Open Classics Rheinfelden: Italienische Nächte unter freiem Himme

Open Classics Rheinfelden Italienische Nächte unter freiem Himmel Mit den Open Classics findet ein neues Open-Air-Klassik-Festival für Rheinfelden auf dem Rhein-Inseli statt. Reinmar Wagner 11.08.2022, 05.00 Uhr

Mr. Mandoline himself: Avi Avital. zvg / Harald Hoffmann

Das Rhein-Inseli bei Rheinfelden ist abgesehen von ein paar überwucherten Ruinenmauern ein hübscher grüner Park – ein idealer Ort also für laue Sommerabende. Darauf hat das Hochrhein-Festival, das unter anderem auch mit dem Solsberg-Festival oder den «Klassik-Sternen» in der Region aktiv ist, ein Auge geworfen und veranstaltet nun am 12. und 13. August zum ersten Mal ein Open-Air-Klassik-Festival mit drei Konzerten unter den alten Bäumen.

Und einen geschichtsträchtigen Ort haben sich die Veranstalterinnen und Veranstalter für ihr Format Open Classics Rheinfelden wahrlich ausgesucht: Die kleine natürliche Insel im Fluss fiel schon im 10. Jahrhundert einem mit den Burgundern und Saliern verwandten Adelsgeschlecht als strategisch geschickte Stelle für eine Festung auf. Sie nannten sich nach dieser Burg später «Grafen von Rheinfelden».

Am Südufer des Rheins entwickelten die Zähringer, denen die Herrschaft in den Schoss fiel, die Stadt Rheinfelden und errichteten hier noch vor 1200 (und damit vor Basels Mittlerer Brücke) die erste Rheinbrücke zwischen Konstanz und Strassburg. Die Stadt auf der deutschen Seite hingegen entstand erst im 19. Jahrhundert und trägt seit 1922 ebenfalls den Namen Rheinfelden.

Kinozauber und Teufelstriller

In der Freitagnacht wird einer der letzten ganz grossen Filme aus Italien gezeigt, «Cinema Paradiso» von Giuseppe Tornatore. Ihm gelang 1988 eine grandiose nostalgische Hommage an die Magie des Kinos, die auch mit einem Oscar für den besten ausländischen Film ausgezeichnet wurde. Die Filmmusik von Soundtrack-Grandseigneur Ennio Morricone und seinem Sohn Andrea spielt das City Light Symphony Orchestra aus Luzern, das sich auf die Live-Begleitung von Kinofilmen spezialisiert hat. Die Dialoge bleiben natürlich in originalem Italienisch, unterlegt werden sie mit deutschen Titeln.

Geigenvirtuosin Bomsori Kim. zvg / Harald Hoffmann

Am Samstagabend gastiert das Kammerorchester Basel mit einer «Notte italiana», die mit Vivaldis «Frühling» und «Sommer» sowie der «Teufelstriller-Sonate» von Tartini und Hochseil-Artistik von Paganini hochvirtuose Register der grossen Geigenliteratur zieht. Solistin ist die südkoreanische Geigerin Bomsori Kim, sekundiert wird sie vom nicht minder virtuosen Mr. Mandoline himself, dem flinken Zupf-Akrobaten Avi Avital, der ebenfalls ein Vivaldi-Konzert mitbringt. Romantische Kontrapunkte dazu gibt es vom Streichorchester mit Musik von Ottorino Respighi und der «Italienischen Serenade» von Hugo Wolf.

Am Samstagvormittag spielt zudem das Jugend-Sinfonieorchester Aargau unter Hugo Bollschweiler zusammen mit dem Klezmer-Ensemble «Otrava». Neben Ouvertüren von Franz Schubert wagen sie sich nicht nur mit Strawinskys «Feuervogel» an grossbesetzte Sinfonik, sondern loten in einer Uraufführung des «Otrava»-Sextetts auch die Möglichkeiten des Zusammenspiels von Orchester und Klezmer-Klängen aus. Die Mitglieder stammen übrigens nicht aus Tschechien, sondern studieren an Schweizer Hochschulen und pflegen laut Eigenwerbung einen «klezmerisch-balkanösen Eintopf mit einer Prise Pavarotti». Noch Fragen?

Open Classics Rheinfelden, 12./13. August 2022 auf dem Rhein-Inseli (bei Schlechtwetter im Bahnhofsaal). Tickets und Informationen: www.hochrhein-musikfestival.ch