger Wahnsinn! Theater kostet viel Geld, denn ich kann keine Computer auf die Bühne stellen. Kann ich schon, aber dann haben wir keine Zuschauer. Theater lebt von Menschen für Menschen und mit Menschen. Das ist einfach teuer, da kann man machen, was man will. Wir haben dieses Jahr ein Programm mit 29 verschiedenen Stücken. Das war mir nur möglich, weil ich über viele viele Jahre die grossen Filme gemacht habe fürs deutsche öffentlich-rechtliche Fernsehen. Zuerst als Schauspieler, dann als Regisseur und Drehbuchautor. Wir haben hier etwas gemacht, das eigentlich nicht machbar ist. Und es war grossartig! Darum ist es ein freudiges Erlebnis, von dem ich mich nun trennen muss. Für die Crew von über 40 Schauspieler ist es natürlich hart. Gerade jetzt. Es gibt immer weniger Theater.

Die Helmut Förnbacher Theater Company wurde 1980 vom in Basel geborenen Film- und Theaterregisseur gegründet. Nicole Nars-Zimmer

Suchen Sie eine neue Lokalität?

Ja, wie verrückt. Ich bekam von der Stadt zwei Angebote. Ein Angebot ist von den Räumlichkeiten her super eingerichtet – aber es liegt auf dem Wolf-Areal. Dort kriegen wir unser Publikum nicht hin. Ich brauche einen Ort, wo sie mit dem ÖV oder Taxi hinkommen, und zwar sicher. Da es die Theater Company schon 40 Jahre gibt, haben wir auch viele Alleinstehende, die allein kommen. Wir haben ein unglaublich treues Publikum. Das Theater ist für sie wichtig. Das ist grossartig. Sie treffen hier ihre Leute, es ist wie mit einer Familie. Theater hat eben eine wichtige soziale Funktion. Diese Verbindungen zerbröseln jetzt und das tut mir wirklich leid.

Und das andere Angebot?

An der Elsässerstrasse im St.Johann entsteht das Kultur- und Gewerbehaus ELYS. Den Raum, den mir die Stadt dort angeboten hat, wäre grossartig. Für ein Theater wäre der Raum ideal, aber auch dort kriege ich die Leute nicht hin. Das kommt vielleicht noch, aber das braucht vier bis sechs Jahre. Wir können nicht spo lange warten, bis das Quartier sicherer ist. Alles, was ich mir überlege, geht nicht. Keine Chance. Wir sind ja schon mit dem Badischen Bahnhof auf der falschen Rheinseite für Baslerinnen und Basler.

Das hier hat doch funktioniert!

Ja, aber auch nicht einfach so. Ganz viele Basler rümpfen die Nase und wollten nicht zum Badischen Bahnhof «rausfahren». Dabei ist man vom Bankverein in sechs Minuten hier. Das ist in den Köpfen der Basler, das geht nicht weg und ich weiss nicht warum. Ich leitete 1974/75 das Theater vis-à-vis, das Atlantis. Das war eine grossartige Zeit. Da sind alle gekommen.

Es liegt ja auch mitten in der Stadt.

Der Klosterberg ist schon nicht mehr mitten in der Stadt. Es sind die alten Merian-Stadtmauern, die in den Köpfen sind. Klosterberg geht grad noch. Das Klosterbergfest zum Beispiel funktioniert. Das funktioniert in Basel alles, wenn man es einmal macht. Als Event geht das, aber nicht als etabliertes Theater, das ein ganzes Jahr über spielt. Das sind andere Voraussetzungen.

Noch ein letztes Mal Platz nehmen: Die Bühne im Badischen Bahnhof wird nur noch bis Ende September bespielt. Nicole Nars-Zimmer

Das heisst, Sie suchen weiter?

Ja, wir suchen noch. Wir geben es nicht auf. Wir werden in irgendeiner Form weitermachen, aber wie, weiss ich noch nicht. Eigentlich wäre es ideal gewesen, hier aufzuhören und direkt an einem anderen Ort weiterspielen zu können, aber das wird jetzt nichts, auch wegen der Pandemie, die jetzt alles noch viel schwieriger macht.

Wollen Sie es im St.Johann nicht versuchen?

Ich mache den Beruf inzwischen schon lange und weiss, was funktioniert. Früher war mir das Finanzielle egal, aber so möchte ich nicht mehr leben. Wie oft habe ich gesehen, dass bei Film- oder Theaterprojekten – gerade, weil man es trotzdem versuchte – alle Mittragenden kein Geld bekamen. Ich will nicht, dass so etwas passiert.

Was lassen Sie hier zurück?

Die Arbeit mit jungen Menschen. Es ist ja keine Priorität mehr für junge Menschen, ins Theater zu gehen, was schade ist. Das habe ich versucht, mit unseren Klassikern wieder hinzubekommen. In diesen vielen Jahren haben uns Gymnasien und Schulklassen aus der ganzen Schweiz besucht und bei uns Klassiker gesehen. Das fällt jetzt alles weg.

Wann spielen Sie das letzte Mal am alten Ort?

Wir spielen noch jeden Abend bis zum 30. September. Nochmals ein Publikum zu haben nach einem halben Jahr Berufsverbot, ist grossartig. Wieder für Menschen spielen, die Theater lieben, die es vermisst haben und die uns Abend für Abend mit Standing Ovations feiern – dafür bin ich dankbar. Zur Dernière bringen wir «Amadeus» auf die Bühne und dann stossen wir an.

