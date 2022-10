Missstände Nach Mobbingvorwürfen: Basler Ballettschule stellt Direktorin frei Die Ballettschule Theater Basel (BTB) gibt nach schweren Vorwürfen von ehemaligen Schülerinnen und Schülern eine Untersuchung in Auftrag. Die Direktorin unterrichtet vorerst nicht mehr. bz Aktualisiert 24.10.2022, 20.45 Uhr

Schülerinnen und Schüler bei einer Probe der Ballettschule Theater Basel. Kenneth Nars

Wie das «Regionaljournal» von Radio SRF am Montagabend berichtet, zieht die Ballettschule Theater Basel (BTB) nach den Missbrauchsvorwürfen nun eine erste Konsequenz: Die Direktorin, welche selbst Schülerinnen und Schüler unterrichtet hat, wird bis auf weiteres freigestellt.

Ein Vorstandsmitglied der BTB hatte zuvor in einem Statement an die Medien angekündigt, dass die Ballettschule eine unabhängige Untersuchung in Auftrag geben wird, um die Vorwürfe zu überprüfen. Grund für die Untersuchung sind Missstände in der Schule, die das Basler Onlineportal «Bajour» gemeinsam mit der «NZZ am Sonntag» publik machten. Zahlreiche ehemalige Absolventinnen und Absolventen der Schule berichteten im Artikel von gravierenden Missständen, darunter Demütigungen und anzüglichem Verhalten durch Lehrpersonen.

Wie der Vorstand der Ballettschule schreibt, sei er äusserst betroffen über die geschilderten Missstände. Man verfolge nun das Ziel, «die Vorwürfe genau zu untersuchen und aufzuklären». Der Vorstand nehme die Vorwürfe sehr ernst. Weitere Massnahmen sollten unter Berücksichtigung der Aufrechterhaltung des Schulbetriebs «zeitnah» folgen.

Die Direktorin der Ballettschule weist im Bericht von «Bajour» alle Vorwürfe zurück und lässt sich wie folgt zitieren: «Ich bin erschüttert über die vorgebrachten Vorwürfe. Die Zitate und Aussagen widerspiegeln nicht die Realität der BTB-Ethik.»