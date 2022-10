«Das Narrenschiff»: Theater Basel trumpft mit einem Musical auf

Popkultur Im Disneyland der Narren: Das Theater Basel trumpft mit einem Musical auf Das Theater Basel zeigt Sebastian Brants «Narrenschiff» als poppiges Musiktheater. Ein Wagnis, das sich lohnt. Mélanie Honegger Jetzt kommentieren 16.10.2022, 05.00 Uhr

Auf hoher See: das Narrenschiff im Basler Schauspielhaus. zvg/Lucia Hunziker

Am Anfang war Sebastian Brant. Im Basler Schauspielhaus steht der Schriftsteller aus dem 15. Jahrhundert im bunten Harlekinkostüm auf der Bühne, wirft verächtlich eine Zeitung weg und fragt das Publikum: «Hat vielleicht einer hier einen kleinen Schaden?»

Nun, der Humanist hat seiner Leserschaft bereits 1494 mit warmem Augenzwinkern versichert, dass wir alle unsere Laster und Schwächen haben. Im Theater Basel werden sie von vier Närrinnen und Narren verkörpert, die sich erst einmal unter das Publikum mischen und laut mitlachen, bevor sie sich zu Brant auf die Bühne gesellen.

Führt in den Abend ein: Autor Sebastian Brant (Annika Meier). zvg/Lucia Hunziker

«Ich freue mich, heute hier zu sein», sagt die kleinste Närrin von allen, «und ich glaube, es wird poppig.» Eine Ansage, die sich bereits wenig später bewahrheitet, als die fünf Darstellenden zu singen beginnen. Das hier ist eben kein gewöhnliches Theater, es ist ein Musiktheater – ein Musical vielleicht, aber davon soll sich nun bitte niemand abschrecken lassen.

Verblendet und von Begierde getrieben

Schliesslich hat Theaterdirektor Benedikt von Peter, der vermehrt ein junges Publikum ins Theater locken will, ein tolles Regieduo nach Basel geholt. Marthe Meinhold (Jahrgang 1997) und Marius Schötz haben mit ihren Arbeiten bereits an der Volksbühne Berlin oder am Volkstheater Wien für Aufsehen gesorgt.

Nun knöpfen sie sich also Brants Moralsatire vor, die sich vor mehr als 500 Jahren zum erfolgreichsten Buch vor der Reformation entwickelt hat. Und so wird aus Brant schlicht «Seppi», der wie seine vier Freunde auch mit der eigenen Unzulänglichkeit kämpft. Da wäre zum Beispiel der «Don Juan aus Olten» (Julian Anatol Schneider), der über das Heck stakst und der Selbstverliebtheit frönt – ein Buhler, «verblendet gar, er meint, es nimmt ihn niemand wahr.»

Ähnlich geht es seiner Reisegefährtin (Barbara Colceriu), die sich ihrer sexuellen Begierde hemmungslos hingibt, um sich kurze Zeit später zu beklagen, sie brauche bei ihren vielen Eroberungen – «1000 in Roma, 1000 in Paris» – endlich ein bisschen «Me-Time».

Glänzt mit Selbstverliebtheit: der «Don Juan aus Olten» (Julian Anatol schneider, ganz rechts). zvg/Lucia Hunziker

Auch Bruno Berosini (Andrea Bettini), der älteste Narr im Ensemble, bekommt nie genug. Er sammelt, was er findet, und müllt damit das ganze Schiff zu. In schnulzigen Balladen, die an Disney-Klassiker erinnern, erzählen die Narren und Närrinnen dem Publikum von ihrem Leid – und ernten nicht nur viel Gelächter, sondern auch nach jedem Song Applaus.

Motivationssprüche aus der Popkultur

Das liegt nicht nur an der Musik, sondern zu grossen Teilen am Text, den die Verantwortlichen konsequent vom Original gelöst und in die Gegenwart übersetzt haben. Statt Verse aufzusagen, nehmen sie Weisheiten und Eitelkeiten aus der Populärkultur auf die Schippe. «Clear desk, clear mind» oder «dein Gegenüber bist du»: Stets auf der Suche nach Besserung halten sich die Närrinnen und Narren mit Motivationssprüchen über Wasser, die derart platt sind, dass sich hin und wieder auch die kritischsten Gäste im Publikum das Grinsen nicht verkneifen können.

Hübsch anzusehen, doch der schwächste Teil des Abends: Die einstigen Närrinnen und Narren blicken auf ihr Treiben zurück. zvg/Lucia Hunziker

Auch langweilig wird es in diesen satten zwei Stunden nie. Wer nicht mehr hören mag, kann schliesslich auch einfach staunen und das prächtige Bühnenbild betrachten, das mit seinen leuchtenden Wellen stets ein Hingucker bleibt. Einziger Schwachpunkt des Abends bleibt der Epilog, in dem die vordergründig genesenen Narren mit Distanz auf ihr einst ausgelassenes Treiben blicken.

Puristinnen und alteingesessene Theatergäste dürften Brants Originalvorlage in dieser Inszenierung vermissen. Alle anderen aber erkennen darin möglicherweise eine erfrischend moderne Interpretation eines Werks, das bis heute hochaktuell bleibt und vor Witz sprüht. Getragen wird es von fünf Darstellenden, die ihre Rolle durch Gespräche in der Vorarbeit zu den Proben mitgestalten konnten. Sie wollten immer die Gruppe abbilden, die gemeinsam arbeitet, sagt das Regieduo dazu. Und diese Narrentruppe hier, die ist einfach nur goldig.

«Das Narrenschiff»

Theater Basel, Schauspielhaus. Bis 14. 1. 2023.

www.theater-basel.ch

