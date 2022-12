Weihnachtliche Musik in Basel: Eine Auswahl an Konzerten

Musik Den Advent in den Ohren: Diese Konzerte bringen die Weihnachtszeit in der Region Basel zum Klingen Im Dezember bieten die Musizierenden der Region ein reichhaltiges Programm an Konzerten. Bei einigen kann das Publikum gar mitsingen. Elodie Kolb 03.12.2022, 05.00 Uhr

Die vorweihnachtliche Stimmung ist in Basel spürbar. Archivbild: Roland Schmid

In der Stadt weihnachtet es bereits kurz vor dem zweiten Advent: Die Weihnachtsbeleuchtung erhellt in der dunklen Jahreszeit die Strassen mit warmem Licht. Der Weihnachtsmarkt ist im Gange und zieht Besucherinnen und Besucher mit seinen Gerüchen und handwerklichen Arbeiten an. Und auch für die Ohren ist der Kalender in der Weihnachtszeit voll.