Persönlich Warum einfach, wenns auch sinnvoll geht? Nachdem sich unser Autor unlängst über das Füllwort «pur» in Slogans ausgelassen hat, begegnet ihm auf einer Velotour bereits das nächste Wort, das man getrost weglassen kann. Nein, müsste. Stefan Strittmatter 02.06.2022, 05.00 Uhr

Eine Waschanlage, die so gründlich arbeitet, dass das Auto danach ganz verschwunden ist? Susann Basler

«Eifach wäsche und tanke» – dieser Slogan prangt im Baselbiet an einer Waschstrasse. Als ich unlängst daran vorbeiradelte, hatte ich sofort folgende Szene vor Augen: Der Besitzer der Anlage ruft beim Grafikbüro an und sagt: «Schryib eifach ‹wäsche und tanke›», doch die Grafikerin versteht «schryb ‹eifach wäsche und tanke›». Diese Vorstellung erheiterte, aber befriedigte mich nicht. Während also meine Beine die Kilometer abspulten, zermarterte ich mir den Kopf, was mir der Werbebanner sagen wollte.