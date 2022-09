Kammerorchester Basel verdoppelt Abos in einem Jahr

Orchesterförderung Doppelt so viele Abos in einem Jahr: Das Kammerorchester Basel ist auf Erfolgskurs Das Kammerorchester Basel verzeichnet aktuell einen riesigen Abozuwachs. Doch die bescheidenen Löhne der Musikerinnen und Musiker machen dem Direktor zu schaffen. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 29.09.2022, 05.00 Uhr

Kommt ohne Gesamtarbeitsvertrag aus: das Kammerorchester Basel, hier bei einem Auftritt mit Sol Gabetta in der Basler Martinskirche. Benno Hunziker

Ausverkaufte Konzerte und mehr als doppelt so viele Abonnentinnen und Abonnenten als noch vor einem Jahr: Fürs Kammerorchester Basel läuft es im Moment rund. Wie Direktor Marcel Falk berichtet, konnte das Basler Orchester innerhalb eines Jahres 600 neue Abos dazugewinnen. Damit ist die Abozahl schlagartig von 470 auf 1072 angestiegen.

Möglich machte es die finnische Marketingagentur StillArt, die erst einmal gründlich die Datenbank des Orchesters und demografische Faktoren zur Abonnentenschaft auswertete. Auf Basis dieser Daten konnte die Agentur Tausende potenzielle Neuabonnentinnen und Neuabonnenten anschreiben, von denen einige angebissen haben.

Ein Zuwachs, der sich erst noch auszahlen muss. «Wir müssen zwei bis drei Jahre investieren», sagt Falk, «erst im vierten Jahr wird sich diese Investition amortisieren.»

«Die Musikerinnen sind unterbezahlt»

Auch in der aktuellen Saison ist das Orchester wieder viel im Ausland unterwegs. Mitte Oktober tritt es im Louvre in Paris auf, im Frühling in der Hamburger Elbphilharmonie und in der Londoner Wigmore Hall. «Dass der Violinist Dmitry Smirnov als Abgänger der Basler Musik-Akademie in unserem renommierten ‹Haydn2032›-Projekt als Solist auftritt, ist für uns eine wunderbare Geschichte», so Falk. Und auch in Basel läuft es gut: Heute Abend tritt das Orchester mit Pianist Igor Levit im Stadtcasino Basel auf, das Konzert ist bereits ausverkauft. Alles in Butter also?

Nicht ganz, denn Geschäftsführer Falk sorgt sich um die Löhne seiner Musikerinnen und Musiker. Seit bald 40 Jahren strecke und wende sich das Orchester nach allen Seiten, generiere Mittel über Stiftungen, Mäzeninnen und Mäzene und Eigeneinnahmen. «Die Musikerinnen und Musiker sind aber unterbezahlt», so Falk. «Die Hälfte von ihnen lebt essenziell von diesem Lohn. Das ist unbefriedigend.»

Der GAV gilt nur fürs Sinfonieorchester

13 Prozent der 5,5 Millionen, die das Orchester jährlich budgetiert, stammen vom Kanton Basel-Stadt, 776'000 Franken im Jahr. Zum Vergleich: Das Sinfonieorchester Basel mit seinen aktuell rund 1600 Abonnentinnen und Abonnenten wird vom Kanton jährlich mit rund 9,6 Millionen Franken subventioniert.

Auf die Lohnfrage angesprochen, erklärt die Basler Kulturchefin Katrin Grögel: «Nur das Sinfonieorchester verfügt über einen Gesamtarbeitsvertrag.» Grund dafür sei in erster Linie die Anbindung ans Theater Basel: «Es ist das Dienstorchester, das einen grossen Teil des Opernprogramms am Theater Basel ermöglicht und vertraglich mit diesem verbunden ist.»

Ihres Wissens sei Basel die einzige Stadt in der Schweiz, in der verbindlich festgelegt ist, dass Musikerinnen und Musiker nach den Tarifen des Schweizerischen Musikerverbands (SMV) entschädigt werden müssen, wenn ein Programm aus der Orchesterförderung Subventionen erhalte. «Für uns ist das bindend. Aber es ist so, dass diese Tarife niedriger sind als beim GAV des Sinfonieorchesters.»

Auch Sinfonieorchester spricht von «Mindestmass»

Franziskus Theurillat, Direktor des Sinfonieorchesters Basel, betont derweil, die Löhne im eigenen Betrieb entsprächen «in etwa denen anderer Orchester derselben Grösse und Aufgabe». Eine kürzlich durchgeführte Lohngleichheitsanalyse bestätige die gesetzliche Lohngleichheit. Zwischen 6600 und 8800 Franken pro Monat verdiene eine Musikerin oder ein Musiker beim Sinfonieorchester im Schnitt.

Der Betrag, den das Sinfonieorchester vom Kanton erhalte, sei «nicht nur angemessen, sondern nach vielen Sparrunden ein Mindestmass, um ein grosses Sinfonieorchester mit dem Leistungsauftrag, den das Sinfonieorchester hat, zu betreiben».

Subventioniert werden nur Auftritte für Basler Publikum

Das Kammerorchester Basel hadert derweil mit dem neuen Orchesterfördermodell. «Die Basler Kulturpolitik trennt zwischen Auftritten im Ausland und im Inland», sagt Falk. Subventioniert würde ein Teil der Konzerte in Basel. Jene im Ausland aber, die massgeblich zum Renommee des Orchesters beitragen, werden nicht unterstützt.

Eine Kritik, die der Kulturchefin Katrin Grögel nicht fremd ist. Sie sagt: «Wir unterstützen mit mehrjährigen Beiträgen an die Orchester und Ensembles Konzertprogramme, die für ein Basler Publikum ausgearbeitet werden.» Für Auftritte im Ausland werde kein Orchester zusätzlich subventioniert.

Gerade im Ausland aber bleibe die Situation aufgrund der Pandemie angespannt, sagt Falk: «Das Publikum kommt international nicht zu hundert Prozent zurück.» Da kommen die Baslerinnen und Basler, die sich für ein Abo entschieden haben, gerade recht.

Kammerorchester Basel mit Igor Levit

Stadtcasino Basel, 29.9., 19.30 Uhr.

www.kammerorchesterbasel.ch

