Basler Filmfestival Luststreifen: Einmal die Grenzen austesten

Luststreifen Einmal die Grenzen austesten: Das Filmfestival Luststreifen ist zurück An diesem Wochenende feiert das Basler Filmfestival Luststreifen sein 15-jähriges Bestehen. Das Programm ist queer, feministisch und sexpositiv. In vier Tagen finden sich nebst Filmvorführungen in Basler Kinosälen auch Workshops, Podiumsdiskussionen und Partys. Josia Jourdan 28.09.2022, 05.00 Uhr

Auch einen Büchertisch gibt es auf dem Lust-Markt. zvg/Lukas Stadelmann

Aus dem ersten Festival vor fünfzehn Jahren, das sich damals noch als ein vornehmlich schwules und später dann schwul-lesbisches Festival präsentiert hat, ist ein vielseitiges und für alle Menschen offenstehendes Kulturereignis geworden.

«Es sind alle willkommen», sagt Pascale Thomann vom Veranstaltungskomitee und berichtet, wie sich über die Jahre hinweg der Kreis und die Themenbereiche erweitert haben. Auch über die Stadtgrenze hinaus hat sich das Festival einen Namen gemacht, Menschen strömen von überall her in die Basler Kinosäle. Ausserdem gibt es Podiumsdiskussionen zu Pornografie und Sexualität oder Workshops zu Themen wie Konsens und Sexspielzeug.

Das Neue Kino präsentiert dieses Jahr queer-feministische Kurzfilme. zvg/Lukas Stadelmann

«Klar, wir sind ein Filmfestival, aber wir wollen auch immer stärker eine Lernplattform sein und Austauschmöglichkeiten bieten», erklärt Thomann gegenüber der bz. Dabei sei zentral, dass sich das Publikum wohlfühle, Aufklärung stattfinde und Sichtbarkeit für Menschen geschaffen werde, die sich ausserhalb des weissen, heteronormativen Spektrums befinden.

Marginalisierte, sprich in den Medien weniger gehörte Stimmen, sollen Raum bekommen und im Bereich der Pornografie andere Lebens- und Liebesrealitäten abgebildet werden. So finden sich erotische Filme, die Sex zwischen zwei Männern, Frauen, mehreren Personen und Menschen, die sich mit keinem der beiden Geschlechter identifizieren, im Programm.

Thomann erklärt, dass es kein Motto für die Filme und das Rahmenprogramm gebe. «Wichtig ist der Dialog des Teams und dass die Vielfalt im Fokus steht.» Dafür reise das Team an andere Filmfestivals, suche aber auch immer wieder gezielt nach Schweizer Produktionen sowie nicht-europäischen Titeln.

Pornos im Kino?

Ein zentraler Bestandteil des Festivals sind neben Arthouse-Produktionen und Indiefilmen auch alternative Pornos. Die Stimmung und Atmosphäre sei dabei besonders, aber die Besuchenden verhielten sich erfahrungsgemäss respektvoll. Deshalb sei der Programmpunkt für das Festival essenziell, so Thomann.

Die Tipps der bz-Redaktion «Heidilicious»: Schweizer Kurzfilme rund um queer-feministische Themen. Neues Kino Basel, 30.9., 18.30 Uhr.



«How to consent»: Was bedeutet Einverständnis im sexuellen Kontext? Humbug, 1.10., 11 Uhr.



«Moneyboys»: Ein Film über einen männlichen Sexarbeiter in China. Neues Kino Basel, 15.30 Uhr.

«Pornos sind allgegenwärtig. Die meisten Menschen schauen Pornos. Wir möchten queere Pornografie abseits von Mainstream-Pornos zeigen, die oft für und von Männern produziert werden und Stereotypen des Macho-Mannes und der unterwürfigen Frau reproduzieren», sagt Thomann. «Wir möchten ein realitätsnäheres Bild zeigen.»

Die Nachfrage ist gross: Auch in diesem Jahr sind die Pornovorstellungen restlos ausgebucht. Für das Team ist es deshalb besonders wichtig, die Zuschauenden sich nicht allein zu überlassen. Gemeinsam mit hundert anderen Menschen explizit erotische Aufnahmen in einem Kino anzuschauen, ist für viele Neuland. «Darum bieten wir einen Leitfaden fürs gemeinsame Pornoschauen», so Thomann.

Sex im offenen Gespräch

Das Festival befasst sich sowohl inhaltlich als auch in Diskussionen mit Sex und Sexualität. Damit stösst das Organisationsteam auch immer wieder neue Dialoge an. Für Tara Toffol vom Organisationsteam ist dies ein zentraler Bestandteil ihrer Arbeit: «Das gehört zum Menschsein dazu. Wir haben leider nur verlernt, darüber zu sprechen. Insbesondere ein lustvolles Sprechen über eigene Bedürfnisse, Sehnsüchte oder auch Grenzen findet fast nicht statt. Und wenn, dann oft sehr schambehaftet und mit der Frage: ‹Ist das normal?›»

Auch über Themen wie die eigenen Rechte, Verhütung und Kommunikation soll diskutiert und informiert werden. Das Festival fokussiert deshalb nebst dem filmischen Programm auch ganz besonders auf ein niederschwelliges Rahmenprogramm, welches das Publikum einlädt, die eigene Komfortzone zu verlassen. Es soll das Bewusstsein für Sexualität, Lust und Wohlbefinden stärken und den Respekt für das Gegenüber vertiefen.

Die fünfzehnte Ausgabe steht in den Startlöchern und lädt neben Filmbegeisterten all jene ein, die offen für neue Gespräche und Themen sind. Aus dem einstigen Nischenfestival sei ein anerkannter Kulturevent geworden, der sich auch in den nächsten Jahren weiterentwickeln möchte, erklärt Thomann. Dazu zählt auch eigenes Reflektieren und das Über-die-Grenzen-Hinausschauen – und genau darin liegt der Reiz des Festivals.

Filmfestival Luststreifen

Diverse Kinos und Kulturorte in Basel. 29.9. bis 2.10.

www.luststreifen.com