Basel: Das Klassikfestival Martinů meldet sich zurück

Martinů-Festtage Das Basler Klassikfestival meldet sich zurück: «Wenn das klappt, wird es gigantisch!» Zwei Jahre lang mussten sie ausfallen, die Martinů-Festtage in Basel. Umso markanter melden sie sich nun zurück: Intendant Robert Kolinsky stellt einen Komponisten in den Fokus, der noch mehr Unterstützung braucht als Martinů selber: Miloslav Kabeláč. Reinmar Wagner Jetzt kommentieren 21.10.2022, 16.58 Uhr

Robert Kolinsky. zvg/Jeremy Knowles/Capriccio

Robert Kolinsky, Sie stellen die achte und letzte Sinfonie von Miloslav Kabeláč an den Anfang des Martinů-Festivals. Wie kam es dazu?

Robert Kolinsky: Eigentlich ist Putin daran schuld. Meine Eltern kamen 1968 aus Tschechien in die Schweiz, ich bin hier geboren. Der Verlust der Heimat, die Aggression der Russen, die Trauer und Zerrissenheit, der Verlust der Kontakte, das waren sehr stark prägende Emotionen in unserer Familie. Man hatte das Gefühl, dass das nun für immer sei, man hat nicht ahnen können, dass 1989 der Eiserne Vorhang fallen würde. Und mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine sind diese Gefühle bei mir selber wieder hochgekommen. Das hat mir den Antrieb gegeben, diese Musik von Kabeláč ins Programm zu nehmen, der sich sehr deutlich gewehrt hat, erst gegen die Nazis, dann gegen die Kommunisten und schliesslich gegen das von Russland eingesetzte Regime in Tschechien.

Speziell an seiner achten Sinfonie ist die Besetzung: Chor, Orgel, viel Schlagwerk, aber kein Orchester.

Ein Solosopran und ein Bass kommen noch dazu. Kabeláčs achte Sinfonie war die Reaktion auf den Einmarsch der sowjetischen Truppen in Tschechien 1968. Sie trägt Züge der Resignation, aber auch der Hoffnung. Kabeláč zitiert die Bibel und verwendet Elemente des gregorianischen Chorals. Viele Leute in meinem Umfeld, denen ich von diesen Plänen erzählte, sagten, ohne die Musik zu kennen: Das musst du machen.

Daneben gibt es auch im Kinderkonzert Musik von Kabeláč, zur Eröffnung erklingen zwei Orgelwerke. Und der Cellist Steven Isserlis spielt sogar eine Uraufführung.

Ich hatte Glück mit Isserlis. Die Sonate von Martinů, die er auch spielen wird, kannte er schon, und die Stücke von Vitezslava Kapralova, die auch die Geliebte von Martinů war, ebenfalls. Er war begeistert von diesem Programm und zeigte sich sehr interessiert an den Skizzen von Kabeláč für eine Suite von drei Solostücken für Cello. Wir fanden dieses Manuskript bei der Arbeit zu unseren CD-Aufnahmen. Kabeláč hat es während des Zweiten Weltkriegs geschrieben, aber nie veröffentlicht. Aber wir finden die Musik sehr ausdrucksstark, und Isserlis liess sich begeistern dafür.

Sie selber sind als Pianist beteiligt an einer Gesamteinspielung der Kammermusik von Kabeláč.

Wir haben die Aufnahmen gerade abgeschlossen, die Box erscheint nächstes Jahr. Es sind tolle Musiker mit dabei, der Oboist Albrecht Mayer, der Cellist Jan Vogler, der Solohornist der Berliner Philharmoniker Stefan Dohr. Und es wird weitergehen, auch die Sinfonien werden eingespielt und viele weitere Werke von Kabeláč. Er hat Unterstützung noch nötiger als Martinů. Martinů ist ein grosser Name in Tschechien, Kabeláč nicht. Es gibt Chorwerke von ihm, grosse Männerchöre, die noch nie aufgeführt wurden. Dabei haben sich einige tschechische Musiker stark für ihn eingesetzt, allen voran der Dirigent Karel Ancerl.

Seit den letzten Martinů-Festtagen 2019 sind zwei Ihrer Patronatsmitglieder verstorben: Mariss Jansons und Madeleine Albright. Jetzt stehen neben Bundesrat Berset der Dirigent Jakub Hrusa und auch die slowakische Präsidentin Zuzana Caputova in Ihrem Patronatskomitee. Wie haben Sie das geschafft?

