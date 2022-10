Moderne Kunst «Das Publikum ist anspruchsvoller geworden»: Direktor Sam Keller blickt zurück auf 25 Jahre Fondation Beyeler Sam Keller leitet die Fondation Beyeler seit bald 15 Jahren. In der bz erzählt er von eindrücklichen Begegnungen, Wildtieren im Museum und fehlenden Kunstwerken. Patrick Marcolli und Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 29.10.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Beyeler-Direktor Sam Keller mit einer Skulptur von Duane Hanson. Kenneth Nars

Herr Keller, wie viel Beyeler steckt heute noch in der Fondation Beyeler?

Sehr viel! Die Fondation Beyeler ist immer noch das Museum, das Ernst und Hildy Beyeler mit Renzo Piano gebaut haben. Das Rückgrat ist weiterhin die Sammlung Beyeler. Wir verfolgen den Stiftungszweck der Gründer, moderne Kunst an das breite Publikum zu vermitteln und das Interesse junger Menschen an der Kunst zu wecken. Das ist und bleibt unser Kompass. Aber es ist wie mit einem Kind: Die Beyelers haben es in die Welt gesetzt und die ersten Jahre betreut. Jetzt mit 25 ist es ein junger Mensch, der sich weiterentwickelt.

Aber man muss die 25-Jährige betreuen, oder?

Eher begleiten, denn sie ist ziemlich erwachsen. Das liegt auch daran, dass wir engagierte Förderer und ein tolles Museumsteam haben. Allerdings gibt es heute Herausforderungen, die es früher nicht gab.

Welches sind die drängendsten Herausforderungen?

Nachhaltigkeit, Energie- und Klimakrise, Migration, Digitalisierung, Lieferketten, Inflation, neue Kunstformen, gesellschaftliche Veränderungen. Vor 25 Jahren waren Kunst und Publikum anders als heute. Beides ist anspruchsvoller und diverser geworden. Wir haben herausgefunden, dass wir in der Fondation Beyeler das Potenzial haben, vermehrt auch Menschen zu erreichen, die nicht nur wegen Kunst und Architektur, sondern vor allem wegen Veranstaltungen und der Natur kommen.

Welches Publikum erreichen Sie noch nicht? Ein junges?

Unsere Gesellschaft ist komplexer geworden. Die Menschen haben vielfältigere Interessen, die nicht in jeder Generation und sozialer Gruppe identisch sind. Früher waren es vor allem Bildungsbürger, die auch ins Konzert und Theater gehen, welche sich für Kunst interessiert haben. Heute ist Kunst populär, und wir sind ein Museum für alle. Deshalb machen wir verschiedene Programme für verschiedene Leute. Wir haben eine gute Publikumsdurchmischung, also auch viele Junge im Haus. Schwieriger ist eher die Altersgruppe zwischen 30 und 40, dann sind viele mit Arbeit und Kindern absorbiert. Heute sind Netflix und Nintendo die grössere Konkurrenz für uns als andere Museen.

Aber das Publikum ist heute nicht mehr das gleiche wie vor 25 Jahren?

Wenn man immer das Gleiche macht, wird man mit seinem Publikum alt. Wir wollen die Besuchenden immer wieder überraschen und lassen uns beim Ausstellungsprogramm und den Veranstaltungen viel einfallen, um auch ein neues und junges Publikum zu begeistern. Beispielsweise die Sunset- und Soundgarden-Konzerte oder unseren Young Art Club.

Haben Sie Angst, dass das Museum irgendwann ausstirbt? Heute kann man ja jedes Kunstwerk auch online anschauen.

Angst habe ich nicht, das wäre keine gute Voraussetzung. Es ist eine interessante Zeit und eine spannende Aufgabe. Während Jahrhunderten waren Kunstwerke nur in Kirchen und Palästen zu sehen. Heute werden auf Smartphones Bilder selbst produziert und wir konsumieren diese massenhaft und überall. Viele Leute sehen Kunstwerke online, bevor sie diese im Museum ansehen. Es ist oft Teil des Museumserlebnisses, dass man von Kunstwerken Fotos macht. Das Museum wird zunehmend zu einer hybriden Plattform von analoger und digitaler Welt. Als Museum muss man sich überlegen: Wie kann man Kunst auf eine Art präsentieren, wie man sie in einem anderen Medium nicht erleben kann? Beispielsweise durch die Museumsatmosphäre, indem es mehrere Sinne anspricht, indem man dort Ruhe findet oder gemeinsam etwas erleben kann. Ich glaube, dass das Museum sehr zukunftsfähig ist. Es hat sich in seiner Geschichte bereits verändert und wird dies weiterhin tun.

Bei der Ausstellung von Ólafur Elíasson hat das gut funktioniert. Der giftgrüne Teich wurde zum beliebten Fotosujet.

Ja. Wir haben gesehen, dass dort auch ein anderes Publikum gekommen ist. Menschen, die nicht gewohnt sind, ins Museum zu gehen. Wir haben viel gelernt mit dieser Ausstellung, und gesehen, was die Leute machen, wenn sie die Möglichkeit dazu haben. Sie haben hier gepicknickt, sind mit ihren Hunden durch die Ausstellung spaziert. Andere haben sich verkleidet, Insta-Stories gemacht und sogar Konzerte gespielt. Vielleicht können das die Museen auch künftig tun: mehr Raum geben, damit das Publikum nicht nur konsumiert, sondern aktiv etwas einbringt.

