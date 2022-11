BuchBasel 2022: Zwischen Wasserglaslesung und Virtual Reality

Literaturfestival Zwischen Wasserglaslesung und Virtual Reality: An der BuchBasel gab es Literatur in vielen Formen Über 70 Veranstaltungen fanden im Rahmen des internationalen Literaturfestivals dieses Wochenende statt. Omnipräsent war das Fokusthema Entgrenzen. Elodie Kolb 20.11.2022, 17.55 Uhr

Drei Tage Literatur und Debatten: Das war die BuchBasel 2022. Bild: BuchBasel 2022/ Sophie Tichonenko

«Was für eine seltsame Situation», schmunzelt Tomer Gardi am Freitagabend. Der Autor sitzt im Schaufenster der Manor, eingequetscht zwischen Puppen vor einer weihnachtlich blau glitzernden Tapete. Eine Traube Menschen hat sich auf dem Trottoir für seine Lesung zusammengefunden und bringt die vorbeigehenden und -fahrenden Menschen an der Greifengasse aus dem Takt.

Die Schaufensterlesungen boten am Freitagnachmittag einen Vorgeschmack auf das mit Literatur vollgepackte Wochenende der BuchBasel.

Die Schaufensterlesungen am Freitagabend zogen viele neugierige Menschen an. Bild: BuchBasel 2022/ Sophie Tichonenko

Zwischen Clubnacht und Lesung

Entgrenzen lautete das Fokusthema des internationalen Literaturfestivals 2022, das zum ersten Mal unter alleiniger Leitung von Marion Regenscheit stattfand. Getreu dem Fokus durchzogen verschwimmende Trennlinien auf verschiedenen Ebenen das Festival wie ein roter Faden – nicht nur zwischen Feierabendverkehr und Lesung.

Der Eröffnungsabend am Freitag setzte sich zusammen aus verschiedenen Elementen: Zwischen Kurzlesungen, Gesprächen und musikalischen Intermezzi des Duo Elfrid the Third & Ivan Eye stand Sibylle Berg am Rednerinnenpult, brachte das Publikum mit ihrem trockenen Humor zum Lachen. Bei ihrer Lesung im Anschluss verschmolzen sowohl auf als auch vor der Bühne die Generationen.

Gemeinsam mit der ausgezeichneten Autorin stand die junge Basler Rapgruppe Was Das? auf der Bühne, mischte die Lesung auf – auch wenn sie zunächst etwas schüchtern an den Mikros vor der sitzenden Menge im Volkshaus stand. Gegen Ende fanden jedoch nicht nur die Rapper in ihre gewohnte Wildheit zurück, es standen gar die einen oder anderen Gäste diversen Alters zwischen den Stuhlreihen auf, tanzten zur Musik und zückten auf Kommando die Smartphone-Taschenlampen.

Von der Garderobe auf den Meeresboden

Dieses Zusammen verschiedener Formen setzte sich am gesamten Wochenende fort: Klassische Lesungen etwa von Donna Leon, Juri Andruchowytsch oder Julia Weber fanden parallel zu Gesprächsrunden mit relevanten internationalen Persönlichkeiten statt.

In der Garderobe im ersten Stock des Volkshauses bekam derweil «Eintauchen in ein Buch» eine ganz neue Bedeutung: Sandro Zollinger hat eine virtuelle Lesung von Klaus Merz’ Erzählung «Los» in Virtual Reality konzipiert. Da sass man mit der Brille und der Geschichte im Ohr in einem schwimmenden SBB-Zug, tauchte hinab bis auf den Meeresgrund und begleitete den Protagonisten in die schneebedeckten Berge. Spannend, fand auch eine Besucherin. Dennoch lässt die Bilderwucht und die für viele noch neue Technologie den Text in den Hintergrund treten.

Nebst der Formate waren Grenzen am Festival aber auch inhaltlich ein Thema, etwa beim Gedankenaustausch über die Entgrenzung von Sprache oder bei der Diskussion über Körperpolitik mit Laurie Penny. Die Vielfalt der Veranstaltungen kam an beim Publikum, das Programm zog mitunter auch viele Besuchende jüngerer Generationen an.

Durchmischtes und diverses Publikum

Marion Regenscheit Bild: Nicole Nars-Zimmer

Diesen Anschein teilt Marion Regenscheit: Sie habe den Eindruck, dass sowohl das Publikum als auch die Autorinnen und Autoren durchmischter und diverser gewesen seien am diesjährigen Festival, wie sie am Sonntag schreibt. Und weiter:

«Ich freue mich, dass wir mit den Veränderungen bereits jetzt zusätzliche Menschen erreichen konnten.»

Auch mit den vielen Besucherinnen und Besuchern sei sie «hoch zufrieden».

Die Lesung von Kim de l’Horizon war ausverkauft. Auch die virtuelle Lesung erfreute sich grosser Neugierde: Jeweils bis auf den letzten Platz waren die Stühle besetzt. Den Worten Heinz Helles in der Galerie Weiss Falk lauschten die Gäste nicht nur innerhalb des Raums – Lautsprecher übertrugen das Gespräch ausserdem in die Winterkälte.

Ruhiger als im Volkshaus ging es bei der Performance von Lika Nüssli in der Turnhalle des Claraschulhauses zu und her. Auf einer zehn Meter langen Papierrolle malte die Autorin und Illustratorin ihre Graphic Novel weiter. Auf Sportmatten und Holzbänken sassen Besucherinnen und Besucher. Mit einem Bier in der Hand erholten sie sich vom Trouble, schauten Nüssli beim Malen über die Schultern.

Lektorat war gut besucht

Die Energie der über 100 Autorinnen und Autoren an der BuchBasel scheint eine inspirierende Wirkung gehabt zu haben: Das Lektorat Literatur nahm im Innenhof des Volkshauses kurze Texte entgegen. Das Angebot kam gut an: «Wir haben heute nur noch einen Termin frei», sagte Gründerin Verena Stössinger am Samstagnachmittag.

Zwischen Lesungen, Diskussionen über Grenzdiskurse und experimentellen Formaten war das zehnte BuchBasel-Festival ein Wochenende der aufgelösten Grenzen. Besonders bewusst wurde einem aber die Zeit: Die über 70 Veranstaltungen liessen einen wünschen, die Einschränkungen der Zeit auflösen zu können.