In Pratteln gibt es wieder Klassik-Konzerte unter den Bäumen

Open Air Klassik-Konzerte unter den Bäumen: In Pratteln spielen Flöte und Harfe im Duett Seit sieben Jahren finden im Innenhof der reformierten Kirche Pratteln die «Konzerte im Hof» statt. Diesen Samstag treten die Flötistin Sarah Fleten und die Harfenistin Joanna Thalmann auf. Reinmar Wagner 28.07.2022, 05.00 Uhr

Harfenistin Joanna Thalmann. zvg

Ein prinzessinnenhaftes Mädchen mit blonden Haaren an der Harfe, ein Klischeebild, das auch von der Werbung genährt wird, scheint vor allem für viele Veranstalter eine reizvolle Kombination zu sein.

Aber das Klischee schwindet. Unter den erfolgreichsten Solisten dieses Instruments findet sich mit dem Franzosen Xavier de Maistre sogar ein Mann. Und die Komponisten des 20. und 21. Jahrhunderts haben es eindrücklich geschafft, der Harfe nicht nur zarte Girlanden zu entlocken, sondern sie auch perkussiv und laut oder sogar dämonisch und unheimlich klingen zu lassen.

Beim Konzert unter freiem Himmel im Hof der reformierten Kirche Pratteln allerdings sind diese Klangfarben nur ausnahmsweise zu hören. Ein bisschen vielleicht zu Beginn der Sonate für Flöte und Harfe des amerikanischen Komponisten Lowell Liebermann, aber auch dieses 1997 entstandene Werk verneigt sich bald vor den traditionellen Vorbildern und endet versöhnlich.

Tanz und Emotionen

Die Harfenistin Joanna Thalmann wurde im Kanton St.Gallen geboren und hat in Luzern, Zürich und Oslo studiert. Und sie kommt nicht allein nach Pratteln, sondern mit der Flötistin Sarah Fleten, die aus Kroatien stammt und seit 2015 in Zürich lebt.

Mit «Dances and Emotions» haben sie ihr reizvoll kombiniertes Konzertprogramm übertitelt. Es umfasst Musik aus ganz verschiedenen Epochen, zum Beispiel jenen «Reigen seliger Geister», den Christoph Willibald Gluck in seiner Oper «Orpheus und Eurydike» als heiteres Intermezzo zwischen die Tänze der Furien in der Unterwelt gesetzt hat. Das schöne Flötensolo ist ein Wunschkonzert-Hit geworden.

Eine Spur munterer ist die kurze «Entr’acte» von Jacques Ibert, die einen kräftigen Schuss spanischer Lebensfreude mitbekommen hat. Von Nino Rota, den man vor allem für seine Filmmusik kennt – zum Beispiel für die Meisterwerke von Fellini und Visconti –, erklingt eine Sonate für Flöte und Harfe, die sich ein wenig im Jahrhundert geirrt zu haben scheint: So romantisch traute sich der Italiener noch 1937 zu komponieren!

Impressionen aus Osteuropa

Von Gabriel Fauré gibt es eine impressionistische «Sicilienne» und von Béla Bartók, der leidenschaftlich gerne durch Osteuropa reiste und die Volksmusik auf dem Land hörte, notierte und sammelte eine Zusammenstellung von rumänischen Volkstänzen, für die Sarah Fleten auf die Piccoloflöte wechselt. Und am Ende verabschiedet sich das Duo mit Tangos von Astor Piazzolla.

Die kleine, feine Konzertreihe im Hof der Pratteler Kirche mit ihren hohen alten Bäumen bietet auch im siebenten Jahr schöne Gelegenheiten für klassische Konzerte an lauen Sommerabenden. Das erste, der Soloabend des Bratschisten Marc Sabbah, ist zwar vorbei, aber nach dem jungen Flöten-Harfen-Duo am Samstag bietet sich am 13. August noch einmal eine Gelegenheit. Dann laden die Sopranistin Paola Francesca Natale und der Gitarrist Giovanni Grano zu einem «romantischen Salon» mit Musik von Rossini, Paganini oder Mauro Giuliani.

Konzerte im Hof

Reformierte Kirche Pratteln. 30.7., 18 Uhr.

www.konzerteimhof.ch