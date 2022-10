Miloslav Kabeláč: Der Komponist der zum Aussenseiter wurde

Martinů-Festtage Der Komponist, der mit ausgedehntem Schlagzeug-Gewitter zum Aussenseiter wurde Die Martinů-Festtage in Basel rücken den Fokus auf einen weiteren tschechischen Komponisten: Miloslav Kabeláč. Reinmar Wagner Jetzt kommentieren 21.10.2022, 16.57 Uhr

Miloslav Kabeláč. zvg

Es war Robert Kolinsky, dem Intendanten der Martinů-Festtage in Basel, schon länger ein Anliegen, nicht nur das Werk Martinůs in Erinnerung zu behalten. Er wollte auch weiteren Komponisten aus dem tschechischen Kulturraum, die noch mehr als Martinů aus dem Gedächtnis der Musikwelt zu verschwinden drohen, eine Plattform bieten. Einer, auf den das besonders zutrifft, ist der 1908 in Prag geborene tschechische Komponist Miloslav Kabeláč.

Schon während der Naziokkupation wurde er ein erstes Mal aus der Öffentlichkeit verbannt, weil er sich geweigert hatte, in die Scheidung von seiner jüdischen Frau einzuwilligen. Seine erste Sinfonie, die in diesen Jahren entstand, erzählt von der drohenden Gefahr. Seine zweite Sinfonie, welche die Euphorie nach dem Ende des Krieges widerspiegelt, wurde 1948 mit dem tschechischen Nationalpreis ausgezeichnet, aber das kommunistische Regime, das sich danach etablieren konnte, sorgte erneut für Unbehagen bei Miloslav Kabeláč.

Auch im Westen blieb er lange unbekannt

Man scheute sich zwar davor, ihn ganz totzuschweigen, aber die kompromisslose, oft auch brachiale, immer wieder von ausgedehnten Schlagzeug-Gewittern geprägte Musik fand keine Freunde in der Kulturbürokratie. Sein Interesse an den Strömungen der westlichen Avantgarde oder seine Experimente mit elektroakustischer Musik waren dabei auch nicht hilfreich. So wurde seine Musik nur selten gespielt. Auch im Westen blieb Kabeláčeine Fussnote, was mitunter der Tatsache geschuldet war, dass er kaum reisen durfte.

Seine achte Sinfonie, mit der Kolinsky die diesjährigen Martinů-Festtage eröffnet, entstand 1970. Kabeláč verarbeitete darin die Ereignisse um den Prager Frühling und die Invasion der Truppen des Warschauer Pakts in der Tschechoslowakei. In der Instrumentierung spielt das Schlagwerk eine zentrale Rolle, dazu kommen die Orgel, zwei gemischte Chöre und ein Koloratursopran.

Kabeláč formulierte damit eine eindringliche Warnung vor dem Niedergang aller menschlichen Werte, mit Zügen der Apathie, aber am Ende nicht ohne Hoffnung, und auch immer durchdrungen von einem aufrüttelnden Engagement. Das ist nur das gewichtigste Werk von Kabeláč im Festivalprogramm. Schon im Eröffnungskonzert erklingen zwei Orgelwerke, im Familienkonzert ist seine Musik präsent, und der Cellist Steven Isserlis, der das Festival abschliesst, spielt drei Stücke für Cello solo – als Uraufführung notabene.

