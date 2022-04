Neuer Standort Der Kunststoff zieht an den richtigen Ort – das Bakelit-Museum ist nun in Breitenbach Jörg Josef Zimmermann hat eine neue Bleibe für sein einzigartiges Museum gefunden. Die Einrichtung befindet sich auf einem Areal, auf dem früher mit dem Kunststoff gearbeitet wurde. Dimitri Hofer Jetzt kommentieren 30.04.2022, 05.00 Uhr

Museumsleiter Jörg Josef Zimmermann mit einem australischen Radio aus Bakelit. Kenneth Nars

Genüsslich zeigt Jörg Josef Zimmermann eine schwarze Klobrille, die einmal Otto Stich gehörte. Der Alltagsgegenstand des verstorbenen Bundesrats ist aus Bakelit gefertigt. Aus dem Kunststoff wurden während Jahrzehnten die verschiedensten Produkte hergestellt.

Das Utensil des Politikers aus dem Schwarzbubenland ist eines von rund 10’000 Objekten aus Bakelit, die Zimmermann sein Eigen nennt. Nach einer langen Suche nach einem neuen Ort für das Bakelit-Museum ist der 75-Jährige in Breitenbach fündig geworden. Auf dem Gelände der Kunststoffverarbeiterin Brac-Werke AG kann er sich mit seiner Einrichtung einmieten. Schon früh hatte das Traditionsunternehmen selber Bakelit verwendet, um daraus etwa Gehäuse für Föns und Uhren zu produzieren.

Bis auf die Objekte aus Bakelit ging alles zu Bruch

An diesem Sonntag ist das Bakelit-Museum in Breitenbach zum ersten Mal geöffnet. «Wahrscheinlich wird noch nicht alles eingerichtet sein, aber das stört mich nicht», sagt Jörg Josef Zimmermann.

«Ich will jetzt einfach wieder loslegen. Über den neuen Standort bin ich sehr froh.»

Lange wusste der pensionierte Dekorateur nicht, ob seine im Jahr 2002 auf dem Schorenareal in Arlesheim gegründete Institution eine Zukunft hat. Der Eigentümer hatte Eigenbedarf angemeldet und der Museumsleiter musste mitsamt seinen Tausenden Objekten die Räumlichkeiten im Keller verlassen.

Im Vergleich zum alten Daheim in Arlesheim hat Zimmermann in Breitenbach deutlich weniger Platz zur Verfügung. «Ich kann rund einen Drittel aller Objekte ausstellen. Deshalb muss ich mich fokussieren.» Auf Regalen zeigt er die verschiedensten Gegenstände aus Bakelit, die früher in etlichen Haushalten zu finden waren. Dahinter befindet sich jeweils das Logo des Herstellers. Dazu gehören Philips, Telefunken und Westinghouse. «Aus Bakelit wurde alles Mögliche hergestellt: Uhren, Ventilatoren, Radios und vieles mehr.» Zur schon stattlichen Sammlung seien während Corona noch viele Objekte hinzugekommen.

Auch Aschenbecher wurden einst aus Bakelit hergestellt. Kenneth Nars

Es scheint, als hätte Jörg Josef Zimmermann zu jedem Stück eine Geschichte zu erzählen. Die Begeisterung des Sammlers für den heute ein wenig in Vergessenheit geratenen Kunststoff ist ansteckend. Doch woher kommt die Leidenschaft für das Material, von dem wohl viele jüngere Menschen noch nie etwas gehört haben?

«Eines Tages brach bei mir zu Hause eine Glasplatte zusammen, auf der sich verschiedene Gegenstände befanden. Bis auf eine Kaffeemühle, eine Schoppenflasche und ein Radio ging alles kaputt. Alle Objekte, die heil blieben, waren aus Bakelit.»

Seit diesem Erlebnis in den 1980er-Jahren hat er sich dem robusten Gemisch aus Phenol und Formaldehyd, das mit der Zeit von moderneren Kunststoffen abgelöst wurde, verschrieben.

Zimmermann ist jeden Samstag und Sonntag da

Der Riehener wird künftig, wie einst in Arlesheim, viel Zeit in Breitenbach verbringen. Zimmermann öffnet sein Museum jeweils am Samstag und am Sonntag während dreier Stunden am Nachmittag. «Ich lebe für dieses Museum», sagt er. Da mache es auch nichts, wenn einmal keine Besuchenden den Weg zu ihm fänden.

Einen Briefkasten hat das Bakelit-Museum bereits vor der Eröffnung am Sonntag. Kenneth Nars

Aktuell ist das Museum auf dem Industrieareal lediglich auf einer Etage untergebracht. «Mehr kann ich mir finanziell nicht leisten», so der Pensionär. «Aber wir sind daran, einen Verein zu gründen.» Das Ziel davon ist klar:

«Ich möchte den oberen Stock und das Parterre dazu mieten. Dann könnte ich alle Objekte zeigen.»

Das Museum feiert am Sonntag die Wiedereröffnung Bakelit-Museum, Passwangstrasse 35, 4226 Breitenbach. Eröffnung: Sonntag, 1. Mai, von 14 bis 17 Uhr.

