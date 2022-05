PhilExpo22: Das Philosophiefestival gibt Denkanstösse in Basel

PhilExpo22 Die Gedanken sind frei: In der Ermitage gelingt die Flucht aus dem Hirnstübchen Das erste gesamtschweizerische Festival der Philosophie regt auch in der Region Basel zum Weiterdenken an. Hannes Nüsseler 07.05.2022, 05.00 Uhr

In der Arlesheimer Proserpinagrotte wird Platos Höhlengleichnis nachgestellt. Martin Stohler

Das selbstgenügsame Leben in der Filterblase wurde zwar nicht von den alten Griechen erfunden; vorweggenommen haben sie es trotzdem. «Höhlengleichnis» heisst das bei Platon, Menschen sitzen mit dem Rücken zum Ausgang einer Grotte und halten zufälliges Schattenspiel auf der Wand für die Wirklichkeit. Wie aber lassen sich die Hirnstubenhocker davon überzeugen, die weite Welt jenseits von WWW und Felsgestein zu entdecken?

«Mit den Fragen der Welt beschäftigen»: PhilExpo-Mitorganisator Andrin Kohler. zvg

Am 7., 9. und 14. Mai hat ein interessiertes Publikum Gelegenheit, sein argumentatives Geschick zu erproben. Dann nämlich wird das Höhlengleichnis in der Proserpinagrotte der Arlesheimer Ermitage nachgestellt, im Rahmen der ersten gesamtschweizerischen «PhilExpo», die eine Woche lang landesweit die Philosophie in den Fokus rückt. «In einer Variante ist die Inszenierung auch speziell für Kinder konzipiert», erklärt Andrin Kohler, Festivalkoordinator für die Nordwestschweiz.

Nach drei polarisierenden Pandemiejahren seien das Bedürfnis und auch die Notwendigkeit gross, wieder miteinander ins Gespräch zu kommen, glaubt Kohler, der an der Universität Zürich Philosophie und Germanistik studiert. «Wir sind überzeugt, dass unsere Disziplin ein nützliches Werkzeug bietet, um den gesamtgesellschaftlichen Diskurs in eine produktive Richtung zu lenken.»

Kostenlose Veranstaltungen abseits der Uni

Dafür startet die Philosophie selbst einen Befreiungsversuch – aus ihrem vermeintlichen Elfenbeinturm. «Unsere Beschäftigung wird oft mit einem hohen Abstraktionsgrad und Weltfremdheit assoziiert», so Kohler. Das deute auf eine Kluft zwischen Philosophinnen und der Öffentlichkeit hin. «Dabei glaube ich, dass viele Fragen, mit denen wir uns befassen, dieselben sind, die uns auch im Alltag beschäftigen.» Es liege deshalb an den Philosophen, die positiv wie negativ besetzten Vorurteile abzubauen und den Zugang zu öffnen.

Die PhilExpo22 biete dafür Gelegenheit, zumal sämtliche Veranstaltungen in der Region Basel kostenlos sind. «Sie finden zudem auch ausserhalb der Universität statt und werden mehrheitlich von Personen organisiert, die nicht akademisch eingebunden sind.» Dazu gehören Ausstellungen im Philosophicum im Ackermanshof, eine «philosophische Bildungsreise durch Basel», Schnupperberatungen sowie diverse Talks und Diskussionen unter anderen mit Martina Bernasconi und Nicola Gess.

Und mit welchen Worten würde Kohler die Grottenbewohnerinnen ins Freie locken? «Es ist ein wichtiger Teil des Menschseins, dass wir uns auf unserer Suche nach Wahrheit und unserer Identität mit unserem Wissen und Nichtwissen konfrontieren.» Das könne aber nur ausserhalb der Höhle gelingen. «Wer drinnen lebt, wähnt sich vielleicht glücklich, dabei gehört es dazu, dass wir uns mit den Fragen der Welt beschäftigen.» Niederschwelliger ausgedrückt: «Die Ermitage ist ein wunderschöner Ort, da würde ich nicht freiwillig in der Grotte sitzen bleiben», lacht Kohler.

PhilExpo22, bis 15. Mai, diverse Standorte. Alle Infos unter www.philexpo22.ch.