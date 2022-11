Premiere Das Theater Basel bringt Donald Trump auf die Bühne – als letzter Chauvinist in Elvis-Hose Einmal Oropax in die Ohren und ab ins Theater Basel. Dort begleitet Regisseur Jürg Pohl einen Wutbürger beim Sturm aufs Kapitol. Mélanie Honegger 24.11.2022, 17.33 Uhr

Träumt vom «besten Golfplatz der Welt»: Fabian Dämmich als exaltierter Staatschef (Mitte). zvg/Ingo Hoehn

Was denkt sich ein Wutbürger, kurz bevor er eskaliert? Vielleicht: «Kann es sein, dass die Stirn der westlichen Frau immer grösser wird?» So ist es jedenfalls mit Wilhelm Troll, der Hauptfigur im gleichnamigen Bühnenstück am Theater Basel. «Diese Frauen führen ihre Macken vor», ist er überzeugt. Troll ist der Archetyp des alten, weissen Mannes, der sich über Political Correctness enerviert und dem alten Hollywood nachtrauert, das noch «eingeölte Sixpacks» sehen wollte.

Vom frustrierten Klimaleugner zum Trump-Anhänger: Wilhelm Troll (Jan Bluthardt). zvg/Ingo Hoehn

Jürg Pohls neue Inszenierung begleitet Troll (Jan Bluthardt) auf seinem Weg vom frustrierten Klimaleugner zum Trump-Anhänger, der den Sturm aufs Kapitol anführt. Im ständigen Kampf gegen die Gesinnungspolizei (Flamur Bakaj, Jonathan Fink und Elena Marieke Gester) wendet sich der selbst ernannte Hitler zunehmend dem Internet zu. Und überall ist da dieser joviale Staatschef mit orangem Make-up im Gesicht (Fabian Dämmich), der mit Krokodilen die Zuwanderung begrenzen und am liebsten mit der eigenen Tochter ausgehen will.

Ohrenbetäubende Fake News

Dämmich spielt den Staatschef und das Fake-News-Internet in einer furiosen Doppelrolle, ekelt als schmieriger Hochstapler an und tänzelt sich augenzwinkernd in die Herzen des Publikums. So witzig diese Szenen sind: Das Miteinander von Wutbürger und Internet inszeniert der Regisseur als rasantes Spiel mit düsterem Ende, stets unterlegt von mitreissender Musik und Chorgesang aus der Feder der Zürcher Popsängerin Evelinn Trouble.

Das Internet (Fabian Dämmich, l.) verzaubert den Wutbürger im Bett. zvg/Ingo Hoehn

Ein fulminanter Abend, der nach der grandiosen ersten halben Stunde bisweilen leider arg abfällt und sich in belanglosen (und ohrenbetäubenden) Redeschwällen verliert. Dennoch, so viel Aktualität und Politik gibt es im Theater nicht oft zu sehen. Kein Wunder: Geschrieben hat das Stück der studierte Politwissenschafter und Journalist Lasse Koch.

«Wilhelm Troll»

Theater Basel, Kleine Bühne. Bis 13.1.2023.

www.theater-basel.ch.