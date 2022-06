Persönlich Die Schweizerischen Genuss-Bahnen Nachhaltigkeit ist auch bei Werbeslogans schön. Die SBB treiben das Wort-Recycling aktuell aber auf die Spitze. Stefan Strittmatter 30.06.2022, 05.00 Uhr

Bei den SBB gibt es offenbar ganz viel zu geniessen. Patrick Lüthy

Seit ich ein Halbtax-Abo besitze, ist mir eines gewiss: Regelmässige Einladungen von den SBB in meinem Briefkasten, die mich auffordern, mein Lebensglück in Form eines Generalabos zu finden. Unlängst klammerte sich der aktuelle Werbe­slogan an meinem Auge fest: