Sonne satt: «Hitzerekorde» sind sträflich

Persönlich Sonne satt Hitze schlägt auf den Kopf, da hilft kein Schönschreiben nichts. Hannes Nüsseler 22.07.2022, 05.00 Uhr

Na, schmeckt's? Getty Images

Es wird dieser Tage ja so manches Unappetitliche abgesondert, und natürlich ist die Hitze daran schuld: Die ideale Betriebstemperatur für das menschliche Hirn liegt nun einmal bei ungefähren 17 Grad Celsius Aussentemperatur, doch das wird jetzt nicht überprüft, weil: zu heiss.

Jedenfalls ist wieder viel von den Vorzügen der Mediterranisierung zu hören, die das Leben ach so fantastisch unbeschwert mache und an die es sich leicht gewöhnen liesse. Mag sein, dass die Zeit Schwund und Wunder bewirkt und sich die Schweissdrüsen irgendwie aus unserem Organismus herausmendeln, sodass wir dereinst ohne die Peinlichkeit miefiger Achselhöhlen von der Sonne weggebrannt werden.

Bis es so weit ist, will ich aber von Defätismus und schwitziger Sprache verschont bleiben. Darum der Hinweis an sämtliche Meteorologinnen und Azorenhoch-Streichler im Land: «Sonne satt» ist kein Versprechen, sondern die verknappte Beschreibung einer Gemütsverfinsterung. Und wer Rekorde mag, soll sie im Sport oder einer anderen emissionsfreien Zerstreuung unserer erdölverblödeten Hochleistungsgesellschaft suchen – der «Hitzerekord» ist schlicht sträflich, weil kompetitiv.

Da wir schon bei der Umwertung der Werte sind: Soll niemand in meiner Gegenwart mehr von «schönem» Wetter sprechen, wenn das Quecksilber über 25 Grad steigt und der letzte Regen mehr als eine Woche zurückliegt. Doch genug erhitzt: In der Klimakatastrophe hilft schliesslich nur ein kühler Kopf.