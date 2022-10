OneRepublic zu Gast an der Baloise Session

OneRepublic Die weltgrösste Einmannband zu Gast an der Baloise Session OneRepublic zelebrierten zum Auftakt der Baloise Session am Donnerstag ihre Hits und deren Lieferanten. Stefan Strittmatter Jetzt kommentieren 28.10.2022, 15.44 Uhr

Seit zwei Jahrzehnten auf Tour: OneRepulic, hier beim Konzert in der Eventhalle der Messe Basel. zvg/Dominik Plüss

Sie seien eigentlich eine Nummer zu gross für diesen Saal, sagt Beatrice Stirnimann bei der Ankündigung des Hauptacts, der die diesjährige Baloise Session «1092 Tage nach dem letzten Konzert hier» eröffnet. Und wahrlich: Allein der Instrumenten-Fuhrpark, den OneRepublic am Donnerstagabend in die Eventhalle der Messe Basel mitgebracht haben, ist erschlagend.

Das US-amerikanische Septett hat auf dem Weg nach Basel augenscheinlich ein paar Musikgeschäfte geplündert: Hinter der Keyboard- und Percussion-Burg warten weitere grosse Trommeln, neben dem zweiten Gitarristen steht ein Glockenspiel, der Bassist wechselt für wenige Takte an den Bass-Synthesizer. Und zwischen den Songs bevölkert jeweils eine Armada an Roadies die Bühne, um Gitarren und Bässe gegen neue Instrumente zu tauschen, einen Schellenkranz parat zu legen, hier ein Mikrofon auszuwechseln und dort ein Cello hinzustellen.

Eine nie endende Tour seit zwei Jahrzehnten

Allein an dieser durchorchestrierten Umbau-Choreografie ist ablesbar, wie viele Konzerte die seit zwei Jahrzehnten aktive Band auf dem Buckel hat. Der aktuelle Konzertzyklus heisst «Never Ending Summer Tour» – der Sommer ist vorbei, die Tournee noch lange nicht.

Entsprechend eingespielt sind auch die Musiker, welche die auf Eingängigkeit getrimmten Songs zwischen Poprock, Indie und R'n'B mit traumwandlerischer Sicherheit abrufen. Während insbeson­dere der Geiger und Backingsänger Ashley Clark sein Bestes gibt, stets in einer energiegeladenen Pose dazustehen, ist den beiden Gitarristen Zach Filkins und Drew Brown über lange Strecken die Routine ins Gesicht geschrieben. Doch sind sie alle ohnehin nur Beigemüse in dieser Truppe, die im Grunde die grösste Einmannband der Welt ist.

Dreh- und Angelpunkt ist nämlich Ryan Tedder, der als Sänger, Frontmann und vor allem Songlieferant im Zentrum steht. Der 43-Jährige kontrastiert seine Hochleistungsstimme mit einem betont lockeren Auftreten, intoniert selbst die höchsten Passagen in Hits wie «Love Runs Out» oder «All The Right Moves» treff­sicher und latscht dabei entspannt mit Käppi auf dem Kopf und Hand in der Hosentasche über die Bühne.

Für die Zugabe «Counting Stars», den bislang grössten Hit von OneRepublic, begibt sich Tedder in die Saalmitte – und plötzlich blickt niemand in der ausverkauften Halle mehr auf die Bühne, wo die Multiinstrumentalisten ihr Bestes geben, das etwas blutleere Studio-Arrangement des Songs mit Leben zu füllen.

Soloversionen als Höhepunkt der Show

Gleiches tat der Frontmann zuvor mit seinen Interpretationen der zu Tode produzierten Hits «Halo» von Beyoncé und «Bleeding Love» von Leona Lewis. Er sei ja hier als Songwriter beteiligt, «wie übrigens bei den Songs von Hunderten anderen Künstlern», betont Tedder am Donnerstag wenig bescheiden.

Seine reduzierten Soloversionen dieser Hits geraten jedoch zum Höhepunkt der ansonsten überladenen Show. Da verzeiht man ihm auch, dass er sich nach 90 Minuten mit einem generischen «Wir sehen uns bald wieder, ich verspreche es!» vom Basler Publikum verabschiedet. Gut möglich, dass er in dem Moment schlicht vergessen hat, dass er mit OneRepublic in rund einer Woche ein zweites Mal an der Baloise Session zu Gast ist.

