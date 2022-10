"Van Gogh Alive": Eine Ausstellung in der Basler Messe

Messe Multimediaausstellung in Basel: In den Weizenfeldern Vincent van Goghs Am Freitag begann in der Messe eine neue Ausstellung: «Van Gogh Alive» ist ein Spektakel aus Licht, Musik und Geruch. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 08.10.2022, 05.00 Uhr

Im Spiegelraum kommen die selfiebegeisterten Besucherinnen und Besucher zum Zug. Roland Schmid

Die wilden Streicher im Sturm der «Vier Jahreszeiten» Antonio Vivaldis klingen durch den abgedunkelten Saal. Auf den diversen im Raum aufgestellten Bildschirmen lösen sich unter hohem Tempo Selbstbildnisse von Vincent van Gogh ab, die Übergänge zwischen den Bildern erinnern an Farbkleckse. Kurz nach der Eröffnung der immersiven Kunstausstellung zu Vincent van Gogh sind nur wenige Menschen in der Messehalle 2. Die Sitzflächen und Kissen auf dem Fussboden sind grösstenteils frei, nur ab und zu ist der Schatten eines Kopfes auf den Leinwänden zu sehen.

Solche Multimediaausstellungen sind eine relativ neue Form, Kunst zu vermitteln: Die Produzentin der Van-Gogh-Ausstellung, Grande Experiences, gibt es seit rund zehn Jahren. In abgedunkelten Hallen werden Kunstwerke verschiedenster Künstlerinnen und Künstler als Lichtshow präsentiert und animiert, in aller Regel ergänzt durch stimmige Musik. «Es ist eine neue Art, die Kunstwerke zu sehen. Sie unterscheidet sich stark von der Erfahrung im Museum», sagt Projektmanagerin Vanja Tonello. Sie rechnet mit rund 40'000 bis 50'000 Besucherinnen und Besuchern.

Neben Bildern und Musik wird auch der Geruchssinn angesprochen

Die musikalische Begleitung trägt einen grossen Teil zur Wirkung der Basler Ausstellung bei: Die chronologisch ablaufende Show ist nach den verschiedenen Schaffensphasen van Goghs unterteilt. Je nach Stimmung der Werke wurden passende Stücke ausgewählt – sein Spätwerk, in dem weite Felder und Landschaften dominieren, ist mit dem schweren Stück «Sarabande» von Georg Friedrich Händel unterlegt. Überwiegend präsentieren die Veranstaltenden Klavierstücke und Streichkonzerte – gegriffen haben sie vor allem zu Klassikern, die wohl den meisten Besucherinnen und Besuchern zumindest bekannt vorkommen.

van Gogh arbeitete viel mit Selbstbildnissen. Roland Schmid

In Basel erweitert ein olfaktorischer Aspekt die visuelle und auditive Erfahrung: Dezente Noten von Zitrone, Zypresse, Sandelholz und Muskatnuss sollen, wie es im Einführungsraum der Ausstellung heisst, «den Besucher in die üppigen Gärten, weiten Felder und saftigen Wiesen van Goghs entführen».

Bis auf Ausnahmen gemächlich

Im Gegensatz zu anderen immersiven Ausstellungen hat jene in Basel grundsätzlich ein langsames Tempo: Viele der gezeigten Bilder sind statisch, Bewegung bekommen die Werke vor allem in Details – wie etwa einer rauchenden Zigarette, einer Eisenbahn, die über die ganze Breite des Raums über die verschiedenen Bildschirme fährt, oder Raben, die über die weiten Himmel davonfliegen.

Häufig erinnert die Präsentation an eine Diashow, bei der die Bilder nacheinander eingeblendet und voneinander abgelöst werden. Dies auch, da die Ausstellung ausschliesslich auf den Bildschirmen abläuft und nicht – wie in anderen Ausstellungen – den gesamten Raum inklusive des Publikums einnimmt.

Die «Sternennacht»: Eines der bekanntesten Bilder van Goghs. Roland Schmid

Hin und wieder nimmt die Show dann aber doch an Fahrt auf. Neben dem Anfang auch gegen Ende der Ausstellung: Der Suizid des Künstlers wird mit einem lauten Pistolenschuss und auf den Bildschirmen mit aufgeschreckt davonfliegenden Raben dargestellt. Auch die vielen Blumen van Goghs werden abgelöst vom Hintergrund, gleiten auf unterschiedliche Art und Weise über die Bildschirme.

Immersiver bei den bekannten Werken

Das immersive Erlebnis der Ausstellung wird insbesondere bei den bekannteren Bildern stärker. Als die «Sternennacht über der Rhone» den Raum einnimmt, wähnt man sich als Besucherin durch die leichte Wellenbewegung des Wassers auf den Bildschirmen als Teil des Kunstwerks. Diese Werke werden dann nicht nur auf einzelnen Bildschirmen gezeigt, sondern auf allen. Dabei zeigen einige nur Ausschnitte, womit nicht nur der prägnante Pinselstrich van Goghs hervorgehoben wird, sondern auch Details, die ansonsten verborgen bleiben.

In etwa einer Stunde präsentiert die Ausstellung eine immense Menge der über 2000 Werke, die van Gogh in nur zehn Jahren Schaffenszeit –zwischen 1880 und 1890 – angefertigt hatte: Viele der Bilder erscheinen parallel auf verschiedenen Bildschirmen.

Ein reicher Einblick in ein vielfältiges Schaffen

Das Leben des Künstlers, seine wichtigsten Werke und die Ausstellung werden in einem ersten Raum kurz eingeführt. Wohl auch deshalb wirken die Unterbrechungen in der Lichtshow zwischen den Schaffensphasen mit weiteren Einführungstexten etwas redundant.

Trotz der spannenden Erfahrung schränkt diese Art teilweise auch ein: Aussuchen, wie lange man vor einem Bild stehen bleibt, geht nicht. Dennoch bietet die Ausstellung einen schönen Einblick in das vielfältige und reiche Schaffen van Goghs – wie etwa die von Japan inspirierten Werke – auf eine Weise, wie sie in einem Museum wohl schon nur platztechnisch nicht möglich wäre. Eine Palette an Informationen zum Künstler und seinen Werken ergänzt die Ausstellung.

Ein rot ausgeleuchteter Spiegelraum mit unzähligen Sonnenblumen bietet zudem den Selfie-Interessierten eine Möglichkeit für ein Bild im Stil des Künstlers, auf Staffeleien kann die Besucherin zudem unter Anleitung eines Videos selbst kreativ werden. Aber keine Bange: Die grossen Bildschirme bleiben den Werken van Goghs vorbehalten.

«Van Gogh Alive»

Messehalle 2, bis 19. Februar 2023.

https://www.vangoghbasel.ch/?lang=de

