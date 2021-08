Museum der Kulturen Gegen Malaria und Corona: «Trink Artemisia-Tee» Wo wächst unser Wissen, und wie eignen wir es uns an? Eine neue Ausstellung im Museum der Kulturen Basel hat darauf spannende Antworten. Hannes Nüsseler 04.08.2021, 05.00 Uhr

Videostill aus «Learning from Artemisia» von Uriel Orlow. Museum der Kulturen Basel

Bettpisser, Hundsblume, Chrottepösche oder doch Söiblueme? Der Löwenzahn, auf dem Schneidebrett der binären Nomenklatur nach Linné wissenschaftlich korrekt zerlegt, heisst Taraxacum officinale – und mit dieser Wissenschaftlichkeit lösen sich alle unsere lebensweltlichen Bezüge zur Allerweltspflanze in Luft auf.



Ganz ähnlich ergeht es den Besucherinnen und Besuchern beim Betreten der neuen Ausstellung «Extractive Zones» im Museum der Kulturen Basel, wenn aus hängenden Lautsprechern ein sanfter Wortregen fällt. Es sind die südafrikanischen Namen alltäglicher Pflanzen, für die wir keine Entsprechung in unserem eigenen Wortschatz haben. «What plants were called before they had a name» heisst die Arbeit des Schweizer Künstlers Uriel Orlow, der mit seinem interdisziplinären Ansatz an der Schnittstelle zwischen Wissenschaftlichkeit und Kunst agiert – ganz im Sinn von Kurator Alexander Brust.



«Es ist eine Kritik an der linnéschen Namensgebung, die lokale Bezeichnungen und Mythologien vernachlässigt», erklärt der Kurator. «Sie weist auf die weissen Flecken in der westlichen Wissensproduktion hin.» Und um genau diese geht es in der Ausstellung, welche Literaturwissenschaften, Ethnologie und zeitgenössische Kunst zusammenbringt. Thematisiert wird die Erinnerungskultur im Zusammenhang mit komplexen Mensch-Umwelt-Beziehungen, zum Beispiel anhand des vermeintlichen Covid-Wundermittels Artemisia.



Auch die Pharmaindustrie ist abhängig

«Ich beschwöre Dich, trinke Artemisia-Tee», singt ein afrikanisches Duo in einer Videoinstallation, ebenfalls von Orlow. Die Heilpflanze ist seit alters bekannt, ihre Wirkstoffe werden für die industrielle Produktion von Malaria-Mitteln genutzt: Ohne das fiebersenkende Kraut, so die Sänger, hätten die USA sich nie nach Vietnam getraut. Das Allzweckhausmittel wird in vielen afrikanischen Hinterhöfen gezogen und als Tee aufgegossen – zum Missfallen der Weltgesundheitsorganisation WHO, die bei einer zu geringen Dosierung des Wirkstoffs Resistenzen befürchtet.

«Es ist dieselbe gesellschaftliche Diskussion, die wir bei uns auch haben»,

so Brust.



Das vermeintliche Wundermittel verdeutlicht, wobei es sich bei den sogenannten «Extractive Zones» handelt: um ehemals koloniale Gebiete, deren Biodiversität bis heute ausgebeutet wird, allerdings mit zunehmendem Widerstand. «Es geht darum, wie wir Wissen extrahieren und uns aneignen», erklärt der Kurator: «Wie prägt es unser westliches Wissensverständnis?»

Die kolumbianische Künstlerin Claudia Salamanca hat diese Extraktion umgekehrt und aus einem Standardwerk der Ethnobotanik, an der auch der Basler LSD-Entdecker Albert Hofmann beteiligt war, sämtliche Bilder gelöscht. Ohne sie stellt das Buch seine blinden Flecken in Bezug auf den rituellen Gebrauch halluzinogener Pflanzen zur Schau – und die wortwörtliche «Drogenabhängigkeit» der Pharmaindustrie.



Holzskulpturen der Witoto. Museum der Kulturen Basel

Eine ganz andere Form der Extraktion ist mit den hölzernen Skulpturen der Witoto aus Kolumbien verbunden. Als stumme «Zeugen» für die Weitergabe von Privilegien an die nachfolgende Generation erschaffen, dokumentieren sie den Zusammenbruch des rituellen Lebens, den die Kautschukindustrie verschuldete.

«Zwischen 1880 und 1915 starben an die 30’000 Witoto», erklärt Brust – von Kautschukfirmen versklavt, getötet oder von Seuchen dahingerafft. Ihre Geschichte wird aus den hölzernen Skulpturen gezogen, mit der ausdrücklichen Erlaubnis der Hinterbliebenen, die auf das Schicksal ihres Volkes aufmerksam machen wollen.



Ein Fluss wehrt sich

Weitere Ausstellungsobjekte zeigen, wie das imperiale Herrschaftsmittel der Kartografie gegen die ehemaligen Kolonialmächte eingesetzt wird: Farbenprächtige Malereien des kolumbianischen Heilers und Künstlers Abel Rodriguez beschwören die üppige Vielfalt des Amazonasgebietes herauf, die dem Satellitenblick verborgen bleibt; Maria Thereza Alves veranschaulicht mittels Landkarten die bis anhin grösste Umweltkatastrophe Brasiliens, verantwortet durch ein internationales Konsortium. Beim Bruch des Auffangbeckens einer Erzmine gelangte giftiger Schlamm in den Rio Doce und verseuchte den Fluss auf einer Länge von 600 Kilometern.



Auch beim kolumbianischen Rio Cauca brach 2018 durch starke Regenfälle ein Umleitungstunnel ein, der für ein Staudammprojekt angelegt worden war – zur Freude der lokalen Bevölkerung allerdings, die darin den Befreiungsversuch ihres Flusses sah. In der kaleidoskopartigen Videoinstallation von Carolina Caicedo wälzt sich der Fluss golden glitzernd über die Leinwand. «Umweltfragen wie etwa die Diskussion um begradigte Flussläufe waren alle schon einmal da», schliesst Brust. «Im Moment sind sie bei uns wieder sehr präsent.»

«Extractive Zones», bis 17. Oktober. www.mkb.ch