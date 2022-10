Die Lombego Surfers rocken Basel auch noch im 34. Jahr

Plattentaufe Ein halbes Leben für den Rock'n'Roll: Die Lombego Surfers bringen Basel auch im 34. Jahr noch zum Rocken Die Basler Band The Lombego Surfers taufen nach der Deutschlandtour ihr neues, packendes Album «The High Side» im Humbug Basel. Chrigel Fisch 13.10.2022, 05.00 Uhr

Zurück von der Tour: The Lombego Surfers. Bild: zvg/Matthias Willi

Schon nach dem dritten Konzert auf ihrer Deutschlandtour waren die 100 frisch gedruckten Band-T-Shirts weg und der Merchandisingtisch der Lombego Surfers leergekauft. Die Fans der Basler Garage-Rock-Band waren hungrig, nicht nur nach Livemusik, sondern auch nach diesen typischen Kultkleidungsstücken, die sich seit den 60er-Jahren noch jede Subkultur über den Kopf gestreift hat: Band-T-Shirts, Erkennungsmerkmale und Zeichen der Verbundenheit in einem.

Der textile Aufholbedarf der verschworenen Gemeinschaft der Lombego-Fans hat noch einen anderen Grund: Die letzte Tournee des Basler Rocktrios liegt schon drei Jahre zurück.

Am fünften Tag der Tour hatten die kaufwilligen Fans in Wilkau-Hasslau im sächsischen Erzgebirge dann die Möglichkeit, T-Shirts nach dem Konzert direkt bei der Band vorzubestellen. Die Bestellung ging schnurstracks an den Textildrucker in Magdeburg, dieser legte eine Wochenendschicht ein, um nochmals 100 T-Shirts nachzudrucken – und die Lombego-Fans Tage später mit einem Grossbrief der Deutschen Post zu beglücken. So geht Do-it-yourself-Rock’n’Roll.

Die Hälfte des Lebens

Der Verkauf von Merchandisingartikeln ist ein wichtiger Teil der Band-Ökonomie. Schliesslich bestreiten gerade Undergroundbands wie die Lombego Surfers, die bereits im 34. Jahr ihres Bestehens über die Wellen des Ozeans aus Garage-Rock, Voodoo-Punk und Surf-Musik reiten, ihre Kosten mit diesen Einnahmen. Nach 3000 Kilometern Tournee und nach Abzug aller gestiegenen Kosten bleibt aber meist nicht viel mehr als die Miete für den Bandproberaum in Basel übrig. Immerhin.

Sänger, Gitarrist und Co-Songwriter Anthony Thomas ist vor zwei Jahren beim Basler Pop-Preis mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet worden. Für ihn macht die Band jetzt exakt die Hälfte seines Lebens aus.

Keine Lust, nach dem Erwerbsjob nun auch das anstrengende Touren im engen, vollbepackten Bandbus und auf unbequemen Schlafsofas an den Nagel zu hängen? Und dafür mehr Zeit in seiner ursprünglichen Heimat, der Ostküste der USA, zu verbringen? «Im Moment gibt's dafür gar keinen Grund», sagt der charismatische Musiker bestimmt, «live zu spielen gibt mir einfach am meisten.»

2:30 Minuten: Die pure Essenz des Rock’n’Rolls

Die Tour ist nach einem Abstecher nach Wien und letzten Stationen in Düsseldorf, Köln und Auggen ennet der Grenze gerade zu Ende gegangen. Die Freude im Publikum sei offenkundig spürbar und gross gewesen, sagen Anthony Thomas, Bassist Pascal Sandrin und Schlagzeuger Olivier Joliat einstimmig.

Endlich wieder Lombego-Songs live! Es sind eine ganze Menge Songs pro Konzert, 20 passen da locker rein. Die Band ist längst Europameister in der Kunst der Verknappung und Reduktion auf die pure Essenz des Rock’n’Rolls von 2:30 Minuten.

Einer der neuen Songs: «Miss It», aufgezeichnet auf der Dachterrasse des Warteck im Kleinbasel. Youtube

Und diese Essenz passt perfekt in 2:30 Minuten rein, wie neue Songs wie «No Way», «Gimme My Drink», «Miss It» oder «It’s All Over» mit grosser Frische beweisen. Gerade «It’s All Over» mit seinem sinngemäss übersetzten Refrain: «Wenn ihr wirklich auf grosse Fahrt gehen wollt, geht besser sofort los, bevor alles vorbei ist», würde dem FCB-Trainer Alex Frei als Motivationspeitsche für sein Team in der Garderobe gute Dienste leisten, um die Europa-Kampagne doch noch souverän zu packen.

Texte entstehen auch mal spontan am Erasmusplatz

Songtexte schreibt Anthony Thomas auch mal an der Bushaltestelle, etwa für «Nothing Like Me», ein Text, der spontan am Erasmusplatz im Kleinbasel entstanden sei, als er auf den 30er-Bus gewartet habe. Als er die anderen Wartenden betrachtet habe, sei ihm schlagartig bewusst geworden, wie er in seiner Rock-’n’-Roll-Andersartigkeit der Einzige weit und breit sei. Typen wie ihn gebe es offensichtlich fast nirgends mehr. Wie wahr.

Ausser eben an Livekonzerten, im Humbug in Kleinhüningen zum Beispiel, wo die Plattentaufe über die Bühne geht. Übrigens: Nächstes Jahr soll es zum ersten Mal ein Livedoppelalbum der Lombego Surfers geben. Das Konzept ist gewohnt schnörkellos: Ältere Liveaufnahmen aus dem Atlantis und Sommercasino sowie neue von der aktuellen Plattentaufe werden 35 Jahre Bandgeschichte zum Rotieren bringen.

Alt und neu kommen zusammen. Das ist im Publikum vor der Bühne nicht anders. Frische, neue Band-T-Shirts gibt es nach dem Konzert auch wieder zu kaufen.

The Lombego Surfers: «The High Side»

Flight 13 Records. Als LP in Schwarz, Rot und als Spezialvinyl «glow in the dark» im Plattenhandel.



Plattentaufe mit den Psycho Daisies: Humbug Basel, 15.10., 20.30 Uhr.

Das Konzert wird aufgezeichnet.