Jannik Giger bleibt der Basler Kunstszene erhalten

Neue Musik Das Chamäleon der Basler Kunstszene ist zurück im Gare du Nord Der Basler Multimediakünstler Jannik Giger wurde schon mehrfach ausgezeichnet. Sein Schaffen ist nun im Gare du Nord zu erleben. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 14.10.2022, 05.00 Uhr

Sucht die Abwechslung: Jannik Giger. Nicole Nars-Zimmer

Seinen ersten Ernüchterungsmoment erlebte Jannik Giger am Gymnasium Münchenstein. In seinem Schwerpunktfach Musik sollte der Schüler ein eigenes Lied komponieren. Eine Aufgabe, der Giger sich mit Leidenschaft widmete: Er schrieb ein komplexes, freitonales Stück – und kam damit nicht gut an. «Das war nicht die Norm», sagt er heute, «ich war deshalb kein besonders guter Schüler».

Zehn Jahre später, 2014, wird seine Komposition für Klaviertrio «Caprice» in der Londoner Wigmore Hall aufgeführt, dem Zentrum der Kammermusik. Ein Jahr zuvor war Giger mit dem Förderpreis des Kantons Solothurn ausgezeichnet worden. Bis heute sind noch einige mehr dazu gekommen: drei Atelierstipendien für Aufenthalte in London, Sri Lanka und Berlin zum Beispiel, aber auch der nationale Sehnerv-Medienkunstpreis 2022.

Schwer fassbar

«So viele Preise sind es jetzt auch wieder nicht», sagt Giger dazu nur. Der 37-Jährige sitzt in seinem Atelier am Basler Wiesenplatz. An den Wänden hängen nicht etwa Notenblätter, sondern Songtexte von einzelnen Popsängerinnen: Ariana Grande, Céline Dion, Beyoncé.

Für die Produktion «Queen of Hearts», die kommende Woche im Gare du Nord Premiere feiert, hat Giger gemeinsam mit Komponist Leo Hofmann und Regisseur Benjamin van Bebber einzelne Gesangssequenzen der Sängerinnen verkomponiert, die Sarah Maria Sun performen wird.

Ariana Grande und Kammermusik, wie geht das zusammen? Eine Frage, die bei Giger immer wieder auftaucht. Tatsächlich lässt sich sein Schaffen kaum bündeln: Er arbeitet mit Klanginstallationen, dreht Filme, komponiert für Orchester und erst kürzlich auch zum ersten Mal für einen Spielfilm. Gemeinsam mit Sound-Designer Tobias Koch schrieb er die Filmmusik zu «Drii Winter» von Michael Koch, der Anfang September dieses Jahres in die Kinos kam.

Und nun folgt das Musiktheater «Queen of Hearts». Mit ihrem Stück wollen Giger und Hofmann das Rollenbild der Frau in den Medien hinterfragen. Die einstige Prinzessin von Wales dient dabei als Archetyp der medial sezierten Frau, die um Selbstermächtigung kämpft. Auch sein eigenes Abbild beschäftigt Giger. Er legt Wert darauf, nicht ausschliesslich als Komponist bezeichnet zu werden, und entschuldigt sich mehrere Male, weil er beim Foto, das die Fotografin von ihm schiesst, mitreden möchte.

Von Nirvana zur Kammermusik

Kompliziert ist Giger dennoch nicht. Er strahlt eine freundliche Wärme aus, bietet gleich das Du an. Seinen Zugang zu klassischer Musik und bildender Kunst hat er erst über Umwege gefunden. In der Schulzeit spielte er in mehreren Bands, hörte Nirvana und andere amerikanische Rockbands, «dieses Zeug halt». Auch der experimentelle Stil von Filmemacher David Lynch hatte es ihm in dieser Zeit angetan. «Die gängigen Idole, die man in diesem Alter eben so konsumiert», sagt er lächelnd.

Heute, nach einem Master in Komposition an der Musikhochschule Luzern und einem weiteren Master in Specialized Music Performance an der Basler Musik-Akademie, ist Giger in der Hochkultur angekommen. Das empfindet er auch selbst so, auch wenn er den Begriff durchaus kritisch betrachtet.

«Wenn du dich für zeitgenössische Kunst und Musik interessierst, zieht es dich automatisch in die Hochkultur. Dort sind die Subventionen.»

Er verfolgt das politische Buhlen der Basler Popszene um Subventionsgelder aufmerksam, kann den Wunsch nach verstärkter Unterstützung nachvollziehen. Das Spiel in verschiedenen Welten bringt eben nicht nur Abwechslung, sondern auch Interessenkonflikte. Mit seinem Stil steht Giger schliesslich immer wieder in der Mitte: zwischen Klassik und Populärkultur, zwischen Alt und Jung, zwischen Musik und bildender Kunst.

Protestantischer Arbeitsalltag

Ein Zeichen von Unentschlossenheit? «Ich habe grössten Respekt für Kunstschaffende, die ihr Leben einem einzigen Medium widmen», sagt Giger dazu, «aber ich bin vom Typ eher ungeduldig.» Beim Komponieren sei er oft über lange Zeit alleine. «Wenn ich das sechs, sieben Wochen lang gemacht habe, dann brauche ich was anderes.»

Seinen Arbeitsalltag hat er erstaunlich gut strukturiert, «fast schon protestantisch», wie er sagt:

«Ich bin nicht der Künstlertyp, der unter Alkoholeinfluss bis zwei Uhr nachts arbeitet.»

Vor sechs Jahren wurde er Vater, mittlerweile hat er zwei Kinder. Seither sei er noch effizienter geworden:

«Ich habe einen Nine-to-five-Job. Bevor ich ins Atelier gehe, bringe ich das Kind in die Kita.»

Gerade weil er vom Typ eher chaotisch sei, lege er Wert auf eine sorgfältige Planung. Sein Beruf lässt das allerdings nur begrenzt zu. Für seinen Stipendienaufenthalt zog er temporär mit Frau und Kind nach Berlin. Demnächst wäre die junge Familie vorübergehend nach Sri Lanka umgezogen. Wegen der instabilen politischen Lage wurde daraus nun doch nichts. «Ehrlich gesagt bin ich darüber etwas erleichtert», so Giger. Der Aufwand wäre immens gewesen; und das jüngste Kind ist erst 20 Monate alt.

Und so bleibt der Künstler Basel vorerst erhalten. Mit seinen komplexen Stücken ist er auch heute noch ausserhalb der Norm. Seine Kunst ist keine leichte Kost. Anders als im Gymnasium ist das heute aber kein Handicap mehr, sondern sein Erfolgsrezept.

«Queen of Hearts»

Gare du Nord, Basel. 19.10. bis 22.10, 20 Uhr. ­

www.garedunord.ch

