Lyrik Die Wahl-Hofstetterin Halyna Petrosanyak dichtet gegen den Ukraine-Krieg an Die im Dorneck wohnhafte ukrainische Dichterin und Übersetzerin Halyna Petrosanyak ist keine Freundin einer voreiligen Versöhnung. Der Krieg in der Ukraine ist ein tiefer Einschnitt in ihrem Leben und Werk. Thomas Brunnschweiler Jetzt kommentieren 01.06.2022, 05.00 Uhr

Vom Westen enttäuscht: Autorin Halyna Petrosanyak. Thomas Brunnschweiler

Treffpunkt Mariastein. Halyna Petrosanyak wirkt zerbrechlich, aber zufriedener als noch vor einigen Wochen. Die ukrainische Armee hat die russischen Truppen mancherorts zurückgedrängt, der Westen liefert endlich die gewünschten Waffen. Dennoch ist die in der Ukraine bekannte Lyrikerin von den letzten Wochen gezeichnet. Das Gespräch mit ihr findet im 2. Stock des Restaurants Post statt, wo einige geflüchtete Männer aus der Ukraine Zuflucht gefunden haben.

Halyna Petrosanyak wurde 1969 im Dorf Tscheremoschna in den ukrainischen Karpaten geboren. Sie studierte Russisch und Deutsch in Iwano-Frankiwsk. 1996 erschien ihre erste Gedichtsammlung «Park am Hang».

Bald wurden ihre Gedichte übersetzt. Petrosanyak arbeitet auch als Übersetzerin. 2001 verteidigte sie ihre Dissertation über Joseph Roth und gewann 2007 den Hubert-Burda-Preis für osteuropäische Autorinnen und Autoren in Deutschland. 2016 zog sie in die Schweiz. Mit «Exophonien – essais agités» erschienen dieses Jahr die gesammelten Gedichte auf Deutsch.

Die Mär von der «nationalsozialistischen» Ukraine

Geboren wurde Petrosanyak in der Ukrainischen Sozialistischen Sowjetrepublik. «Aber ich habe mich nie als Sowjetmensch gefühlt. Das kulturelle und sprachliche Gebiet der Ukraine hatte trotz wechselnder Herrscher stets eine eigene Identität.» Sie erzählt von der Kiewer Rus, dem Moskowiterreich, dem Einfluss von Litauen und Polen, dem Kosakenstaat und der Eingliederung Galiziens und der Bukowina in die Donaumonarchie.

Die Ukraine war immer der Spielball zwischen dem Westen und Osten. In den 1920er-Jahren wurde das Gebiet Teil des Sowjetimperiums. «Viele Menschen im Westen glauben, die Ukraine gebe es erst seit 1991», sagt Petrosanyak, «aber das stimmt nicht. Obwohl es die Ukraine als politisches Gebilde nicht gab, war das ukrainische Volk und dessen Sprache immer eine Einheit, welche das Gefühl kultureller Einheit vermittelte.»

Schon unter den Zaren habe es Bemühungen gegeben, die ukrainische Sprache und Kultur kleinzuhalten. Diese Sprache sei ein Idiom von Bauern und Dorfbewohnern, hiess es schon damals.

Heute

gab es einen Ostergottesdienst unsere Ostern

in der Kirche von einem fremden Land hinter meinem Rücken

sagte plötzlich eine Frau

zu einer anderen ich komme aus Butscha Christus ist auferstanden

den Tod durch den Tod besiegt Zehn Tage sassen wir

in einem Keller

Unsere Freunde wurden

am ersten Tag

aus einem Panzer erschossen

Die Nachbarin wurde vergewaltigt

vor den Augen ihres minderjährigen

Sohnes Christus ist auferstanden

den Tod durch den Tod besiegt Irgendwann am Abend

als die Schiesserei aufhörte

ist es uns gelungen

zu fliehen unterwegs sahen wir

von Kugeln durchgeschossene Autos

und getötete Menschen darin Christus ist auferstanden

ich komme aus Butscha

den Tod durch den Tod besiegt … 24.4.22 Halyna Petrosanyak

Diese Tendenz hielt im Sowjetreich wie auch unter Putin an. Die zunehmende Orientierung zum Westen hin konnte Putin nicht gefallen. Mit dem Donbass-Konflikt und der Annexion der Krim sei die Aggression Russlands eskaliert. Putin habe das Narrativ der nazistischen Ukraine geschaffen, das auch im Westen verbreitet worden sei.

