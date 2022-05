Baslerin Ines Brodbeck kreiert Album im Lockdown

Plattentaufe Küchenutensilien als Schlaginstrumente: Baslerin kreiert Album in der Abgeschiedenheit des Lockdowns Statt wie geplant nach Kolumbien zu verreisen, landete Ines Brodbeck im grenznahen Binzen. Das nutzte die Musikerin dazu, ihr neues Soloalbum «A Self Portrait» einzuspielen. Michael Gasser 03.05.2022, 05.00 Uhr

Fand in der Abgeschiedenheit neue Leichtigkeit: Ines Brodbeck. Zvg/Benno Hunziker

Ihr letztes Album, «Now» (2019), veröffentlichte Ines Brodbeck unter dem Namen Inez, ihr neustes Werk «A Self Portrait» lässt sie unter dem Namen Inezona erscheinen. «Das hat nicht zuletzt praktische Gründe. Wer im Internet nach meiner Musik suchte, wurde unter Inez nur schwer fündig – mit Inezona ist das jetzt anders», erzählt die Baslerin.

Entstanden ist das Material für ihre neue Platte bereits vor zwei Jahren. Damals war Brodbeck auf dem Sprung zu einer Künstlerresidenz in Kolumbien. Doch dann kam der Lockdown und da sie ihre Wohnung bereits untervermietet hatte, stand die Künstlerin plötzlich ohne Bleibe da.

Freunde offerierten ihr eine Wohnung in einer ehemaligen Mühle in Binzen, unweit der Schweizer Grenze, als Zwischenlösung. Statt nach Übersee zu reisen, machte sich Ines Brodbeck daran, neue Songs zu schreiben und sogleich vor Ort in Deutschland einzuspielen – und zwar im Alleingang.

Ein Konzeptalbum frisch von der Leber

«In der Abgeschiedenheit fand ich zur Leichtigkeit und meine kreative Freiheit», erkennt die Singer-Songwriterin. Was unter anderem darin zum Ausdruck kam, dass sich Inezona aller Instrumente bediente, die sich in der Mühle finden liessen – von der Banjo-Ukulele über verschiedene Gitarren bis hin zu Utensilien aus der Küche, die als Schlaginstrumente herzuhalten hatten.

«Mir schwebten einfache, rudimentäre Songs vor, die ohne Worte auskommen sollten», sagt sie. Ihre Stimme ist auf den zehn Tracks aber gleichwohl präsent; sie kommt als untermalende Klangfarbe zum Tragen. «Ich erachte ‹A Self Portrait› als Konzeptalbum ohne Konzept, weil ich alles frisch von der Leber eingespielt habe», so Inezona.

Wer im September 2020 bei ihrem Auftritt in der Kaserne unter dem Titel «Molino Sessions» – eine Anspielung auf den Entstehungsort – zugegen war, ist mit dem Songmaterial bereits vertraut. Für die Show setzte sie damals auf eine Band. «Das war wunderbar, hat mich aber keineswegs dazu bewogen, meine Studioversionen nachträglich noch zu überarbeiten», betont sie.

Mit dem Resultat, dass sich das Album, «A Self Portrait», als stiller und stimmungsvoller Soundtrack zeigt – geprägt von surrealen Momenten und von psychedelisch angehauchtem Folk, aber auch mit viel Flair für weite Horizonte ausgestattet. Nachverfolgen lässt sich das übrigens auch auf Youtube: Inezona hat zu jeder Nummer ein eigenes Video kreiert.

Warme Harmonien, intime Atmosphäre

Der karge und klare Sound der Platte lässt spüren, dass Inezona die Wüsten von Arizona nicht bloss schon zweimal besucht hat, sondern sich auch mit dieser Landschaft verbunden fühlt. Tracks wie «Karina», das sich nach langsam entschwindenden Traumbildern anhört, oder das elegant und leichtfüssig walzernde «Dancer In The Dark» scheinen einer mythischen Erzählung zu entstammen, die einem Roadtrip von epischer Schönheit gleichkommen.

Mit ihrer Herangehensweise erinnert Inezonas Musik an Ry Cooders Soundtrack «Paris, Texas». Beide zeichnen sich durch Langsamkeit, superbes Timing, entrückte Melodien und unverhohlene Melancholie aus.

Was Inezonas Platte zusätzlich auszeichnet, sind ihre warmen Harmonien und die biegsamen Melodien. Sie sorgen für eine intime Atmosphäre, die bezirzt und ihr Publikum schier nicht mehr loslässt.

Obschon die Aufnahmen 2020 entstanden sind, empfindet sie die Musikerin nach wie vor als stimmig. «Ich würde nichts an ihnen verändern wollen.» Zwar hat Inezona bereits neues Material für zwei weitere Platten fertiggestellt, doch bevor im November das nächste Album erscheint, lässt sich jetzt erst einmal «A Self Portrait» auskosten.

Inezona: «A Self Portrait» (Czar Of Crickets)

Erhältlich ab 6.5. Plattentaufe am 2.6. im Renée, Klingental 18.

www.inezona.com