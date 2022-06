Live-Moment Liebeserklärung auf der Bühne: Zeal & Ardor fanen im deutschen Fernsehen für den FCB «FCB, schiess e Goal»: Am Musikfestival Hellfest im französischen Clisson feuerte der Basel Sänger Manuel Gagneux den FCB an. Mélanie Honegger 27.06.2022, 10.48 Uhr

Zeigte seine Liebe zum FCB: Manuel Gagneux, Frontmann von Zeal & Ardor, hier bei einem Konzert in Basel. Roland Schmid

Den meisten Fans im Publikum dürfte der Moment gar nicht aufgefallen sein. Aus Basler Sicht war der Auftritt von Zeal & Ardor im französischen Clisson am vergangenen Donnerstag aber nicht nur aufgrund der Performance bemerkenswert. Die Basler Metal-Band feuerte während eines Konzerts am Musikfestival Hellfest den FCB an. «Mir wän gseh - FCB - schiess e Goal - goht ins Netz», schrie Frontmann Manuel Gagneux ins Mikrofon, als er den Song «Trust No One» spielte.