Wie oft braucht es solche Publikumsmagnete? Gibt es eine langfristige Dramaturgie bei den Ausstellungen?

Es gibt eine Dramaturgie, allerdings von der Kunst und nicht vom Publikum ausgehend. Wir gehen von unserer eigenen Sammlung und unserem Ort aus. Bei einem Garten pflanzt man mal einen grossen Baum, dann Büsche oder Blumen. So bauen wir unser Programm. Das heisst, manchmal präsentieren wir berühmte Kunstwerke aus der Sammlung auf überraschende Art wie zum Beispiel jetzt in der Jubiläumsausstellung, und dann wieder Künstlerinnen, die es noch zu entdecken gilt wie gerade Doris Salcedo. Nur weil sie viel Publikum anziehen, wollen wir nicht ausschliesslich Meister der klassischen Moderne zeigen. Das gäbe eine Monokultur, und wir vollen Komplexität und Vielfalt.

Sie leiten die Fondation Beyeler seit bald 15 Jahren. Welche Momente bleiben Ihnen in Erinnerung?

Ich bin ein Mensch, der lieber vorwärts schaut. Deshalb denke ich vor allem an die Projekte, an denen wir gerade arbeiten. Aber ich habe viele schöne Erinnerungen. Oft sind diese mit Menschen verknüpft, an die Zusammenarbeit mit Künstlerinnen und Künstlern, beispielsweise mit Gerhard Richter, Roni Horn und Wolfgang Tilmans. Solche Begegnungen hinterlassen tiefe Eindrücke. Es ist wie bei Wanderungen: Jene, die am schwierigsten waren und bei denen man am meisten gelitten hat, bleiben am meisten. Die Goya-Ausstellung war so eine. Es gibt auch kleine Momente, die schön sind. Wenn Kinder staunend und fröhlich durch Ausstellungen laufen. Täglich die Freude der Menschen in Museum und Park zu sehen, ist wunderbar. Oder die Fledermäuse, die in der Ólafur-Elíasson-Ausstellung nachts durchs Museum geflogen sind! Das war unglaublich.

Auf der anderen Strassenseite entsteht aktuell der Erweiterungsbau. Was wird dort künftig zu sehen sein?

Der Neubau wird anders als das Haupthaus. Sie bilden jedoch gemeinsam ein Ensemble und in der Programmierung eine Einheit. Wir nehmen das, was die Fondation Beyeler besonders macht, und akzentuieren es. Es wird im neuen Gebäude mehr Werke aus der Sammlung zu sehen geben, auch mehr Schenkungen und Dauerleihgaben. Die Parkfläche wird sich verdoppeln und einen stärkeren Bezug zum Naturschutzgebiet der Langen Erlen schaffen. Die Verbindung von Kunst und Natur wird noch wichtiger sein. Zwischen den beiden Parks entsteht zudem ein Pavillon, als Veranstaltungs- und Begegnungsraum.

Können Sie Ihre Sammlung erweitern?

Ja, das ist ganz wichtig. Ein Museum definiert sich ja dadurch, dass es nicht nur Kunst ausstellt, sondern auch sammelt, forscht und konserviert. Wir haben eine Weltklasse-Sammlung als Basis. Aber schon Ernst Beyeler nahm Leihgaben hinzu, kaufte Kunstwerke dazu. Eine Sammlung lebt, indem sie sich entwickelt. Es ist wie bei einer Familie: Es müssen in jeder Generation neue Mitglieder dazukommen, damit es weitergeht.

Und Sie sind der Vater.

Nein, Ernst und Hildy Beyeler sind die Eltern der Gründungssammlung. Ich bin nur einer von mehreren, die versuchen, ihre Arbeit fortzusetzen. Ernst und Hildy Beyeler wünschten sich, ihre Sammlung zu erhalten und nach Möglichkeit zu verstärken. Wir erweitern behutsam in die Gegenwart. Ein Upgrade in der klassischen Moderne gelingt natürlich selten, denn die Beyelers waren wahnsinnig gute Sammler, hatten mehr Zeit und mehr Geld. Für die Jubiläumsausstellung gab es die Gelegenheit, eine Badende von Pierre Bonnard zu erwerben. Diese wollte sich unser Stiftungsrat zum Glück nicht entgehen lassen.

Ist die Fondation Beyeler Ihre Lebensaufgabe?

Lebensaufgabe ist ein grosses Wort. Eine Herzensangelegenheit auf jeden Fall. Die 15 Jahre hier sind wie im Flug vergangen. Es wird nie langweilig und wir können fantastische Projekte realisieren. Ich hatte nie einen Karriereplan und hätte nicht gedacht, einmal Museumsdirektor zu werden. Jetzt ist es mein Traumjob. Natürlich ist dieser nicht immer einfach. Es ist jedoch wirklich eine schöne Aufgabe, die Fondation Beyeler im Sinn und Geist der Gründer weiterzuführen. Es macht mir Freude, mit unserem tollen Team daran zu arbeiten, eine Institution mit internationalem Renommee aufzubauen, die der regionalen Bevölkerung wunderbare Kunsterlebnisse ermöglicht. Mein Wunsch ist es, die Fondation Beyeler eines Tages der nächsten Generation im besten Zustand zu übergeben. Mit etwas Glück bleibt dann noch Zeit für ein Leben danach.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen