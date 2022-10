Porträt Ein Mann aus Wien übernimmt das Steuer beim Lörracher Burghof Als ein Headhunter ihn für die Leitung des Kulturzentrums anwerben wollte, musste Timo Sadovnik erst einmal Lörrach googeln. Seit März amtet der 41-Jährige als künstlerischer Leiter beim Burghof und beim «Stimmen»-Festival. Peter Schenk Jetzt kommentieren 27.10.2022, 05.00 Uhr

Timo Sadovnik im Gespräch mit der bz. Juri Junkov

Den Ausschlag gab die Nähe zu Basel. «Lörrach ist keine Kleinstadt im Nirgendwo», sagt Timo Sadovnik (41), der neue künstlerische Leiter des Kulturzentrums Burghof in Lörrach. Die letzten zehn Jahre hat er mit seiner Frau in Wien gelebt und bezeichnet sich selber als Stadtkind. Im Februar ist er mit ihr und den beiden Töchtern, die bald vier und fünf Jahre alt werden, nach Tumringen am Tüllinger Hügel gezogen. Sein Name stammt von seinem slowenischen Vater.

Oft mit den Kindern ins Museum nach Basel

«Wir gehen oft mit den Kindern in Basler Museen. Sie sind das so aus Wien gewöhnt», erzählt Sadovnik. Nach dem Anruf des Headhunters musste er erst einmal Lörrach googeln. Was er sah, habe ihm gefallen. Dazu gehört neben Basel auch das Dreiland mit dem nahen Frankreich und Freiburg im Breisgau. Sadovnik hat vielfältigste Erfahrungen und ebenso zwei Clubs geleitet wie eine Ausbildung als Kulturpädagoge, dem er in der Wiener Universität für Angewandte Künste noch einen Master in Kunstvermittlung, Kuratieren und Management hinzufügte.

Beliebte Schwerpunkte wie Klassik, Tanz und Kabarett will Sadovnik beibehalten und teilweise auch ausweiten. Juri Junkov

In seiner Geburtsstadt Graz hat er einen Kunstverein für Hip-Hop und Street-Art gegründet, mit dem er in knapp zehn Jahren zahllose Projekte im In- und Ausland realisiert hat. Danach war er zehn weitere Jahre für verschiedene grosse NGOs in Wien an der Schnittstelle zwischen Kunst, Sozialem und Bildung tätig. «Mich hat schon immer interessiert, was sich mit Kunst bewirken lässt.»

Keine radikale Änderungen zu erwarten

Seinen neuen Job beim Burghof hat der Geschäftsführer Anfang März angetreten. Radikale Änderungen seien von Sadovnik nicht zu erwarten, urteilte die «Badische Zeitung». Beliebte Schwerpunkte wie Klassik, Tanz und Kabarett will er beibehalten und teilweise auch ausweiten. Auch grössere Acts in Rock, Pop und Jazz sollen weiter nach Lörrach kommen.

«Beim Festival Stimmen profitieren wir von der exzellenten Reputation, sonst würden renommierte Künstlerinnen und Künstler nicht auf dem Marktplatz mit maximal nur 5500 Plätzen auftreten.»

Wer 2023 kommt, will und kann der Burghof-Chef erst kurz vor Weihnachten verraten.

Schon jetzt gibt es wieder Kontakte mit Binningen, Arlesheim und Riehen als Konzertorte in der Schweiz.

«Ein Problem ist allerdings, dass im Juli, wenn Stimmen stattfindet, in der Schweiz schon Ferien sind.»

Gerne möchte er in Zukunft auch wieder Orte auf der französischen Seite bespielen. Die kurzfristige Absage von Bilderbuch in Arlesheim bei der «Stimmen»-Ausgabe 2022 begründet er mit zurückhaltendem Vorverkauf bei gleichzeitigen Kostensteigerungen durch Verknappung von Material und Personal. «Wir sind noch einmal mit einem blauen Auge davongekommen.» Zahlen zum Anteil der Schweizer Burghof-Besucher liegen keine vor.

Eigene Handschrift bei Kunstvermittlung

Eine eigene Handschrift will Sadovnik vor allem bei der Kunstvermittlung und -produktion entwickeln. «Ich möchte Barrieren abbauen, Haus und Programm zugänglicher und facettenreicher gestalten. Ausserdem bietet der Burghof viele Raumnutzungsmöglichkeiten und lässt Experimente zu.» Voll des Lobes ist er in Bezug auf die spannende Architektur des von den Basler Architekten Wilfried und Katharina Steib stammenden Baus und verweist stolz auf die Pyramide von Bruce Nauman am Eingang.

«Es war das erste Kunstwerk Naumans im öffentlichen Raum in Europa.»

Fördern möchte der Geschäftsführer auch Artists in Residence, die ihre Werke im Burghof erarbeiten. Wichtig ist ihm die Zusammenarbeit über die Grenzen. Mit dem Sinfonieorchester Basel, das zwei Konzerte im Burghof gibt, möchte er die Zusammenarbeit intensivieren. Die Basler Sinfonietta kommt Anfang November mit ihrem 2. Abo-Konzert nach Lörrach. Weitere Gäste aus der Schweiz sind das La Cetra Barockorchester oder Mummenschanz.

Stadtparlament mit grosser Mehrheit für Sadovnik

Das Lörracher Stadtparlament hatte sich grosser Mehrheit für Sadovnik ausgesprochen. Er bezeichnet die Basis der Zusammenarbeit als für beide Seiten stimmig. Die Zusammenarbeit der Stadt mit seinem Vorgänger Markus Muffler hatte im Streit geendet, weil dieser gerichtlich eine höhere städtische Subvention durchsetzen wollte. Sadovnik muss die nächsten drei Jahre mit den identischen 1,5 Millionen Euro pro Jahr auskommen. Allerdings übernimmt die Stadt neu die Gehaltssteigerungen der Burghof-Mitarbeitenden.

Neu wurde ihm mit dem Stadtkämmerer ein zweiter Geschäftsführer zur Seite gestellt. Für Sadovnik ist das kein Problem, er sieht darin vielmehr eine Chance für das gegenseitige Verständnis. Ausserdem habe er in der Geschäftsführung und künstlerischen Leitung freie Hand. Den Auftrag, die überregionale Strahlkraft der Institution aufrechtzuerhalten, beurteilt er als umsetzbar.

«Ich bin optimistisch, mit dem Geld auszukommen.»

Zum Glück habe man die Basissubvention und gute Partner und Sponsoren. «Ich denke, wir befinden uns in einer guten Ausgangslage, auch wenn es mit den Kostensteigerungen zweifelsfrei schwieriger werden wird.»

