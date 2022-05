«Open Archive» Experiment mit Modellcharakter: Basler Architekten laden zur Besichtigung ihres Archivs Christ & Gantenbein und Buchner Bründler gehören zu den wichtigsten Architekturbüros ihrer Generation – in der Schweiz und auch international. Dass sie ihre Modellarchive im gleichen Raum lagern, sei mehr oder minder ein Zufall. Patrick Marcolli 13.05.2022, 05.00 Uhr

Cloé Gattigo und Andreas Bründler in ihrem Archiv. Kenneth Nars

Am Ende der Führung erlauben sich die Architekten ein Gedankenspiel: Was wäre, wenn ein Modell von Buchner Bründler unter die Modelle von Christ & Gantenbein «geschmuggelt» würde? Da es im Modellarchiv der beiden Büros keine sichtbare Trennlinie gibt, wäre es ein Leichtes, dieses kleine subversive Manöver durchzuführen. Würden es die Besucherinnen und Besucher des «Open Archive» innerhalb der Architekturwoche bemerken?

Was nur ein Gedankenspiel ist, enthält einen Kern der Architektenarbeit: Was zeigen Modelle eigentlich, wie prägend sind sie für das, was der Endpunkt von Architektur ist, nämlich das gebaute Objekt? Christ & Gantenbein und Buchner Bründler gehören zu den wichtigsten Büros ihrer Generation in der Schweiz und auch international.

Dass sie ihre Modellarchive im gleichen Raum lagern, sei mehr oder minder ein Zufall, der sich vor rund zehn Jahren ergeben habe, sagen Andreas Bründler und Cloé Gattigo, die für Christ & Gantenbein durch den langen Industrieraum an der Uferstrasse in Basel führt.

Das Modell ist kein Auslaufmodell

Dieser Zufall entpuppt sich als Glücksfall: Normalerweise bildet das Modellarchiv für Architekten einen Ort für das eigene Erbe, das man nur ungern teilt. Hier nun lassen sich zwei Büros sozusagen gleichzeitig in die Karten schauen. Rein formal und an den zwei, drei Dutzend präsentierten Modellen «abgelesen» sind die Gemeinsamkeiten grösser als die Unterschiede.

Für beide Büros ist die Modellproduktion nach wie vor ein zentraler Schritt im Arbeitsprozess. Es handelt sich um kleinteiligste, massstabgetreue Handarbeit in einem Beruf, der ansonsten grösstenteils auf elektronische Hilfsmittel baut, auf digitale Pläne, auf digital hergestellte Visualisierungen, die oft realer als die Realität daherkommen.

Laut Andreas Bründler wünschen immer mehr Kunden, sich mit Hilfe von Augmented Reality bereits in der Planungsphase quasi ins Gebäude hineinbegeben zu können, also mit Brillen vor den Augen sich einen Eindruck von Formen, Dimensionen und Farben zu verschaffen.

Ungebautes wird im Archiv sichtbar

Dagegen wirken heutzutage die handgemachten Objekte wie Auslaufmodelle. Sind sie aber nicht. Im Gegenteil. Gattigo und Bründler betonen, dass ein Modell viel mehr kann, es kann mehr architektonische Themen aufnehmen, mehr urbane Massstäbe vermitteln, mehr über die Materialität verraten und alles zusammengenommen tiefere Einblicke in das zu entstehende Bauwerk bieten.

Die Augmented Reality wirkt dagegen ziemlich selbstreferenziell. Spannend ist der Blick ins Modellarchiv auch noch aus einem anderen Grund: Es zeigt Ungebautes, zum Beispiel den Entwurf des Biozentrums von Christ & Gantenbein, den man sich angesichts des nun existierenden Siegerprojekts fast schon herbeisehnt.

Man findet aber auch Alternativen und lernt, Gebäude anders zu sehen: Das Hochhaus von Christ & Gantenbein beim Bahnhof in Pratteln, welches mit seiner silbernen Metallfassade wie ein grosser Dampfer wirkt, ist als Holzmodell ausgestellt.

Direkte Nachbarn sind die beiden Büros übrigens auch in der Realität mit Bauwerken, nämlich beim St.-Johann-Bahnhof. Auch hier: Die Modelle weisen den Weg und zeigen, dass das Gebaute eigentlich nur der letzte Schritt ist auf einem Weg mit Wirrungen und grossem Ideenreichtum.

