Basler Ballettschule stellt Lehrgang ein: Das Bedauern ist gross

Missbrauchsvorwürfe Basler Ballettschule stellt Lehrgang ein – das Bedauern beim Berufsverband ist gross Die finanziellen Schwierigkeiten bei der Ballettschule Theater Basel haben sich infolge von Missbrauchsvorwürfen verschärft. Ab dem kommenden Schuljahr bietet sie den Profi-Lehrgang nicht mehr an. Mit den Vorwürfen steht die Basler Ballettschule nicht allein da. Elodie Kolb und Mélanie Honegger 01.12.2022

Die Profiausbildung an der Ballettschule Theater Basel gibt es nur noch bis Ende des Schuljahres. Kenneth Nars

Die Ereignisse in den letzten Monaten haben sich überschlagen – jetzt ist klar: Die Ballettschule Theater Basel (BTB) wird den Lehrgang für Bühnentänzerinnen und Bühnentänzer auf Ende des Schuljahres einstellen. Begründet wird der Schritt in einer am Mittwoch versandten Mitteilung mit «der angespannten finanziellen Situation und einer drohenden Insolvenz». Die Ausbildung zur professionellen Tänzerin oder zum professionellen Tänzer in klassischem Ballett bietet in der Schweiz neben der Schule in Basel nur die Tanzakademie in Zürich an.

Beide Schulen standen im laufenden Jahr wegen Missbrauchsvorwürfen im Rampenlicht. Im Juni machte «Die Zeit» publik, dass Tänzerinnen an der Zürcher Tanzakademie mitunter gedemütigt wurden.

Bodyshaming, Demütigungen, Missbrauch

Es sei zu Bodyshaming und extremen Gewichtsvorgaben gekommen. Infolgedessen trat das gesamte Leitungsteam der Tanzakademie zurück. Auch in Bern kam es zu Vorfällen, wie «Die Zeit» berichtete: Ein Probenleiter der Bühnen Bern wurde im Oktober fristlos entlassen, nachdem er Tänzerinnen sexuell belästigt haben soll.

Im Oktober machten die «NZZ am Sonntag» und das Onlineportal «Bajour» in einer Recherche publik, dass es auch an der Basler Ballettschule zu Demütigungen und Missbrauch gekommen sei. Eine externe Untersuchung wurde angekündigt und die Direktorin Amanda Bennett wurde freigestellt.

Nun schliesst die Schule den Profibereich per Ende des Schuljahres 2022/23. «Unsere Schülerinnen und Schüler verlieren ihre Schule und ihr Heim. Das tut uns von Herzen leid», so die Ballettschule im Statement vom Mittwoch. Für rund 30 Schülerinnen und Schüler müssen nun Anschlusslösungen gefunden werden.

Die Mitteilung an die Lernenden sowie an die Belegschaft am Dienstag sei schwierig gewesen, sagt Adrienne Develey, Co-Präsidentin des Vorstands der BTB:

«Unter den 50 Schülerinnen und Schülern hat es bei der Nachricht sehr viele Tränen gegeben.»

Finanzielle Probleme bereits vor den Vorwürfen

Konkrete Möglichkeiten für die Zukunft der Lernenden könne sie jedoch noch nicht präsentieren, sagt Develey weiter: «Wir haben absichtlich früh über die Schliessung kommuniziert, damit nicht alles hinter verschlossenen Türen abläuft.» Vor allem auch für die Belegschaft der Profiausbildung sollen Lösungen gefunden werden. Die externe Untersuchung zu den Vorfällen soll derweil trotz der Schulschliessung zu Ende geführt werden.

Mit finanziellen Problemen kämpfte die Ballettschule Theater Basel bereits, bevor die Vorwürfe bekannt wurden. Im April erhielt die Institution eine Überbrückungsfinanzierung des Kantons, um eine ungeordnete Insolvenz zu verhindern. Unterstützt wird die BTB zudem in Form von kantonalen Ausbildungsbeiträgen pro Person, die den Lehrgang absolviert.

Berufsverband bedauert das Aus

Mit einem Vorstoss im Basler Grossen Rat forderte Grossrätin Catherine Alioth (LDP) zudem eine zusätzliche Subventionierung der Schule. Nachdem jedoch die Missbrauchsvorwürfe bekannt wurden, entschied sich das Parlament gegen eine Überweisung des Vorstosses.

Ein Entscheid, der dem nationalen Berufsverband der Schweizer Tanzschaffenden sauer aufstösst: «Wir haben uns auf Wunsch des Kantons Basel-Stadt seit 2010 für die Gründung der EFZ-Ausbildung eingesetzt und mit viel Engagement daran gearbeitet», sagt Geschäftsleiter Cyril Tissot.

«Wir bedauern es, dass der Kanton Basel-Stadt die Finanzierung nun nicht gewährleisten will. Die Schweiz verliert eine Ballettausbildung, die einzigartig ist.»

Der Berufsverband hatte noch im vergangenen Jahr einen Code of Conduct für Tanzpädagoginnen und -pädagogen des Berufsregisters erlassen, der einen respektvollen Umgang zwischen Lehrkräften und Lernenden vorschreibt. Nun gelte es, die Umsetzung aufmerksamer zu begleiten.

Zur Basler Ballettschule sagt Tissot aber auch: «Wir haben gesehen, wie sich die Schulleitung dafür eingesetzt hat, die Ausbildung zeitgemässer zu gestalten und Massnahmen zu ergreifen. Die Vorwürfe im Fall Basel liegen ein paar Jahre zurück. Wir haben den Eindruck, dass die Situation jetzt wirklich eine andere war als damals.» Wenn die Lernenden ihre Ausbildung abschliessen wollten, müssten sie das wohl auch international tun.

Auch das Theater Basel, das sich 2012 von der Ballettschule gelöst hat, ist über das Ende der Ausbildung betrübt. Sprecherin Mavi Behramoglu sagt:

«Wir bedauern sehr, dass es nicht gelungen ist, die Ballettschule in eine nachhaltige und professionelle Zukunft zu führen.»

Man hoffe, dass die betroffenen Schülerinnen und Schüler eine gute Anschlusslösung fänden.

Auch in der Westschweiz kommt es immer wieder zu Vorwürfen

Bei den übergriffigen Unterrichtsmethoden handelt es sich keineswegs um ein Deutschschweizer Phänomen – und es sind nicht ausschliesslich Ausbildungsstätten betroffen. Vergangenes Jahr sorgte das renommierte Béjart Ballett aus Lausanne für ähnliche Schlagzeilen. Und auch aus der Genfer Kompanie Alias und dem Ensemble Interface aus Sion wurden Missbrauchsfälle publik.

Die Vorwürfe hatten Konsequenzen: In Lausanne wurde der Produktionsdirektor entlassen, aber auch Überstunden konnten abgebaut werden und Löhne wurden angehoben. Um die Macht an der Spitze des Balletts besser zu verteilen, wurde zudem eine neue Leitungsstelle geschaffen.

Verschiedene Kulturschaffende aus der Westschweiz gründeten aufgrund der Vorfälle zudem eine externe Meldestelle, die komplette Vertraulichkeit garantieren soll. Das Modell steht nun auch in der Deutschschweiz zur Diskussion.