Petrosanyak hält die russische These von der «nationalsozialistischen» Ukraine für den Vorwand Putins, die Ukraine anzugreifen. Selenski sei demokratisch gewählter Präsident und zudem Jude, wohingegen das Putin-Regime alle Kriterien für eine faschistische Regierung erfülle.

Die Autorin verweist auf einen Text von Timofei Sergeitsev in der Nachrichtenagentur Ria Novosti. Darin gehe der Autor auf die «Entnazifizierung» der Ukraine ein, eine verblümte Aufforderung zur Vernichtung der Ukraine als Staat. Er verstehe die «Entnazifizierung» oder auch «Entukrainisierung» als physische Auslöschung aller «Nazis» – ein Genozid mit Ansage.

Vom Westen enttäuscht

Halyna Petrosanyak erachtet den offenen Brief deutscher Intellektueller, die Ukraine solle sich ergeben, um weitere Opfer zu verhindern, als problematisch. «Bei einer Kapitulation wären die Opfer unter der Zivilbevölkerung noch viel höher. Es gäbe Repressalien. In der Ukraine gibt es diesbezüglich keine Illusionen», so Petrosanyak.

Bereits 2014 sah sie den Defätismus des Westens glasklar: «Du sollst dich nicht wehren, / das ist überholt, / sagen die Nachbarn zu ihr, / jene, denen zu kommen / sie sich bemühte […] Sei / gescheit: / lass dich / nett lächelnd / in Stücke zerreissen / und vergiss alles. / Das würden wir tun, / wären wir du / sicher, / ganz sicher».

Putins Ziele seien im Westen lange nicht durchschaut worden, weil der Kremlchef hier viele Freunde gehabt habe. Darüber hinaus habe der Mythos Russland eine Rolle gespielt. Für die Dichterin sind alle Russen mitschuldig, weil sie sich hinter der Autorität des Kremls versteckten. Auch die verfrühte Friedensgeste in Rom, wo eine Ukrainerin und eine Russin, die befreundet sind und schon lange in Rom wohnen, gemeinsam das Kreuz trugen, kritisiert Petrosanyak in einem neuen Gedicht.

Kritik an Schweizer Neutralität

«Ehrlich wäre gewesen, eine Frau aus Butscha zu fragen, ob sie mit einer Russin das Kreuz tragen wolle; alles andere sind Spielchen. Es ist zu früh, über Versöhnung zu sprechen. Die andere Seite hat ihre Tat nicht bereut, nicht um Versöhnung gebeten und keine Reparationen gezahlt.»

Es ist seltsam, dass weder eine linke noch eine rechtskonservative Wochenzeitung einen Text der Ukrainerin veröffentlichen wollte. Sie steht allen auf die Zehen und gerät so zwischen Stuhl und Bank. Obgleich Halyna Petrosanyak der Schweiz für deren Hilfe sehr dankbar ist, hindert sie dies nicht, in einem Gedicht die Neutralität der Schweiz zu problematisieren:

«Du willst etwas fragen / die Worte aber bleiben dir in der Kehle stecken // Schweigend / nimmst den Ring / und steckst ihn an deinen Finger // Was geht es dich an, wo er ihn herhat? / Was gehen dich die Blutflecken an? // Er ist nicht dein Ehemann / Und wenn man genauer hinschaut, / sogar kein Freund // Du bist ja / neutral …»

