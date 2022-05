Lyrikfestival Basel mit Augenzwinkern und Abgründigem

Lyrikfestival Basel Augenzwinkerndes und Abgründiges: Dieses Wochenende stehen in Basel Gedichte im Fokus Ab diesem Donnerstag feiert Basel an vier Tagen und elf Veranstaltungen die Lyrik: Eine Programmvorschau. Iris Meier Jetzt kommentieren 19.05.2022, 05.00 Uhr

Preisträgerin 2022: Nadja Küchenmeister. zvg / Dirk Skiba

Das Programm des Internationalen Lyrikfestivals Basel 2022 liest sich selbst fast wie ein Gedicht. Die Ankündigungen sind so gut geschrieben, dass man gleich an allen Veranstaltungen teilnehmen möchte. Vermutlich liegt das daran, dass das Programm ebenfalls von Lyrikerinnen und Lyrikern gestaltet wurde. Zur Gruppe gehören Ariane von Graffenried, Wolfram Malte Fues, Claudia Gabler, Alisha Stöcklin, Rudolf Bussmann und Simone Lappert.

Wer sich in einer «gemütlichen Atmosphäre» ein Bild von deren Arbeit machen möchte, hat am Samstagnachmittag im Foyer des Theaters Basel Gelegenheit dazu. Eingeladen zum Festival werden Gäste, deren Arbeit die Gruppe begeistert und in die sie einen Einblick geben.

Zwei Preise und ein Abschied

Den Auftakt zum Festival am Donnerstagabend bieten Schülerinnen und Schüler der Sekundarschule Theobald Baerwart nach einer poetischen Begegnung mit den Werken von Georgia O’ Keeffe. Auch der Ausklang des Festivals am Sonntagnachmittag steht unter dem Motto der Begegnung. Da begegnen sich zum einen die Lyrikerinnen Silke Scheuermann («Träumen Zebras?») und Olga Martynova («Tschwirka lernt Vokabeln und versucht zu begreifen, wozu sie gut sind»), zum andern treffen sich in einem Gespräch der gesellschaftskritische Lyriker Felix Schiller und die Lyrikerin Flurina Badel, die ihre rätoromanischen Gedichte auf Deutsch nachgedichtet hat.

Preisträger 2021: Hans Thill. Dirk Skiba

Da das Festival 2021 nicht stattfinden konnten, werden dieses Jahr am Samstagnachmittag gleich zwei Basler Lyrikpreise vergeben. Die Preise sind mit je 10’000 Franken dotiert. Der Lyrikpreis 2021 geht an Hans Thill. Der 1954 in Baden-Baden geborene Übersetzer und Autor wird geehrt für ein Werk, das «heiter-assoziativ», «provozierend fragend» und «augenzwinkernd verspielt» ist.

Verglichen damit sind die Gedichte der diesjährigen Preisträgerin, der 1984 geborenen Berlinerin Nadja Küchenmeister, zwar bei weitem nicht humorlos, aber doch ernster. Auf den ersten Blick mit Alltäglichem wie Kommoden, Staub oder Schokolade beschäftigt, handeln sie unter anderem von Beziehungen, der Familie, der Liebe, und davon, was bleibt, wenn etwas scheinbar vorbei ist.

In einer konkreten, erzählenden Schreibweise erschafft Küchenmeister Stimmungsbilder, die nachhallen. Dabei geht sie auf eine beinahe beiläufige Weise mit literarischen Topoi und dem literarischen Kanon um. Überzeugend auch die Art und Weise, wie sie die Zeilen an überraschenden Stellen bricht. Den Basler Lyrikpreis erhält sie für «ihren poetischen Blick auf die Schönheit und die Abgründigkeit des Alltäglichen», so Ariane von Graffenried.

Der Gründer der Band «Stiller Has», Endo Anaconda, wäre mit seinen Gedichten ebenfalls zu Gast am Festival gewesen. Er verstarb am 1. Februar. Ihm zu Ehren wird Ariane von Graffenried am Freitagabend den Brief, den sie an den langjährigen Kollegen und Freund zum Abschied geschrieben hat, vorlesen.

«Lieber alter grossartiger Freund», steht darin, «ich werde Deine gute Gesellschaft vermissen (…) Dein Lachen und Deine Lieder, die sind wie das erlösende Gewitter nach einem trockenen Tag im Wilden Westen, in Kathmandu oder Trub.» Nach der Hommage folgt am Freitagabend ein Sprachkunstvarieté-Abend mit Gästen, die die Grenzen zu andern Kunstsparten überschreiten.

Eine Luftbrücke der Poesie in die Ukraine

In der ukrainischen Literaturgeschichte spielt Lyrik eine herausragende Rolle. Am Samstagnachmittag unterhält sich die Slavistin Anna Hodel mit der aus den ukrainischen Karpaten stammenden Autorin Halyna Petrosanyak, die heute in Hofstetten lebt, über ihre Lyrik und über Sprache und Sprachlosigkeit angesichts des Krieges. Und am Sonntagmorgen gehen die Kulturmanagerin Evgenia Lopata aus Tschwerniwzi, der Kiewer Übersetzer Mark Belorusetz und Halyna Petrosanyak in einem Zoom-Gespräch mit Judith Schifferle der Frage nach, welche Bedeutung der Sprache im Krieg zukommt.

Über die Bedeutung der Lyrik unter «Nicht-Bedingungen» wie jenen des Krieges, der Aushöhlung des politischen Dialoges durch die Lüge und der Vertreibung der Menschen gibt es in der Ukraine eine lange Geschichte. Was sind die neuen Paradigmen, welche diesen Krieg von allen andern Kriegen, die in der Ukraine während Jahrhunderten geführt worden sind, unterscheiden? Das Zoomgespräch ist kostenlos. Interessierte erhalten den Link nach einer Anmeldung per E-Mail an info@literaturbasel.org.

Am Samstagabend steht das vielfach ausgezeichnete Oeuvre des Lyrikers Oswald Egger im Fokus. Das neuste Buch des 1963 im Südtirol geborenen Ernst-Jandl-Preisträgers heisst «Entweder ich habe die Fahrt am Mississippi nur geträumt, oder ich träume jetzt». Dass dieser Titel so gut zum Klappentext von Küchenmeisters neustem Band «Im Glasberg» passt, ist ein Zufall. Aber ein poetischer. Da steht: «was noch erwidern, nichts, telefonieren / im Zug, jemand in der Leitung sagt / er sei du, ich träume immerzu, ich wäre / wach, ich bin wach, als träumte ich / immerzu, was man so redet, müde / im Zug, ich höre jemanden husten (…)».

18. Internationales Lyrikfestival Basel, 19. bis 22. Mai. www.lyrikfestival-basel.ch

