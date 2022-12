Märchen Theater Fauteuil begeistert: Meister Fädeli umgarnt sein Publikum Das Theater Fauteuil zeigt mit «Das tapfere Schneiderlein», dass das Grimm'sche Märchen auch heute noch für Lacher sorgt – bei Kindern und Erwachsenen gleichermassen. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 19.12.2022, 18.28 Uhr

Meister Fädeli (Reto Ziegler) spricht mit dem Honigfraueli (Myriam Wittlin) über den neuesten Gossip aus der Märchenwelt. zvg/Mimmo Muscio

Was für Diven! Ein König, der bei Zahnschmerzen sofort eine Staatsrede halten muss, damit alle an seinem Leid teilnehmen können. Ein Schneiderlein, das seinen Wellensittich rügt, wenn es zu lange schläft. Oder ein Oberhofmeister, der ständig in den Spiegel guckt und sagt: «Locke, Krage, Socke, s duet alles bestens hocke!»

Wenn im Theater Fauteuil das «Tapfere Schneiderlein» aufspielt, wird joviale Männlichkeit als liebenswertes Aufplustern demaskiert. Und genau deswegen, wegen ihres herzensguten Versuchs, alle um sich herum zu beeindrucken, hat das Publikum diese Figuren gerne. Auch wenn das Gebaren des listigen Schneiderleins bei den Kleinsten auch aus anderen Gründen für helle Aufregung sorgt: «Findsch nit, dass er’s e bizeli übertribt?», sagt ein Kind und entlockt seiner Lehrerin ein herzhaftes Lachen.

Klatsch und Tratsch der Märchenwelt

Tatsächlich ist dieses mutige Schneiderlein (Reto Ziegler) auch in der Dialektfassung von Jörg Schneider und der Inszenierung von Kamil Krejčí mehr Aufschneider denn Held. Wunderbar die Szene, in der das Schneiderlein dem Honigfraueli den Mantel näht und – die Situation dürfte einigen vom Coiffeurbesuch bekannt sein – sich über Klatsch und Tratsch der Märchenwelt austauscht. Drei Landplagen treiben ihr Unwesen? Der König verspricht seine Tochter dem Retter in der Not? «Was? Nei!»: Das Aufschneiderlein traut seinen Ohren nicht.

Und so zieht der Anti-Held in den Kampf gegen zwei Riesen, eine Wildsau und ein Einhorn und erzählt allen, er hätte sieben auf einen Streich erledigt. Dass es sich dabei nur um Fliegen handelt, muss ja schliesslich niemand wissen. Natürlich gelingt es ihm mit seiner List, alle auszutricksen und sogar Knorxel und Knurxel gegeneinander aufzustacheln.

Prinzessin Nerina (Smadar Goldberger) pflegt ihren Vater (Willi Schraner), der an Zahnschmerzen leidet und deswegen eine Staatsrede halten will. Oberhofmeister Hasenfuss (Balz Aliesch) hält derweil die Pralinenschachtel bereit. zvg/Mimmo Muscio

Die zwei Riesen, die mit ihren Köpfen beinahe an die Decke stossen, sorgen im Publikum für Staunen und etwas Fürchten. Doch die zwei vermeintlichen Bösewichte entpuppen sich schon bald als verschrobene Brüder, die zu blöd sind, um Meister Fädeli gefährlich zu werden. Auch Wild- und Fabeltier bekämpft der Schneider erfolgreich, bringt sie getreu seines friedfertigen Gemüts aber nicht um, sondern in den Basler Zolli.

Die Kinder fiebern mit

Das Abenteuer geht im Theater Fauteuil als rasanter Schwank über die Bühne. Ungeduld kommt im jungen Publikum kaum auf, im Gegenteil: Die Kinder fiebern mit, rufen dem Schneidermeister ihre Tipps zu («du musst deinen Vogel mitnehmen!») und warnen ihn lautstark vor seinen Feinden.

Das macht viel Freude, auch den Erwachsenen, die zur Begleitung mitgekommen sind. Mit Wortwitz und Aktualität, mit der Kinderstücke auch ältere Generationen unterhalten, trumpft hier nach dem gestiefelten Kater der vergangenen Produktion auch König Kronenzack auf: In der Basler Fassung wird der Schwiegerkönig dank eines geschickt platzierten Versprechers kurzerhand zum Schwingerkönig – eine Pointe, die dieses Jahr besonders gut sitzt.

«Das tapfere Schneiderlein»

Theater Fauteuil, Basel. Bis 12.3.

www.fauteuil.ch