Ich habe sie schon verfolgt, lange bevor sie Präsidentin wurde. Für mich ist sie eine Lichtgestalt in dieser zwiespältigen Politlandschaft Osteuropas. Auch da hatte ich Glück: Ich nahm Kontakt zur Botschaft auf und wurde eingeladen an eine Veranstaltung in Zürich, bei der sie auftrat. Da habe ich allen Mut zusammengenommen und sie angesprochen. Lange kam keine Antwort, aber im August erhielten wir das Okay. Und jetzt steht sogar im Raum, dass sie vielleicht selbst nach Basel kommen wird. Mir wäre fast lieber, sie würde zu einem der nächsten Festivals anreisen. Ich könnte mir vorstellen, für sie ein Programm zu machen, das die slowakischen Seiten von Martinů zeigt, die es auch gibt.

2020 hätten Sie eigentlich Ihren 25. Festivalgeburtstag feiern können...

Ja, was soll’s. Jetzt haben wir halt das 26. Festival und schauen weiter. Ich freue mich, dass der Ukrainische Rundfunkchor im Eröffnungskonzert singt, ich freue mich auf den Martinů-Film vom ORF, den ich noch nicht gesehen habe. Und besonders freue ich mich auch auf unser Jazzkonzert «Tribute To Bacharach» mit dem Martina-Barta-Trio. Burt Bacharach war Martinůs Klavierschüler, was kein Mensch mehr weiss. Ich habe ihn einmal getroffen und hätte ihn auch gerne ans Festival eingeladen, etwas über Martinů zu erzählen. «He was a very nice man», hat er nur gesagt, viel mehr war nicht zu erfahren.

Das gibt es zu hören • Eröffnungskonzert: Kabeláč: achte Sinfonie, zwei Fantasien für Orgel, Martinů: Werke für Chor und Orgel. Sebastian Heindl (Orgel), Aphrodite Patoulidou (Sopran), Robert Koller (Bass), Sasha Mazzotti (Erzählerin), Les Percussions de Strasbourg, Zürcher Sing-Akademie, Ukrainischer Rundfunkchor, Manuel Nawri (Leitung). 23. Oktober, 18.00 Uhr, Pauluskirche. • Familienkonzert: Märchen «Betuska und die Waldfee» mit Musik von Martinů und Kabeláč. 26. Oktober, 18.15 Uhr, Tinguely-Museum. • Jazz: Tribute to Burt Bacharach. Martina Barta & Trio. 30. Oktober, 19 Uhr, Bird’s Eye. • Kino: «Mein Leben mit Bohuslav Martinů». Spielfilm von Jakub Sommer, ORF 2021. 1. November, 20.15 Uhr, Stadtkino. • Konzert: Steven Isserlis (Cello), Connie Shih (Klavier). Schumann, Kapralova, Kabeláč, Martinů. 6. November, 18.00 Uhr, Stadtcasino.

Aber auch von Bohuslav Martinů selber gibt es noch sehr viel Musik, die Sie in Basel auch in 25 Jahren nicht vorgestellt haben.

Wir sind und bleiben ein Martinů-Festival, und es gibt tatsächlich noch viel zu tun. Für 2025 planen wir mit Hilfe des Kantons Basel-Landschaft in Augusta Raurica mit 200 Singenden und 150 Jugendlichen das Chorballett «Die Märchenkiste» von Martinů. Vielleicht kann ich Jakub Hrusa als Dirigenten dafür gewinnen, er hat das Stück schon dirigiert. Es ist eine Kombination aus verschiedenen Märchen – «Cinderella», «Der gestiefelte Kater» und andere – mit sehr eingängigen Melodien. Wenn das klappt, wird es gigantisch! Und dann könnten wir im Zweijahresrhythmus die beiden anderen ähnlichen grossen Arbeiten von Martinů vorstellen, die «Marienspiele», ein grosses Chorspektakel, und das «Vorstadttheater», ein Musiktheater für Pantomime und Tanz. Und dann gehe ich in Pension. Es gibt jetzt schon Leute bei Stiftungen oder in der Kulturförderung, die mich nicht mehr sehen können (lacht).

In besonderer Erinnerung geblieben ist Ihr letztes Konzert in der Synagoge Basel.

Es war nicht unser grösster Event, aber einer mit sehr viel Ausstrahlung, Beachtung und auf jeden Fall ein emotionales Highlight. Er hat sehr viel bewegt und sehr gute Dinge in Bewegung gebracht, bis hin zu Freudentränen bei manchen Beteiligten.

Martinu-Festtage 2022

Diverse Orte in Basel. 23. Oktober bis 6. November 2022.

www.martinu.ch

