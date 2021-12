Kunst und Produktdesign bei der Ausstellung von "Naza" aus Basel

Product Design Naza Collective aus Basel: Statt Glacé gibt's jetzt Kunst an der Offenburgerstrasse Das junge Künstlerkollektiv Naza stellt im Lokal der «Gelateria di Berna», die im Winterschlaf ist, erstmals aus. Die beiden HGK-Studentinnen schaffen mit ihren drei Objekten den Spagat zwischen Produktdesign und Kunst. Rahel Empl 13.12.2021, 05.00 Uhr

Lisa Bauer (vorne) und Sabina Čuruković am Samstag an der Vernissage ihrer ersten Ausstellung. Rahel Empl

Wer hat bei der Kälte schon Lust auf Glacé? Kaum jemand. Das haben sich auch die Macher der «Gelateria di Berna» gedacht, die seit August in Basel ihre kultigen Kreationen verkaufen. Und den Laden an der Offenburgerstrasse dicht gemacht – zumindest vorübergehend. Das Lokal wurde zur Zwischennutzung in den Wintermonaten ausgeschrieben, und da griff das junge Basler Designkollektiv Naza zu.

Bis März 2022 sind ausgewählte Kreationen von zwei Studentinnen der Hochschule für Kunst und Gestaltung (HGK), Sabina Čuruković (33) und Lisa Bauer (29), im Pop-Up Store zu sehen und zu kaufen. In szenografisch aufbereitetem Setting stehen drei teils handgemachte, teils digital entworfene Objekte zur Auswahl.

Eine Plattform für Produktdesign

Futuristisch: der Pflanzentopf «o.fu» (420 Franken). Rahel Empl

Das Bemerkenswerte: Bei «Naza» verschmilzt Kunst mit Produktdesign – letzteres die Studienrichtung der Frauen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen. Sei es der futuristische Pflanzentopf in Form eines Ufos aus Kunststoff, die skulpturale Kerze, deren Wachs als Ständer fungiert, oder die dreiteilige Keramikplatte in Form eines Geistes im Cartoon-Stil: «Alles hat eine Funktion, geht aber auch als Kunstobjekt durch», sagt Bauer an der Vernissage des Stores vom Samstag.

Auf ein bestimmtes Material festlegen wollen sich die beiden Designerinnen nicht. Das Experimentieren gehöre zur DNA von «Naza», sagt Čuruković:

«Hinsichtlich Herstellungstechniken sind wir dringend auf Spezialisten und lokale Produktionspartner angewiesen.»

Hier verschmilzt Produktdesign mit Kunst: die Kerze «Kendl» (35 Franken). Rahel Empl

Den Pflanzentopf etwa wollen die Designerinnen dereinst auch aus Keramik anbieten. Unterstützt werden die beiden dabei seit Neustem von der Firma Keramik Laufen AG, die sich für den Topf begeistert – ein grosser Erfolg für das Label, das erst vor einem Jahr ins Leben gerufen wurde.

Auch ein Projekt an der Art Basel im kommenden Jahr können sich die beiden Designerinnen vorstellen. Von der laufenden Ausstellung erhoffen sie sich nun einen Inspirationsschub: «Wir wollten unbedingt sehen, wie unsere Kreationen im ‹Real Life› ankommen. Wenn es gut läuft, könnte eine permanente Ausstellung zum Thema werden», sagt Čuruković. Sie wünsche sich sehr, in ihrer Wahlheimat Fuss fassen zu können.

Der Pop-Up Store von «Naza» ist bis Mitte Januar geöffnet, danach sind bis März Ausstellungen mit Designern aus Österreich, Deutschland und der Schweiz geplant. «Wir sehen dieses Projekt auch als Plattform für Produktdesign, Szenografie und Kunst. So kann ein wertvoller Austausch stattfinden,» sagt Bauer.

Space Naza. Dezember 2021 bis März 2022 an der Offenburgerstrasse 32 in Basel, Pop-Up Store und Ausstellungen. Details unter www.naza.ch