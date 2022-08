Off-Space Weltausstellung in der Basler Villa Renata – für den Globalen Norden bleibt die Garage Vier Einzelschauen im Basler Off-Space untersuchen gemeinsam die Bedeutung von Herkunft, Identität und kultureller Vielfalt. Hannes Nüsseler 15.08.2022, 05.00 Uhr

Ausstellung in der Garage: «Netzwerkbiopsien» von Katharina Kemmerling und Till Langschied. Roland Schmid

Verkehrte Welt in der Socinstrasse: Während die Vertreterinnen und Vertreter des sonst benachteiligten globalen Südens im Herrenhaus gastieren, müssen sich die zwei Ausstellenden aus dem privilegierten Norden ein paar Quadratmeter Garage teilen. Von der Decke hängen abstrakte handgehäkelte Gewebe von Katharina Kemmerling und feine, in Beton gegossene Skulpturen von Till Langschied, die unter dem Ausstellungstitel «Netzwerkbiopsien» untersuchen, was unseren Lebensalltag im Innersten zusammenhält: Körperzellen und Schaltplatinen.

Die Garage als erweiterter und ergänzender Ausstellungsraum gehört zum überarbeiteten Konzept der Villa Renata, für die der Begriff Off-Space angesichts der gediegenen Bürgerarchitektur des ausgehenden 19. Jahrhunderts zu lumpig scheint. Waren in dem einstigen Wohnhaus vorübergehend Büros untergebracht, beschloss die Erbin vor nunmehr elf Jahren eine Zwischennutzung als Projektraum, in dem aktuell die Gruppenausstellung «You ask the time and I see the world» mit vier Stipendiatinnen und Stipendiaten des Basler Austausch- und Atelierprogramms Atelier Mondial zu sehen ist.

Aus der Zeit gefallen

«Die Vernissage war unglaublich gut besucht», freut sich Kuratorin Isabel Balzer und wundert sich gleichzeitig, dass der Projektraum Villa Renata – benannt nach der Mutter der jetzigen Besitzerin – noch immer als Geheimtipp gehandelt wird. «Ganz viele Leute sagten, dass sie noch nie hier gewesen seien.» Sogleich übernimmt Balzer die Hausführung, die zuerst in den wildromantischen Hinterhof führt, wo auch ein Verteilkasten für die Gemüsekörbe des Birsmattehofs steht. «Ein Imker hat hier auch schon seine Bienenstöcke aufgestellt.»

Falttechnik von Ivette Olmedo aus Mexiko. Roland Schmid

Das weitgehend leer geräumte Parterre und der erste Stock des Hauses dienen als Ausstellungsräume, darüber befindet sich eine Residency, in der aktuell eine Künstlerin wohnt. Und im Keller verbirgt sich der Grüne Salon mit blätternder Wandfarbe, in dem einst Billard gespielt wurde. Das Haus scheint aus der Zeit gefallen, was man ihm teils auch ansieht – auf innenarchitektonische Kosmetik wird aber bewusst verzichtet. «Es geht nicht darum, die Villa in einen White Cube zu verwandeln», erklärt die Kuratorin. «Vielmehr sollen die Kunstschaffenden die räumlichen Gegebenheiten mitberücksichtigen.»

Die mexikanische Architektin Ivette Olmedo etwa greift mit ihren komplexen Gebilden aus Stoff und Papier die Farbpalette der umliegenden Zimmer auf und schafft so ein chromatisches Raumecho, das auf erstaunliche Weise an Bauhaus-Design erinnert – und damit zeigt, wie kulturell vieldeutig das Farbenspiel ist. «Zufälligerweise sind alle vier Ausstellenden People of Colour», sagt Balzer. «Alle setzen sich mit ihrer kulturellen Biografie und ihrer Herkunft auseinander.»

Lichtkästen und Kasten

Lichtinstallation von Kara Springer aus Barbados. Roland Schmid

Die Installation von Kara Walker etwa besteht aus Lichtkästen mit farbverkehrten Aufnahmen ihrer eigenen Haut, die bei jedem Atemzug der barbadischen Künstlerin aufglühen und erlöschen – Walker hat sich über ein Messgerät mit der Installation kurzgeschlossen. «Einige vermissen die Kontroverse oder den Bezug zu meinen karibischen Wurzeln», erklärt Walker, die lieber auf Politik statt Exotik setzt. «Ich mag es, Leute in eine Arbeit zu ziehen, bevor sie wissen, worum es eigentlich geht.» Dabei könne das blaue Pulsieren der Lichtkästen durchaus auch als Meeresbrandung gedeutet werden. «Und das wäre dann wieder sehr Barbados», sagt Walker und lacht.

