Die Basler Galerie Maison 44 geht mit Troja unter

Maison 44 Ute Stoecklin lässt ihre Konzert-Galerie mit Troja untergehen Nach 20 Jahren zieht Ute Stoecklin einen Schlussstrich unter ihre mit Leidenschaft geführte Konzert-Galerie Maison 44 in Basel.

«Muss etwas kürzertreten»: Ute Stoecklin in der Maison 44. Kenneth Nars

«Ausstellung geöffnet». Das Schild am Eingang der Jugendstil-Villa am Steinenring in Basel weist darauf hin, dass es im Innern des Baus mit der Hausnummer 44 um etwas anderes geht als in den Nachbarbauten, in denen sich Bau-, Architektur- oder Treuhandbüros befinden. Bildserien an den Wänden bestätigen, dass es sich um einen Kunstraum oder eine Galerie handelt. Ein grosser Konzertflügel in einem der gediegenen Räume erklärt schliesslich den Begriff «Konzert-Galerie», wie sich die Institution Maison 44 nennt.

Bei den Sparten Bildende Kunst und Musik will es die Initiantin und Leiterin Ute Stoecklin aber nicht belassen. «Das Haus verbindet interdisziplinär Kunst, Musik, Literatur und Wissenschaft», sagt sie. «Erst in dieser Verbindung ist für mich der Begriff Kunst erfüllt.»

Mit allen vier Sparten hat Stoecklin eine Verbindung, die weit über den Status einer «Amatrice» hinausgeht: Sie ist ausgebildete Pianistin und hat viele Jahre professionell in Kammerformationen und als Liedbegleiterin in die Tasten gegriffen. Zusammen mit ihrem vor 30 Jahren früh verstorbenen Ehemann hat sie Kunst gesammelt und bei vielen Atelierbesuchen Freundschaften zu Künstlerinnen und Künstlern aufgebaut. Darüber hinaus sei sie leidenschaftliche Leserin, und seit zwölf Jahren befasse sie sich akademisch intensiv mit Altertumswissenschaften, sagt sie mit einem leisen Lächeln.

Zu viel Bürokratie

Es ist ein Lächeln mit einem melancholischen Einschlag. «Nach zwanzig Jahren muss ich etwas kürzertreten», sagt die quicklebendig wirkende Frau, der man das Alter von 85 Jahren ganz und gar nicht ansieht. Es sei aber nicht der künstlerische Inhalt, von dem sie sich verabschieden möchte, sondern die administrative Arbeit. Das aufwendige und anstrengende Fundraising, vor allem aber der Umgang mit den Behörden. Sie sagt:

«Ich mag nicht mehr die Kästchen in den Formularen ausfüllen, um dann zu erfahren, dass man mir kein oder fast kein Geld geben kann, weil bei den Ausstellungen ja auch Bilder verkauft werden.»

Den interdisziplinären Ansatz scheinen viele nicht begriffen zu haben. Er war aber stets Bedingung für die kuratorische Arbeit von Ute Stoecklin. Die Geschichte des Maison 44 ist aber letztlich ein Spiel von Leidenschaft und Zufall. «Mir ist das Haus meiner Schwiegereltern über eine Erbschaft zugefallen», sagt sie. «Bewohnen wollte ich es aber nie, also machte ich es zum öffentlichen Ort für zeitgenössische Kunst und Kultur.»

Mit der Zeit entwickelte sich ein weiter Kreis von Kunstschaffenden, die regelmässig in der Maison 44 präsent waren. Dazu kam ein intensiver Austausch mit Partnerinstitutionen aus Osteuropa, besonders aus Polen. Und schliesslich die Themen, die sich aus der Literatur der griechischen Antike ergaben. Mit «Die neue Sappho», einer Hommage an die legendäre Lyrikerin als emanzipierte Frauenfigur, hatte es 2015 begonnen. Und nun folgt Troja.

Ewiger Krieg

Den untrüglichen Beweis, dass es nicht die Kunst ist, die sie zum Aufhören bewegt, lässt Ute Stoecklin spüren, wenn sie über das aktuelle Projekt zu sprechen beginnt. «… und immer wieder Troja», heisst es vieldeutig. Mit leuchtenden Augen erzählt sie von ihrer Auseinandersetzung mit Homers Gesängen in der «Ilias» und wie sich daraus das «Künstlerprogramm» herauskristallisiert hat.

Mit Uraufführungen von Auftragswerken von Alfred Knüsel. Mit Lesungen und einem wissenschaftlichen Diskurs unter der Co-Leitung der Initiantin Stoecklin und Anton Bierl, Professor für griechische Philologie am Departement für Altertumswissenschaften der Universität Basel.

Und mit Kunst. Die Bilder an den Wänden im Erd- und Untergeschoss zeigen aber nicht das, was man im ersten Moment mit Troja verbindet. Also keine Darstellungen von Kampfszenen der bekannten Helden. Die Künstlerin Marianne Flury hat eine Serie von düsteren, abstrakten Bildern unter dem Titel «Feuerstelle» geschaffen. Andreas Frick wiederum hat über 20 Jahre eigene Werke mit einer Kriegsthematik fortlaufend übermalt und frisch zusammengesetzt – als visuelles Zeichen dafür, dass die Kriege immer wieder von neuem beginnen und stets weitergehen.

Das zeigt letztlich, dass sich das Maison 44 nie als Ort für das rein Schöne und Erhabene in der Kunst verstand, sondern als Institution der zeitgenössisch-künstlerischen Auseinandersetzung mit Themen der Zeit oder der Vergangenheit.

Ende Jahr wird Ute Stoecklin als Kuratorin mitsamt dem Träger- und Förderverein nun einen Schlussstrich ziehen. Die Maison am Steinenring soll und wird aber ein Haus für die Kunst bleiben. Es hätten sich einige Freunde und Bekannte gemeldet, die das Haus mit eigenen Ideen und Projekten weiter beleben wollen, sagt Stoecklin.

«… und immer wieder Troja». Veranstaltung mit Lesungen, Musik und Diskussion am 6. November, 16.30 Uhr, in der Skulpturhalle Basel.

