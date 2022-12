Buch: Andreas Häner zeigt seine Antiquitätensammlung

«Living Wunderkammer» Vom Pornokino zum Musentempel: Andreas Häner lebt inmitten seiner Antiquitätensammlung Der Wahlbasler hat das ehemalige Kino Corso in eine Wohnung umgebaut und mit seinen Antiquitäten ausgestattet. In einem grossformatigen Bilderbuch lädt er auf eine Reise durch seine Gemächer ein. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 16.12.2022, 05.00 Uhr

Andreas Häner wohnt seit zwei Jahren am Spalenring. Juri Junkov

Das lachsfarbene Gebäude am Burgfelderplatz ist unauffällig. Nur auf Seite der Missionsstrasse verrät eine Aufschrift etwas über das Wohnhaus: Kino Corso steht da in unscheinbaren Lettern: Das erste Schweizer Ton- und Lichtspielhaus, das später als Pornokino genutzt wurde.

Wo im ersten Stock früher Filme liefen, taucht man heute ein in eine immersive Parallelwelt, die man von aussen nicht hätte erahnen können. Andreas Häner hat das ehemalige Kino in eine Wohnung umgebaut und lebt dort seit rund zwei Jahren umgeben von seiner Antiquitätensammlung.

In einem reich bebilderten Buch hat er diese nun festgehalten. Mit «Living Wunderkammer» möchte er seine Liebe für historische Objekte an die Leute bringen – wobei die Idee für das Buch ursprünglich aus der Notwendigkeit eines Inventars für seine Kunstversicherung entstanden ist. Interieuraufnahmen und Detailfotografien wechseln sich auf rund 250 Seiten ab und werden ergänzt um Begleittexte auf Deutsch und Englisch.

Zwischen 3500 und 4000 Objekte

Auf einer Führung durch seine Wohnung erzählt der 56-Jährige von den historischen und geografischen Hintergründen der Objekte und Möbel. Im Wohnzimmer steht ein brauner Bechstein-Flügel von 1902, auf dem Boden des Ankleidezimmers liegt ein persischer Gebetsteppich aus dem 17. Jahrhundert. Objekte und Möbelstücke scheinen mit dem Lineal angeordnet.

Living Wunderkammer von Andreas Häner. zvg

Es durftet holzig, aus diskret platzierten Boxen erschallt Musik. Nur ein Laptop und ein Ladekabel deuten darauf hin, dass hier wirklich jemand lebt. «Ich bin etwas zwanghaft», lacht Häner.

«Vielleicht ist es auch meine Angst davor, dass es bei der Menge an Objekten schnell ins Chaos umkippen kann.»

Zwischen 3500 und 4000 Objekte hat der studierte Kunst- und Architekturhistoriker in den letzten 40 Jahren zusammengetragen. Und damit neben der Wohnung am Spalenring eine Schmiede in Ziefen eingerichtet.

An das erste Stück, das er als Teenager erworben hatte, erinnere er sich noch, habe es inzwischen jedoch verkauft. «Der Sammlergeschmack verändert sich mit der Zeit. Je mehr man weiss, desto raffinierter wird der Geschmack. Auf einmal ist man ganz ‹verschleckt› und das, was einen früher mal fasziniert hat, verliert seinen Reiz.»

Mit Antiquitäten durch die Zeit reisen

Seine Liebe für Antiquitäten begleite ihn seit Kindertagen, erzählt Häner in seinem üppig eingerichteten – aber sorgfältig kuratierten – Wohnzimmer. «Als kleiner Bub» habe er mit einem Fremdenführer über Versailles seine Liebe für antike Möbelstücke entdeckt.

Im Schlafzimmer steht die Chaiselongue aus dem Königsschloss in Versailles. Juri Junkov

Ein Stück Versailles steht dann auch im grossen Schlafzimmer seiner Maisonette-Wohnung: eine Chaiselongue mit dem entsprechenden Inventarstempel. Heisst, das Möbelstück stand mal in dem Königsschloss. Häner sagt:

«Zeit ist kaum greifbar. Und anhand von Objekten aus der Vergangenheit kann man durch die Zeit reisen.»

Noch immer erweitert der Berner, der vor 15 Jahren nach Basel kam, seine Sammlung: Jährlich kauft er zwischen 60 und 100 Objekte. Eingelagert werden diese in der Regel nicht. Häner findet, die Antiquitäten sollen benutzt werden. Und wo bei anderen Angst aufkommt, eine Vase umzustossen, ist Häner pragmatisch: Es komme schliesslich vor, dass etwas kaputtgeht.

Auch die Badezimmereinrichtung lässt sich sehen. zvg

Und auch wenn die Antiquitäten laut Häner häufig unter Wert verkauft werden, sind für eine solche Sammlung finanzielle Mittel nötig. «Man muss sicher zur Mittelklasse gehören, um sich das leisten zu können. Aber es hat auch etwas mit Verzicht zu tun: Ferien auf den Seychellen liegen nicht drin.»

Von der Leidenschaft zum Beruf

Jetzt möchte der Fundraising-Berater und Geschäftsführer der Stiftung der Hochschule Luzern seine Leidenschaft zum Beruf machen und etwa Menschen bei Inneneinrichtungen beraten. Und vor allem «Ideen vermitteln und den Funken zum Überspringen bringen», sagt Häner.

Sein Wissen weitergeben möchte er nicht nur mit «Living Wunderkammer», er bietet auch Führungen durch seine Wohnung an und lädt im Januar zu zwei Hauskonzerten, bei welchen Marion Ammann Auszüge aus Schuberts «Winterreise» auf dem Bechstein spielt.

Man fühlt sich dazu verleitet, die Wohnung am Burgfelderplatz als museal zu bezeichnen – das mag Häner gar nicht. Das Museum sei heute ein Synonym für von gestern, veraltet, verstaubt. Er sagt lieber: «Ich wohne auf dem Parnass, dem Berg der Musen aus der griechischen Mythologie» und zeigt auf das entsprechende Gemälde an der Wand. «Und ich bin Apollo», lacht er selbstbewusst.

Living Wunderkammer von Andreas Häner. Fotografiert von Torsten H.-Geist. CMV, 2022. 254 Seiten, 59 Franken.

