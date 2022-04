Neue Stiftung Das Architekturmuseum besinnt sich auf seine landesweite Aufgabe Dank der «Stiftung Architektur Schweiz» soll künftig ein Jahrbuch einen Überblick über das Planungs- und Bauwesen im Land liefern. Patrick Marcolli Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Das Schweizerische Architekturmuseum in Basel. Bild: Kenneth Nars

Kurze Zeit schien es, als ob das Schweizerische Architekturmuseum (SAM) mit Sitz in Basel Konkurrenz bekommen würde. Ein Versuch aus Zürich, der Stadt am Rheinknie die Legitimation für diese Institution abzusprechen, fiel aber rasch in sich zusammen. Immerhin scheint der kleine Aufstand an der Limmat nun Positives bewirkt zu haben.