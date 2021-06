Roland Wetzel, Direktor des Museums Tinguely, im Interview

Anlässlich seines 25-jährigen Jubiläums feiert das Museum Tinguely bis Dezember diesen Jahres «25 Years of Moving Art». Im Zentrum der Feier steht eine Schiffsreise, mit der das Museum die Kunst auf die (Wasser-)Strassen bringt, wie es Tinguely vielleicht selbst unternommen hätte. Das umgebaute Frachtschiff mit Ausstellung im Rumpf geht an relevanten Stationen von Tinguelys künstlerischer Karriere vor Anker. Am 25. Juni wird das Schiff in Basel verabschiedet und erreicht seine erste Station, Paris am 17. Juli. Von dort geht die Route über Antwerpen und Amsterdam, schliesslich rheinaufwärts bis nach Basel, wo es am 24. September zum Jubiläumsfest erwartet wird. Die bz berichtet ab dem 21. Juli wöchentlich über die Highlights der Reise.