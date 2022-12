Mobbing Nach Missbrauchsvorwürfen stellt Basler Ballettschule Lehrgang ein – sie ist nicht die einzige Tanzschule mit Problemen Die Ballettschule Theater Basel stand im vergangenen Jahr immer wieder im Rampenlicht: Die finanziellen Probleme der Ausbildungsstätte verschärften sich, nachdem Missstände in der Ausbildung bekannt wurden. Mit den Vorwürfen steht die Basler Schule nicht allein da. Elodie Kolb Jetzt kommentieren 01.12.2022, 11.52 Uhr

Die Profiausbildung an der Ballettschule in Basel wird es nur noch bis Ende Schuljahr geben. Archivbild: Kenneth Nars

Die Ereignisse in den letzten Monaten haben sich überschlagen – jetzt ist klar: Die Ballettschule Theater Basel (btb) wird den Lehrgang für Bühnentänzerinnen und Bühnentänzer auf Ende des Schuljahres einstellen. Dies «aufgrund der angespannten finanziellen Situation und einer drohenden Insolvenz», hiess es in am Mittwoch verschickten Mitteilung. Die Ausbildung zur professionellen Tänzerin oder zum professionellen Tänzer boten in der Schweiz bisher nur zwei Schulen an: neben jener in Basel auch die Tanzakademie in Zürich.

Beide Schulen standen im letzten Jahr wegen Missbrauchsvorwürfen im Rampenlicht. Im Juni machte «Die Zeit» publik, dass Tänzerinnen an der Zürcher Tanzakademie mitunter gedemütigt wurden. Es sei zu Bodyshaming und extremen Gewichtsvorgaben gekommen. Infolgedessen trat das gesamte Leitungsteam der Tanzakademie zurück. Auch in Bern kam es zu Vorfällen, wie «Die Zeit» berichtete: Ein Probenleiter der Bühnen Bern wurde im Oktober fristlos entlassen, nachdem er Tänzerinnen sexuell belästigt haben soll.

Im Oktober machten die «NZZ am Sonntag» und das Onlineportal «Bajour» in einer Recherche publik, dass es auch an der Basler Ballettschule zu Demütigungen und Missbrauch gekommen sei. Eine externe Untersuchung wurde angekündigt, die Direktorin Amanda Bennett wurde freigestellt.

Finanzielle Probleme führten zur Schliessung

Mit finanziellen Problemen kämpfte die Ballettschule Theater Basel bereits bevor die Vorwürfe bekannt wurden. Im April erhielt die Institution eine Überbrückungsfinanzierung des Kantons, um eine ungeordnete Insolvenz zu verhindern. Unterstützt wird die btb, die sich 2012 vom Theater Basel gelöst hatte, zudem in Form von kantonalen Ausbildungsbeiträgen pro Tänzerin und Tänzer, die den Lehrgang absolvieren.

Mit einem Vorstoss im Basler Grossen Rat forderte Grossrätin Catherine Alioth (LDP) zudem eine zusätzliche Subventionierung der Schule. Nachdem jedoch die Missbrauchsvorwürfe bekannt wurden, entschied sich das Parlament gegen eine Überweisung des Vorstosses.

Während der Profibereich der Ballettschule Theater Basel auf Ende Schuljahr schliesst, ist aktuell noch offen, ob der Junioren- und Hobbybereich der Ballettschule weitergeführt wird.

