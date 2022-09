Sarah Chacksad eröffnet die Offbeat-Series

Offbeat-Series Sarah Chaksade: «Mein Kraftort ist die Musik» Die Offbeat-Saison legt mit zwei Auftritten des Sarah Chaksad Large Ensembles los. Ein guter Grund für eine Begegnung mit der Bandleaderin und dem Festival-Leiter Urs Blindenbacher. Michael Gasser Jetzt kommentieren 07.09.2022, 05.00 Uhr

Sarah Chaksad (38) ist in der regionalen Jazzszene auf und hinter Bühne sehr aktiv. Bild: Nicole Nars-Zimmer

«Ich staune immer wieder, wie Sarah Chaksad Klangkörper orchestriert und wie es ihr dabei gelingt, Eigenständiges zu kreieren», schwärmt Offbeat-Festivalleiter Urs Blindenbacher. Was nicht zuletzt als Erklärung dient, weshalb er sie die neue Saison der Musikreihe eröffnen lässt. Und weil das Eröffnungskonzert des Sarah Chaksad Large Ensembles von Freitag bereits ausverkauft ist, hat man sich zu einer Zusatzshow für Donnerstagabend entschieden.

Aufgewachsen ist Chaksad im aargauischen Wohlen, als Tochter eines Architekten und einer Musikerin. «Weil meine Mutter, eine Sopranistin, auch Flöte spielte, war es naheliegend, dass ich diese ebenfalls ausprobieren wollte», erinnert sie sich. Folgerichtig erhielt sie mit fünf Jahren Blockflöten- und Klavierunterricht. Vier Jahre später wechselte sie zum Saxofon – animiert von TV-Auftritten der Niederländerin Candy Dulfer.

Als Musikerin sehr viel unterwegs

Dementsprechend früh stand der Berufswunsch von Chaksad fest: Musikerin.

«Obschon ich nicht wirklich gut in der Schule war, motivierte mich dies dazu, das Gymnasium zu besuchen.»

Nach der Matura studierte sie an der Pädagogischen Hochschule in Bern und nahm gleichzeitig Unterricht an der Jazzschule Bern. Im Anschluss absolvierte sie erfolgreich die Aufnahmeprüfung für die Musikhochschule Basel. Worauf sie nach Basel zog, wo sie während ihres Musikstudiums einen Tag pro Woche an einer Primarschule unterrichtete. «Von Montag bis Donnerstag ging es um Kultur, am Freitag darum, dass 1+1=2 ergeben», beschreibt Chaksad ihren damaligen Alltag.

«Als Musikerin bin ich heutzutage sehr viel unterwegs. Auch, weil sich immer wieder neue Kooperationen ergeben. Aber in Basel fühle ich mich zu Hause», betont die 38-Jährige. 2019 erklärte Chaksad bei einem Interview, dass sie sich mit dem Klischee schwertue, dass sich bei Musikschaffenden alles um die Karriere dreht. Was steht denn stattdessen für sie im Fokus? «Dass ich mich weiterentwickle! Für mich ist und bleibt die Musik ein wahnsinniger Kraftort. Und wenn ich übe, dann hat das oft etwas sehr Meditatives», betont sie.

Der Druck einer Deadline

Sarah Chaksad arbeitet sieben Tage die Woche. Bild: Nicole Nars-Zimmer

Chaksad räumt aber auch ein, dass hinter ihrer Kunst viel Arbeit steckt. «Und bisweilen brauche ich Druck – und das in Form einer Deadline.» Das Leben der Künstlerin, die nach eigenen Angaben mit wenig Schlaf auskommt, ist nicht nur vom Komponieren und von Konzerten geprägt, sondern auch von einem ganzen Fächer verschiedenster Tätigkeiten: Chaksad ist Vorstandsmitglied des Jazzclubs bird’s eye und des Jazzcampus Clubs und zeichnet zudem – gemeinsam mit dem österreichischen Gitarristen und Komponisten Wolfgang Muthspiel – als Co-Leitung für das sogenannte Focusyear, einem international ausgeschriebenen Musikstipendium, am Jazzcampus verantwortlich.

«Diese Aufgaben sind extrem inspirierend und bereiten mir enormen Spass. Es ist also kein Müssen, sondern ein absolutes Wollen», hebt Chaksad hervor. Ihre vielfältigen Tätigkeiten bedingen, dass sie sich gut organisiert. «Ich plane alles zwei, drei Monate im Voraus und arbeite sieben Tage die Woche.» Was ein wenig danach klingt, als ob Freizeit für Chaksad ein Fremdwort wäre. «Mein Bruder hat mir folgerichtig empfohlen, mir ein Hobby zuzulegen», sagt sie.

«Schon als Kind mochte ich es, mit meinen Grosseltern auf Bergtouren zu gehen. Zwischendurch wandern gehen zu können, empfinde ich als etwas überaus Erdendes.»

Starke Persönlichkeiten und viele Noten

Doch zurück zur Musik: Diese präsentiert sich bei Sarah Chaksad nicht zuletzt in Kombination mit starken Melodien – sprich: solchen, die hängen bleiben – und komplexen Rhythmen. Laut ihr sollen die Stücke spannend, aber nicht zu verkopft klingen. Diesem Ansatz will sie auch mit ihrer neuen Formation, dem Sarah Chaksad Large Ensemble, treu bleiben.

«Mir schwebte eine Band vor, die Platz für starke Persönlichkeiten bietet. Alle Beteiligten sind selbst auch als Bandleader tätig und alle, die ich für dieses Projekt angefragt habe, haben glücklicherweise gleich zugesagt», erklärt Chaksad sichtlich zufrieden. Für das Programm hat sie dem 13-köpfigen Ensemble eigens Kompositionen auf den Leib geschrieben. Ein Stück, «Tears», ist dabei für sie selbst und ihr Saxofon reserviert.

«Es ist angelehnt an ein Volkslied aus Persien, der Heimat meines Vaters.»

Und was erwartet das Publikum im Verlaufe der beiden Abende? «Nebst spannenden Melodien und Rhythmen zweifellos auch sehr viele Noten», fasst Chaksad zusammen. Zehn Tage vor einem Konzert beginne in der Regel bei ihr die Nervosität. «Legen wird sie sich dieses Mal wohl erst, wenn alle Musikerinnen und Musiker rechtzeitig zu unserem Auftritt eintreffen.»

Sarah Chaksad Large Ensemble,

Donnerstag, 8. September, Jazzcampus Club & Freitag,

9. September, Gare du Nord (ausverkauft), jeweils 20.15 Uhr.

www.offbeat-concert.ch www.sarahchaksad.com

