Markthalle Schlotterbeck-Kunstwerk wird am alten Ort neu inszeniert Das Glasmosaik von Hans Rudolf Schiess hing in der Chefetage der Garage Schlotterbeck. Nun wurde es in neuer Zusammensetzung im «White Plaza» installiert – und erinnert an vergangene Zeiten. Mélanie Honegger

Im Frühjahr 2022 wurde das Kunstwerk im «White Plaza» installiert. Roland Schmid

Kann man Kunst am Bau weiterentwickeln? Ja! Wie, zeigt aktuell Künstler Alex Silber. Vor acht Jahren begann er mit einem Projekt, das er nun endlich umsetzen konnte. Silber, der in den Neunzigern Teil der Schlotterbeck-Künstlerschaft war, hat sich einem Glasmosaik von Hans Rudolf Schiess verschrieben.

Das Kunstwerk hing einst im Chefbüro der Grossgarage Schlotterbeck. Als die Garage 1994 abgerissen wurde, musste auch der «Lichtbrecher» verschwinden. Das Mosaik, das in den Sechzigerjahren von Garagenbesitzer Peter Suter in Auftrag gegeben wurde, war eigens für die Chefetage konzipiert worden. Es sollte die Augen des Unternehmers vor der grellen Abendsonne schützen.

Der «Lichtbrecher» von Hans Rudolf Schiess schützte den Schlotterbeck-Chef vor der gleissenden Sonne. zvg

2013 wurde die Kunstsammlung Suter, in der sich die Einzelteile des Kunstwerks befanden, sukzessive aufgelöst. Gemeinsam mit Designer René Herzogenrath und einem Architektenteam hat Künstler Alex Silber das Mosaik nun am alten Standort – dem heutigen «White Plaza», wo auch die bz-Redaktion beheimatet ist – neu arrangiert und montieren lassen.

«Ich kannte dieses Fenster und wollte es vor der Zerstörung retten», erzählt Silber. «Aber natürlich stellte sich die Frage, ob wir das überhaupt dürfen.» Die Tochter des Künstlers gab ihm aber rasch ihre Einwilligung. Nun hängt Silbers Neufassung über dem Eingang zum Gebäude. Statt wie im Original im Querformat hat er die einzelnen Elemente vertikal gruppiert.

Zwei weitere Schiess-Mosaike in der Umgebung

An Schiess' Kunstwerk gefällt ihm die «rohe» Art der Gestaltung und die Wirkung. «Das Mosaik scheint modern geblieben. Für mich sieht es ein wenig aus wie ein Kaleidoskop», so Silber. In der Nordwestschweiz gebe es eine grosse Tradition von Glaskunst aus den Sechziger- und Siebzigerjahren, die weit über Kunst an Kirchenfenstern hinausgehe.

Alte Kunst im neuen Gebäude: Der «Lichtbrecher II» von Alex Silber. Daniel Spehr

Mit der Einbindung ins «White Plaza» ist das Kunstwerk nicht nur an seinen ursprünglichen Standort zurückgekehrt. Es befindet sich auch in unmittelbarer Nähe zu weiteren Schiess-Mosaiken. Eine Lichtwand gehört zum Gebäude der Roche, ein weiteres Kunstwerk befindet sich in der Bibliothek des Gundeldinger Casinos und fungiert dort als Raumteiler.

Für Silber ist die Markthallenkreuzung daher der ideale Standort. Seinen «Lichtbrecher II» möchte er mit Führungen künftig auch der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen.

Ersetzte 1998 die Garage Schlotterbeck: das «White Plaza». Nicole Nars-Zimmer