Den vereinnahmenden Blick auf die eigene Kultur kennt auch der indische Künstler Sandeep TK, der deshalb gleich selber zur Kamera greift und sich für eine Serie von Schwarz-Weiss-Bildern selbst porträtiert – in der Rolle als Angehöriger einer tieferen Kaste. «Als ich jung war, wollte ich meine Hautfarbe mit Crèmes aufhellen», erzählt der Künstler, dem seine fehlenden Privilegien erst beim Umzug vom Land in die Stadt bewusst wurden. Neben der sozialen Durchlässigkeit vermisste er vor allem auch eine Dokumentation seiner eigenen, oft ignorierten Lebensrealität.

Sandeep TK sammelt deshalb die Geschichten der «Service Provider», wie er die schlecht gestellten und bezahlten Angehörigen seiner Kaste nennt, und gibt ihnen ein Gesicht – sein eigenes. «Es handelt sich bei den Schicksalen um eine kollektive Geschichte», erklärt Sandeep seine Selbstinszenierung, «ausserdem will ich die Menschen nicht zu Objekten machen.» Balzer ergänzt: «Die Biografien werden durch den zur Schau gestellten Narzissmus depersonalisiert, gleichzeitig können sich die Menschen so aber auch von ihrer eigenen Geschichte befreien.»

«Sehe Missionare nicht als Kolonisatoren:» Sandeep TK aus Kerala, Indien. Roland Schmid

Das Atelierstipendium am Rhein hat der indische Künstler auch deshalb angenommen, weil er als Kind eine Schule der Basler Mission besuchte, die Kinder ungeachtet ihrer Herkunft und ihrer Religion aufnahm. «Ich sehe die Missionare nicht als Kolonisatoren», erklärt der Künstler. «Ich bin froh, dass sie nach Indien gekommen sind.» Als Hommage integriert Sandeeps Ausstellung deshalb einen alten Dachziegel, der von einer Fabrik der Basler Mission in Indien hergestellt wurde.

Ein Flaneur in Basel

Auch Grant Jurius aus Südafrika greift architektonische Elemente auf, die er während seiner Spaziergänge durch Basel sammelt, und grundiert seine grossformatige Malerei so mit einem «visuellen Rauschen». «Ich bin viel zu Fuss unterwegs», erzählt der Künstler aus Kapstadt, «ich sehe viel und erlaube den Bildern, durch mich hindurchzugehen.» So gelangen etwa gotische Schnörkel vom Basler Rathaus auf seine Kompositionen, die von expressiven Figuren dominiert werden – ihre stilistische Nähe zur Street-Art sind unübersehbar. Entsprechend nutzt der Künstler nicht nur Papier und Leinwand als Bildträger.

«Hänge meine Sachen besonders hoch»: Grant Jurius aus Cape Town, Südafrika. Roland Schmid

«Ich wähle oft mondäne Bauten, Brücken, Unterführungen, Strassenzüge», sagt Jurius, der auf der Suche nach einer Stimmung, einer Atmosphäre ist. Wird er fündig, interveniert Jurius – meistens mit Papier und Kleister. «Von der Graffitiszene wird das nicht gern gesehen», schmunzelt er, «darum hänge ich meine Sachen besonders hoch» – ausser Reichweite, zum Ärger der Sprayer. Demnächst könnte auch Basel zu einem Original kommen: Abklärungen für ein Projekt auf dem Dreispitz, wo sich das Atelier Mondial befindet, sind im Gang.

Mit seinen Arbeiten strebt Jurius eine rituelle räumliche Umwertung an, wie sie derzeit auch in der Villa Renata stattfindet. «Viele, die hier vorbeigehen, ahnen überhaupt nicht, was es mit diesem Haus auf sich hat», sagt Balzer. Doch das könnte sich schon bald ändern. Im Herbst wird eine Opernsängerin ihre Residency in der verschlafen wirkenden Socinstrasse antreten und das künstlerische Spektrum der Villa um ganz neue Koloraturen erweitern.

«Netzwerkbiopsien» und «You ask the time and I see the world», Villa Renata, Socinstrasse 16, bis 4. September. Öffnungszeiten jeweils Fr, 16–20 Uhr; Sa und So, 13–17 Uhr. www.villa-renata.ch