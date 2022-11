Kulturnacht Lichtblicke: 140 Veranstaltungen in Liestal

Lichtblicke Eine strahlende Nacht in Liestal: 140 Veranstaltungen an der Kulturnacht Am Samstag findet in Liestal die Lichtblicke Kulturnacht zum 17. Mal statt. Die unzähligen Veranstaltungen decken eine grosse Bandbreite verschiedenster Kunst- und Kulturangebote ab. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 24.11.2022, 19.21 Uhr

Eine Nacht voller Kultur: Zum 17. Mal findet die Kulturnacht Lichtblicke statt. Barbara Saladin / Oberbaselbieter Zeitung

Um 16:43 Uhr geht die Sonne am Samstag unter. Doch bereits beim Eindunkeln wird in Liestal ein «buntes Feuerwerk aus kulturellen Darbietungen» entzündet werden, wie der Verein Liestal Kultur schreibt: Ab 16 Uhr geht die Lichtblicke Kulturnacht über die Bühne und verwandelt die Baselbieter Hauptstadt bereits zum 17. Mal zum Ort von über 140 Veranstaltungen.

Der Name der Kulturnacht kommt davon, dass sie ursprünglich parallel zur Einschaltung der Weihnachtsbeleuchtung stattgefunden hatte. Zum vierten Mal findet sie nun nicht mehr am Freitag, sondern am Samstag statt. Das sei familienfreundlicher, sagt Michael Giertz.

Von Literatur über Feuerkunst zur menschlichen Bibliothek

Die Kulturnacht lädt am Vorabend des ersten Advents ein, «an einem einzigen Abend in einer einzigen Stadt eine Reise kreuz und quer durch alle möglichen Kunst- und Kultursparten zu unternehmen», schreibt der Verein Liestal Kultur in seiner Mitteilung. Und das Programm, das an über 40 Veranstaltungsorten stattfindet, umfasst tatsächlich ein grosses Spektrum an kulturellen Angeboten.

Man kann etwa Zirkusluft schnuppern oder die Baselbieter Nationalrätin Samira Marti «ausleihen»: Die Living Library funktioniert wie eine Bibliothek, nur dass anstelle von Büchern Menschen für ein Gespräch ausgeliehen werden können. Nebst der Politikerin erzählen zudem ein Tätowierer, ein Polizist und eine Bestatterin aus ihrem Berufsleben.

Neben musikalischen Darbietungen, die von alter Musik über Blues zu Pop und Blasmusik wohl eine Schnittstelle für jeden Musikgeschmack bieten, liest Autor und Kulturvermittler Thomas Schweizer, begleitet von Willy Kenz auf dem Klavier eine noch unveröffentlichte Novelle. Bei einer Veranstaltung im Jugendzentrum wiederum sprayen Profis Graffiti – wobei Interessierte ihnen nicht nur über die Schulter schauen können, sondern auch selbst zur Dose greifen dürfen.

Zu den Veranstaltungen in Innenräumen kommen solche unter freiem Himmel: ein Feuerspektakel von Crazy Inferno etwa und eine Modeschau. Auf diese Veranstaltungen freue sich Giertz besonders: «Sie sind zwar stärker auf gutes Wetter angewiesen, dafür aber etwas aussergewöhnlicher, als wenn sie drinnen stattfänden.»

Publikumszahlen wohl wieder auf Niveau vor der Pandemie

Die Pandemie ist dieses Jahr nicht mehr ganz so präsent wie 2021. Deswegen rechnet Giertz damit, dass die Besucherzahlen der Kulturnacht wieder auf das gewohnte Niveau klettern könnten: etwa 2000 Besucherinnen und Besucher. Nach so viel sehe es allerdings nie aus, da sich die Besuchenden auf die verschiedenen Orte verteilen. Giertz lacht: «Man käme nie auf die Idee, dass so viele Leute unterwegs wären», lacht er. Die Anzahl Besucherinnen und Besucher zeige sich dann eher an der Menge verkaufter Tickets.

Mit dem Kulturpass können alle Veranstaltungen besucht werden. Neu gibt es die Möglichkeit, bereits online ein persönliches Programm zusammenzustellen und auszudrucken – langweilig wird die Nacht auf den ersten Advent in Liestal mit Sicherheit nicht.

Lichtblicke Kulturnacht, 26. November. An verschiedene Orten in Liestal. www.lichtblicke-liestal.ch

